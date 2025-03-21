«Разделение» получит третий сезон

Корпорация Apple продлила «Разделение
» на третий сезон, сообщает Deadline
.
Бен Стиллер
, выступающий одним из создателей шоу, уже пообещал
, что выхода новых серий долго ждать не придется. Это хорошо, поскольку между первым и вторым сезоном прошло около трех лет.
Фантастический триллер, стартовавший на Apple TV+ в 2022 году, рассказывает про Марка Скаута (Адам Скотт
), возглавляющего команду сотрудников компании Lumon Industries, которые дали добровольное согласие на проведение хирургической процедуры «разделения»: разделения воспоминаний о работе и личной жизни. Иными словами, когда человек возвращается после работы домой, он уже не помнит, что происходило с ним в течение дня на работе. Однако в момент, когда Марку Скауту открывается тайна, он начинает сомневаться в правильности проведения такого смелого эксперимента.
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Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»
Компанию Скотту в сериале составили Бритт Лоуэр
, Патрисия Аркетт
, Джон Туртурро
и Кристофер Уокен
.
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