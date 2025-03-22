Кто ходит в гости к Миядзаки, тот — Анно Хидэаки: главные новости аниме за неделю

Лего-покемоны, бандитское караоке и «Эксперименты Лэйн
» у вас дома: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о драматической
«Безымянной жизни
» с флером Такеши Китано
или первой японской полнометражке
про «Алису в Стране чудес
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 «Оглянись
» Киётаки Осиямы
(экранизация ваншота Тацуки Фудзимото
, автора «Человека-бензопилы
») победил на Международном анимационном фестивале в Ниигате как «Лучший полнометражный фильм».
🔘 По случаю недавней
премьеры на официальном YouTube-канале Warner Bros. показали
девять минут «Бэтмена-ниндзя против Лиги Якудза
» (сразу на английском и японском языках).
🔘 Как ни странно, карманные монстрики
еще никогда не сотрудничали с LEGO
, но это в прошлом: новый набор конструктора с покемонами появятся в 2026-м.
🔘 Официальный канал многопользовательской видеоигры ARK: Survival Ascended
похвастался новым трейлером для дополнения ARK: Lost Colony
. Повод для бахвальства действительно есть: ролик делала студия MAPPA
(«Адский рай
», «Дорохэдоро
»).
🔘 Не за горами премьера «Моно
» — экранизация манги Afro
, создателя «Лагеря на свежем воздухе
»: премьера назначена на 12 апреля.
🔘 7 июля готов расплескаться «Необъятный океан
»: у второго сезона появился свежий трейлер
.
🔘 «Принцесса-рыцарь — невеста варвара
» явит себя миру в сентябре (намерение подкрепляет трейлер
).
🔘 На мягких лапах движется к зрителям и современная экранизация манги Цукасы Ходзё
«Кошачий глаз
»: сестер-воровок тоже ждем в первый осенний месяц, а пока — новый промо-ролик
.
🔘 «Триган: Наблюдая за звездами
», сиквел нового сериала
, появится в следующем году (судя по афише
).
🔘 30 апреля в Steam и itch.io появится видеоигровой спин-офф культового аниме «Эксперименты Лэйн
» под названием //signal
(говорят
, благословил сам Тиаки Дж. Конака
).
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«Оглянись» — драматичное аниме о юности и творчестве
Секреты, которые убивают
Постапокалиптический боевик с элементами киберпанка «Пуля/Пуля
» выйдет в эфир 16 июля на платформе Disney+
. Режиссер Пак Сонху
(«Магическая битва
», «Ниндзя Камуи
») впервые заявил о проекте
в 2022-м, а в ноябре прошлого года порадовал первым тизером
. За производство отвечает его студия E&H Production
(«Рамэнная рыжего кота
»).
В мире, где цивилизация пала, а некогда процветающие города превратились в бескрайние пустоши, юный вор Гир зарабатывает на жизнь, возвращая похищенные ценности их владельцам. Его напарники — азартный белый медведь Сирокума и робот с расчетверением личности Qu-0213. Однажды таинственная девушка Ноа поручает ему задание, и, сами того не зная, авантюристы похищают таинственный артефакт, способный перевернуть мировой порядок. Теперь за Гиром и его командой начинается смертельная охота: вооруженные отряды и безжалостные убийцы готовы на всё, чтобы вернуть украденное.
Роли озвучивают:
Гир — Марина Иноуэ
(Сакура Кагамихара
из «Уютного похода
»).
Сирокума — Кадзухиро Ямадзи
(шериф Рао
из «Страны песков
»).
Ноа — Асами Сэто
(Мина Асиро
из «Кайдзю №8
»).
Главарь шайки Барелл — Макото Фурукава
(Бэнимару
из «Моего перерождения в слизь
»).
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«Ниндзя Камуи» — оригинальный сериал о мести от того же режиссера
Репетитор для якудза
Сериал «Пойдем в караоке!
», основанный на манге Ямы Ваямы
, хвастает первым трейлером. Проект, анонсированный
в прошлом октябре, стартует уже в июле. Тогда же на малые экраны выйдет аниме-адаптация еще одной работы мангаки «Других таких нет
». За производство обеих отвечает студия Doga Kobo
(«Звездное дитя
», «Аля иногда кокетничает со мной по-русски
»).
Примерный старшеклассник и талантливый хорист Сатоми Ока всегда знал, как правильно взять ноту, но не думал, что когда-нибудь будет спасать якудза. Однажды к нему обращается суровый вакагасира
Кёдзи Нарита и просит научить петь. Если он провалит караоке-турнир в банде, то получит от кумитё
нелепую татуировку на всю жизнь. Теперь Сатоми предстоит трудное испытание: поставить голос человеку, который привык решать вопросы кулаками. Криминально-вокальный дуэт школьника и бандита озвучивают Сюн Хориэ
(Кётаро Итикава
из «Опасности в моем сердце
») и Дайсукэ Оно
(Себастьян Михаэлис
из «Темного дворецкого
»).
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«Басня» — криминальная драма о киллере, вынужденном залечь на дно в Осаке
Финальный аккорд
В следующем году выйдет полнометражное аниме «Звучи, эуфониум! Финал
». В анонсирующем ролике подведены итоги десятилетней истории франшизы
. На постере
главная героиня парит в голубом небе с сияющей улыбкой, крепко прижимая музыкальный инструмент. Премьера запланирована на 2026 год.
Популярное аниме от студии Kyoto Animation
(«Форма голоса
», «Дракорничная госпожи Кобаяси
»), основанное на серии ранобэ Аяно Такэды
, стартовало в апреле 2015 года. С тех пор франшиза значительно расширилась: вышло три сезона, пять полнометражных фильмов, два спин-оффа и несколько специальных эпизодов. В центре истории — юная эуфонистка Кумико Омаэ, которая вместе с подругами стремится привести духовой оркестр школы Китадзи к заветной победе на национальном конкурсе.
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«Лиз и синяя птица» — медитативная история подруг из того же оркестра
Вслед за кистью
На Международном фестивале анимационных фильмов
в Ниигате, прошедшем 20 марта, режиссер Сунао Катабути
(«В этом уголке мира
», помреж «Ведьминой службы доставки
») выдал свежие подробности о долгожданном аниме-фильме «Нагико и девушки в темно-сером
». Он представил пилотное видео длительностью чуть более трех минут и поделился деталями, которые ранее преимущественно оставались в тайне
. На YouTube-канале студии Contrail
также можно посмотреть ролики с закулисной работой и раскадровкой.
События фильма разворачиваются в эпоху Хэйан — время политических интриг, социальных потрясений и смертельной эпидемии, охватившей Киото. В центре повествования — знаменитая поэтесса и писательница Сэй-Сёнагон, авторка знаменитых «Записок у изголовья
». Однако в аниме раскроют не только её судьбу, но и жизни тех, кто оставался в тени: придворных дам, служанок и женщин, чьи голоса редко попадали в хроники. На фоне трагедий и утрат героини пытаются сохранить тепло простых радостей и надежду на лучшее. Катабути признался, что создание анимации требует серьезной работы с историческими источниками и тщательной прорисовки деталей, но его главная цель — показать на экране живую, подлинную историю людей, которые жили тысячу лет назад.
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«Повесть о доме Тайра» — современная классика по мотивам предания
Неограненный кварц
Свежий трейлер появился у аниме «Драгоценности Рури
», которое на прошлогоднем онлайн-фестивале Aniplex
заявила студия Bind
(«Реинкарнация безработного
», «Мой братик теперь не братик!
»). Сериал, основанный на сэйнэн
-манге Кэйитиро Сибуи
, покажут в 2025-м.
Старшеклассницу Рури Таникаву всегда завораживали блеск и сияние красивых вещей. Однажды, проходя мимо магазина, она замечает кристалл кварца: полудрагоценный камень мгновенно покоряет её воображение и пробуждает воспоминания о дедушке, когда-то занимавшемся добычей минералов. Рури отправляется в горы, где встречает Наги Арато — студентку, изучающую минералогию. Наги показывает ей месторождение пегматитов и открывает мир редких и удивительных камней. Роль Рури досталась Мияри Нэмото
(Мико Воргейл
из «Нежити и Неудачи
»), а минералогиню озвучит Асами Сэто
(Цуруги
из «Гигантского зверя Арса
»).
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«Реинкарнация безработного» — скандальный исекай той же студии
Бонус: Хидэаки Анно
приехал в гости к Хаяо Миядзаки
и делится памятными фотокарточками. Режиссеры не виделись шесть лет, а в мастерской «сэнсэя» автор «Евангелиона
» не был целых восемь. Их знакомство произошло в начале 1980-х, когда для работы над «Навсикаей из долины ветров
» команде Миядзаки пришлось привлекать фрилансеров: среди энтузиастов
был и Анно. В итоге мэтр доверил ему рисовать самые трудные эпизоды и даже хотел видеть штатным аниматором Ghibli
.
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