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«Первый номер» с Евгением Цыгановым продлен на второй сезон

21 марта
2025 год

Новости кино >>
21 марта 2025
Драма «Первый номер» получит продолжение. Созданием второго сезона займутся KION и компания MEDIASLOVO Данилы Шарапова и Петра Анурова, а сценарную работу вновь возглавляет Сергей Минаев. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION, уточняет пресс-служба компании «МТС».

«Первый номер» с Евгением Цыгановым продлен на второй сезон
фото: пресс-служба компании «МТС»

В первом сезоне популярный в прошлом писатель Константин Иноземцев в исполнении Евгения Цыганова вышел в тираж. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него. Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что еще чего-то стоит.

Читать рецензию «Первый номер»: как Евгений Цыганов стал повелителем «Лампы»
В сериале, вышедшем 30 ноября 2024 года, также сыграли Надежда Михалкова, Петар Зекавица, Павел Деревянко, Александра Бортич, Равшана Куркова, Игорь Верник, Александр Устюгов, Денис Власенко, Егор Корешков, Лукерья Ильяшенко, Александра Ребенок, Ида Галич, Ольга Сутулова, Леонид Ярмольник, Мария Андреева и многие другие.
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обсуждение >>
№ 4
Юля Наумова   23.03.2025 - 14:03
Смотрела первый сезон, приятно удивлена качеством материала, игрой актеров. Таких сериалов мало, а жаль. читать далее>>
№ 3
Nika.nikitina   23.03.2025 - 14:01
Думаю успех, прежде всего из-за сценария Минаевых! Талант он и есть талант читать далее>>
№ 2
Киноман1985   22.03.2025 - 13:52
... а как по другому. второй сезон будет похожим, а не новым сериалом. в таком же ключе. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   21.03.2025 - 19:42
Если создатели "Первого номера" остаются один и те же, тогда в принципе мне всё понятно заранее со вторым. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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