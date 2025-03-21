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«Разделение» получит третий сезон

21 марта
2025 год

Новости кино >>
21 марта 2025
Корпорация Apple продлила «Разделение» на третий сезон, сообщает Deadline.

«Разделение» получит третий сезон
фото: deadline.com

Бен Стиллер, выступающий одним из создателей шоу, уже пообещал, что выхода новых серий долго ждать не придется. Это хорошо, поскольку между первым и вторым сезоном прошло около трех лет.

Фантастический триллер, стартовавший на Apple TV+ в 2022 году, рассказывает про Марка Скаута (Адам Скотт), возглавляющего команду сотрудников компании Lumon Industries, которые дали добровольное согласие на проведение хирургической процедуры «разделения»: разделения воспоминаний о работе и личной жизни. Иными словами, когда человек возвращается после работы домой, он уже не помнит, что происходило с ним в течение дня на работе. Однако в момент, когда Марку Скауту открывается тайна, он начинает сомневаться в правильности проведения такого смелого эксперимента.

Читать рецензию Марк С. бежит по коридору: возвращаемся в офисную антиутопию сериала «Разделение»
Компанию Скотту в сериале составили Бритт Лоуэр, Патрисия Аркетт, Джон Туртурро и Кристофер Уокен.
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обсуждение >>
№ 7
Юля Наумова   23.03.2025 - 12:48
Отличный сериал. первый сезон смотрела на старте и был очень довольна. после выхода второго сезона, начала просмотр с первого, чтобы освежить память и получить большее удовольствие от просмотра. жду третий... читать далее>>
№ 6
Nika.nikitina   23.03.2025 - 12:47
Сериал огонь, пошёл в копилку любимых, поставила в список - ожидаемых продолжений. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   22.03.2025 - 20:55
Ну это понятно, почему "перерыв не большой" между сезонами. Всё таки Бэн уже не молод, надо поспешить. читать далее>>
№ 4
Киноман1985   22.03.2025 - 13:47
Дедуля Стиллер занимается интересным проектом, что ему в нем понравилось. Было время стал смотреть до третьей серии дошел на большее не хватило терпения. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   21.03.2025 - 20:28
... в кино не снимался. Стиллера сложно представить не в комедии, даже постаревшим с сединой. читать далее>>
Всего сообщений: 7
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