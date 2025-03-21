«Первый номер» с Евгением Цыгановым продлен на второй сезон

Драма «Первый номер» получит продолжение. Созданием второго сезона займутся KION и компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова, а сценарную работу вновь возглавляет Сергей Минаев. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION, уточняет пресс-служба компании «МТС».
фото: пресс-служба компании «МТС»
В первом сезоне популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев в исполнении Евгения Цыганова вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что еще чего-то стоит.
обсуждение >>