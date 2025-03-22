Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Кто ходит в гости к Миядзаки, тот — Анно Хидэаки: главные новости аниме за неделю

22 марта
2025 год

Новости кино >>
22 марта 2025
Лего-покемоны, бандитское караоке и «Эксперименты Лэйн» у вас дома: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о драматической «Безымянной жизни» с флером Такеши Китано или первой японской полнометражке про «Алису в Стране чудес»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Кто ходит в гости к Миядзаки, тот — Анно Хидэаки: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 «Оглянись» Киётаки Осиямы (экранизация ваншота Тацуки Фудзимото, автора «Человека-бензопилы») победил на Международном анимационном фестивале в Ниигате как «Лучший полнометражный фильм».

🔘 По случаю недавней премьеры на официальном YouTube-канале Warner Bros. показали девять минут «Бэтмена-ниндзя против Лиги Якудза» (сразу на английском и японском языках).

🔘 Как ни странно, карманные монстрики еще никогда не сотрудничали с LEGO, но это в прошлом: новый набор конструктора с покемонами появятся в 2026-м.

🔘 Официальный канал многопользовательской видеоигры ARK: Survival Ascended похвастался новым трейлером для дополнения ARK: Lost Colony. Повод для бахвальства действительно есть: ролик делала студия MAPPAАдский рай», «Дорохэдоро»).


🔘 Не за горами премьера «Моно» — экранизация манги Afro, создателя «Лагеря на свежем воздухе»: премьера назначена на 12 апреля.

🔘 7 июля готов расплескаться «Необъятный океан»: у второго сезона появился свежий трейлер.

🔘 «Принцесса-рыцарь — невеста варвара» явит себя миру в сентябре (намерение подкрепляет трейлер).

🔘 На мягких лапах движется к зрителям и современная экранизация манги Цукасы Ходзё «Кошачий глаз»: сестер-воровок тоже ждем в первый осенний месяц, а пока — новый промо-ролик.

🔘 «Триган: Наблюдая за звездами», сиквел нового сериала, появится в следующем году (судя по афише).

🔘 30 апреля в Steam и itch.io появится видеоигровой спин-офф культового аниме «Эксперименты Лэйн» под названием //signal (говорят, благословил сам Тиаки Дж. Конака).

Читать «Оглянись» — драматичное аниме о юности и творчестве

Секреты, которые убивают


Постапокалиптический боевик с элементами киберпанка «Пуля/Пуля» выйдет в эфир 16 июля на платформе Disney+. Режиссер Пак СонхуМагическая битва», «Ниндзя Камуи») впервые заявил о проекте в 2022-м, а в ноябре прошлого года порадовал первым тизером. За производство отвечает его студия E&H ProductionРамэнная рыжего кота»).


В мире, где цивилизация пала, а некогда процветающие города превратились в бескрайние пустоши, юный вор Гир зарабатывает на жизнь, возвращая похищенные ценности их владельцам. Его напарники — азартный белый медведь Сирокума и робот с расчетверением личности Qu-0213. Однажды таинственная девушка Ноа поручает ему задание, и, сами того не зная, авантюристы похищают таинственный артефакт, способный перевернуть мировой порядок. Теперь за Гиром и его командой начинается смертельная охота: вооруженные отряды и безжалостные убийцы готовы на всё, чтобы вернуть украденное.

Роли озвучивают:

Гир — Марина Иноуэ (Сакура Кагамихара из «Уютного похода»).
Сирокума — Кадзухиро Ямадзи (шериф Рао из «Страны песков»).
Ноа — Асами Сэто (Мина Асиро из «Кайдзю №8»).
Главарь шайки Барелл — Макото Фурукава (Бэнимару из «Моего перерождения в слизь»).

Читать «Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал о мести от того же режиссера

Репетитор для якудза


Сериал «Пойдем в караоке!», основанный на манге Ямы Ваямы, хвастает первым трейлером. Проект, анонсированный в прошлом октябре, стартует уже в июле. Тогда же на малые экраны выйдет аниме-адаптация еще одной работы мангаки «Других таких нет». За производство обеих отвечает студия Doga KoboЗвездное дитя», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»).


Примерный старшеклассник и талантливый хорист Сатоми Ока всегда знал, как правильно взять ноту, но не думал, что когда-нибудь будет спасать якудза. Однажды к нему обращается суровый вакагасира Кёдзи Нарита и просит научить петь. Если он провалит караоке-турнир в банде, то получит от кумитё нелепую татуировку на всю жизнь. Теперь Сатоми предстоит трудное испытание: поставить голос человеку, который привык решать вопросы кулаками. Криминально-вокальный дуэт школьника и бандита озвучивают Сюн Хориэ (Кётаро Итикава из «Опасности в моем сердце») и Дайсукэ Оно (Себастьян Михаэлис из «Темного дворецкого»).

Читать «Басня» — криминальная драма о киллере, вынужденном залечь на дно в Осаке

Финальный аккорд


В следующем году выйдет полнометражное аниме «Звучи, эуфониум! Финал». В анонсирующем ролике подведены итоги десятилетней истории франшизы. На постере главная героиня парит в голубом небе с сияющей улыбкой, крепко прижимая музыкальный инструмент. Премьера запланирована на 2026 год.


Популярное аниме от студии Kyoto AnimationФорма голоса», «Дракорничная госпожи Кобаяси»), основанное на серии ранобэ Аяно Такэды, стартовало в апреле 2015 года. С тех пор франшиза значительно расширилась: вышло три сезона, пять полнометражных фильмов, два спин-оффа и несколько специальных эпизодов. В центре истории — юная эуфонистка Кумико Омаэ, которая вместе с подругами стремится привести духовой оркестр школы Китадзи к заветной победе на национальном конкурсе.

Читать «Лиз и синяя птица» — медитативная история подруг из того же оркестра

Вслед за кистью


На Международном фестивале анимационных фильмов в Ниигате, прошедшем 20 марта, режиссер Сунао КатабутиВ этом уголке мира», помреж «Ведьминой службы доставки») выдал свежие подробности о долгожданном аниме-фильме «Нагико и девушки в темно-сером». Он представил пилотное видео длительностью чуть более трех минут и поделился деталями, которые ранее преимущественно оставались в тайне. На YouTube-канале студии Contrail также можно посмотреть ролики с закулисной работой и раскадровкой.


События фильма разворачиваются в эпоху Хэйан — время политических интриг, социальных потрясений и смертельной эпидемии, охватившей Киото. В центре повествования — знаменитая поэтесса и писательница Сэй-Сёнагон, авторка знаменитых «Записок у изголовья». Однако в аниме раскроют не только её судьбу, но и жизни тех, кто оставался в тени: придворных дам, служанок и женщин, чьи голоса редко попадали в хроники. На фоне трагедий и утрат героини пытаются сохранить тепло простых радостей и надежду на лучшее. Катабути признался, что создание анимации требует серьезной работы с историческими источниками и тщательной прорисовки деталей, но его главная цель — показать на экране живую, подлинную историю людей, которые жили тысячу лет назад.

Читать «Повесть о доме Тайра» — современная классика по мотивам предания

Неограненный кварц


Свежий трейлер появился у аниме «Драгоценности Рури», которое на прошлогоднем онлайн-фестивале Aniplex заявила студия BindРеинкарнация безработного», «Мой братик теперь не братик!»). Сериал, основанный на сэйнэн-манге Кэйитиро Сибуи, покажут в 2025-м.


Старшеклассницу Рури Таникаву всегда завораживали блеск и сияние красивых вещей. Однажды, проходя мимо магазина, она замечает кристалл кварца: полудрагоценный камень мгновенно покоряет её воображение и пробуждает воспоминания о дедушке, когда-то занимавшемся добычей минералов. Рури отправляется в горы, где встречает Наги Арато — студентку, изучающую минералогию. Наги показывает ей месторождение пегматитов и открывает мир редких и удивительных камней. Роль Рури досталась Мияри Нэмото (Мико Воргейл из «Нежити и Неудачи»), а минералогиню озвучит Асами Сэто (Цуруги из «Гигантского зверя Арса»).

Читать «Реинкарнация безработного» — скандальный исекай той же студии
Бонус: Хидэаки Анно приехал в гости к Хаяо Миядзаки и делится памятными фотокарточками. Режиссеры не виделись шесть лет, а в мастерской «сэнсэя» автор «Евангелиона» не был целых восемь. Их знакомство произошло в начале 1980-х, когда для работы над «Навсикаей из долины ветров» команде Миядзаки пришлось привлекать фрилансеров: среди энтузиастов был и Анно. В итоге мэтр доверил ему рисовать самые трудные эпизоды и даже хотел видеть штатным аниматором Ghibli.

Кто ходит в гости к Миядзаки, тот — Анно Хидэаки: главные новости аниме за неделю

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать о 70 отличных новинках 2024 года или как изменилась невероятно красивая франшиза «Мононокэ».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
ДаринаКароль   23.03.2025 - 20:48
Они бы ещё пару годиков подождали, я имею в виду "Пуля/пуля". Задумка нескольких лет, снимали тоже не быстро и только вот недавно выпустили тизер. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   22.03.2025 - 13:45
Аниме не сбавляет оборотов. Все чаще наблюдает анимешную адаптацию ДС и Марвеловских фильмов. Очень по душе. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сочувствие господину Смерть: «Нежить и Неудача» — лихое аниме, где есть сразу и Апокалипсис, и Рагнарёк
От Будды до Тоторо: религия и мифы в произведениях Хаяо Миядзаки
Перевести дух и насладиться видами: «Лагерь на свежем воздухе. Фильм» — отличный способ борьбы со стрессом
Счастье, всем, даром: «Триган» — классика постапокалиптического вестерна
Как я встретил вашу маму: «Евангелион 3.0+1.01» приказывает долго жить
Поиск по меткам
ContrailDisney+Doga KoboE&H ProductionGhibliKyoto AnimationMAPPAStudio BindАнимацияанимеаниме-дайджестсэйнэнТрейлер
персоны
Хидэаки АнноМарина ИноуэТиаки КонакаХаяо МиядзакиДаисукэ ОноКиётака ОсиямаПак Сон ХуАсами СэтоТацуки ФудзимотоМакото ФурукаваКадзухиро Ямадзи
фильмы
Адский райАля иногда кокетничает со мной по-русскиБэтмен-ниндзя против лиги якудзаВ этом уголке мираВедьмина служба доставкиГигантский зверь АрсаДорохэдороДрагоценности РуриДругих таких нетЕвангелионЗвездное дитяЗвучи, эуфониум!Кайдзю №8Кобаяси и её горничная-драконКошачий глазМагическая битваМой братик теперь не братик!МоноНавсикая из долины ветровНагико и девушки в тёмно-серомНежити не повезлоНеобъятный океанНиндзя КамуиО моём перерождении в слизьОглянисьОпасность в моём сердцеПойдем в караоке!ПокемонПринцесса-рыцарь — невеста варвараПуля/ПуляРамэнная рыжего котаРеинкарнация безработногоСтрана песковТемный дворецкийТриган: БегствоУютный походФорма голосаЧеловек-бензопилаЭксперименты Лэйн

фотографии >>
Кто ходит в гости к Миядзаки, тот — Анно Хидэаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Кто ходит в гости к Миядзаки, тот — Анно Хидэаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Кто ходит в гости к Миядзаки, тот — Анно Хидэаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Кто ходит в гости к Миядзаки, тот — Анно Хидэаки: главные новости аниме за неделю фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.

День рождения >>

Филипп Азаров
Елизавета Гончаренко
Иван Козловский
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Александр Рыжков
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Лара Флинн Бойл
Ричард Конте
Келли ЛеБрок
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Герхард Ридманн
Бреннан Эллиотт
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram