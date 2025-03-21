Объявлены имена ведущих 38-й «Ники»

Для Ники Здорик «большая честь быть частью такой значимой церемонии. "Ника" — это символ признания и уважения к труду всех, кто создает кино: актеров, режиссеров, операторов, сценаристов, художников по костюмам и многих других. За каждым фильмом стоит огромная команда профессионалов, чья работа важна на каждом этапе — от идеи до финального кадра. И эта церемония — прекрасная возможность отметить их вклад. Я уверена, что нас ждет незабываемый вечер, полный эмоций и сюрпризов».
Генеральным партнером «Ники» выступает холдинг «МТС Медиа». Трансляция церемонии будет эксклюзивно показана в онлайн-кинотеатре KION. По словам Федора Федотова, «Ника — богиня победы. Для меня приглашение стать ведущим премии "Ника" — это, безусловно, маленькая победа и большая честь. Я буду очень счастлив увидеть своих друзей и коллег, поздравить лауреатов и стать частью этого прекрасного вечера. Эта премия вручается уже много десятков лет, и ее лауреатами становились легенды нашего кино. Я рад, что в этом году смогу представить новых обладателей своих маленьких побед».
фото: пресс-служба премии
«"Ника" — это праздник кино, и я счастлива быть его частью. Для меня это не просто церемония, а возможность прикоснуться к истории нашего кинематографа. В зале собираются невероятно талантливые люди — те, кто создает фильмы, вдохновляет зрителей и двигает искусство вперед. Я верю, что оно объединяет людей, и "Ника" — яркий тому пример. Уверена, что этот вечер станет особенным для всех нас», — говорит Ксения Трейстер.
За приз в номинации «Лучший фильм» будут бороться пять картин: «Смотри на меня!», «Мастер и Маргарита», «Снег в моем дворе», «Кончится лето» и «Воздух». Впервые в истории премии введена новая номинация — «Лучший сериал». На статуэтку претендуют «Дети перемен», «Первый номер», «Плевако», «Преступление и наказание», «Столыпин» и «Трасса». «Кино — это командная работа, где важен вклад каждого, от первой задумки до финальных титров. В этот вечер мы отмечаем людей, чьи таланты и усилия делают фильмы живыми и запоминающимися. Для меня большая честь быть частью церемонии, где собрались такие выдающиеся люди — те, кто определяет настоящее и будущее нашего кинематографа», — прокомментировала ведущая церемонии Елизавета Ищенко.
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