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Шведская актриса Лена Олин отмечает юбилей

22 марта
2025 год

Новости кино >>
22 марта 2025
Сегодня, 22 марта, отмечает юбилей супруга Лассе Хальстрема, популярная шведская и голливудская актриса Лена Олин.

Шведская актриса Лена Олин отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Невыносимая легкость бытия»

Лена Мария Джонна Олин родилась 22 марта 1955 года в Стокгольме. Ее отец — актер Стиг Олин, а мать — театральная актриса Бритта Олин-Холмберг. По окончании школы недолгое время работала медсестрой в больнице и учительницей на замену. В 1975-м победила в конкурсе красоты «Мисс Скандинавия». С 1976-го по 1979-й училась в Национальной академии драматического искусства. В 1980-1991 годах работала в Королевском Драматическом Театре Стокгольма, где играла во многих спектаклях («Король Лир» — Корделия, «Мастер и Маргарита» — Маргарита, «Сон в летнюю ночь» — Титания).

В кино дебютировала в небольшой роли в картине Ингмара Бергмана «Лицом к лицу», вышедшей в 1976-м. У него же спустя шесть лет сыграла Розу в «Фанни и Александре». Известность пришла после выхода фильмов «После репетиции» Бергмана и «Невыносимая легкость бытия» Филипа Кауфмана — актрису пригласили работать в Голливуде. В США активно снимается в кино, сотрудничала с именитыми режиссерами Романом ПоланскиДевятые врата»), Сидни ПоллакомГавана») и Сидни ЛюметомНочь над Манхэттеном»). Личные и творческие отношения звезду связывают с Лассе Хальстремом. После свадьбы в 1994-м Лена снялась в его фильмах «Шоколад», «Казанова», «Гипнотизер» и «Хильма». У них родилась дочь Тора, которая пошла по стопам матери.

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Всего на счету Лены Олин около 70 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Враги. История любви», «Ромео истекает кровью», «Мистер Джонс», «Царица проклятых», «Тьма», «Шпионка», «Голливудские копы», «Соединенные штаты Лиланда», «Наркоз», «Чтец», «Ночной поезд до Лиссабона», «Охотник за разумом», «Жена художника», «Охотники» и «Одна жизнь».

Номинантка «Эмми», «Золотого глобуса» и «Оскара». Лауреатка нескольких престижных наград, включая премию «Золотые дерби», приз Фестиваля независимого кино в Праге и Премию Ингмара Бергмана. С 1995-го постоянно проживает в Бедфорде, штат Нью-Йорк.
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№ 5
ДаринаКароль   23.03.2025 - 20:45
... Но если бы у неё не было таланта и харизмы, то вряд ли бы она запомнилась зрителю, даже несмотря на сотрудничество с Бергманом. читать далее>>
№ 4
Юля Наумова   23.03.2025 - 12:23
Не смотря на многие годы карьеры, Лена Олин остается активной и продолжает сниматься в новых проектах. Ее участие в фильме всегда является гарантией отличной игры и незабываемых эмоций для зрителей. читать далее>>
№ 3
Nika.nikitina   23.03.2025 - 12:17
Именно Бергман раскрыл Олин как серьезную актрису, причем не только в театре, но и в кино. читать далее>>
№ 2
Мила П.   23.03.2025 - 05:33
Очень люблю эту актрису. Ее снимают разные режиссеры в очень серьезных, глубоких ролях. Она умеет сыграть лаконичными средствами, пронзительно, сильно. Даже небольшие, эпизодические роли запоминаются.... читать далее>>
№ 1
Киноман1985   22.03.2025 - 17:37
С юбилеем актрису) Внешность не запомнилась совершенно. Как будто впервые вижу. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Враги: История любвиГаванаГипнотизёрГолливудские копыДевятые вратаЖена художникаКазановаЛицом к лицуМистер ДжонсНаркозНевыносимая легкость бытияНочной поезд до ЛиссабонаНочь над МанхэттеномОдна жизньОхотник за разумомОхотникиПосле репетицииРомео истекает кровьюСоединенные штаты ЛиландаТьмаФанни и АлександрХильмаЦарица проклятыхЧтецШоколадШпионка

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