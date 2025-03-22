Шведская актриса Лена Олин отмечает юбилей

Лена Мария Джонна Олин родилась 22 марта 1955 года в Стокгольме. Ее отец — актер Стиг Олин, а мать — театральная актриса Бритта Олин-Холмберг. По окончании школы недолгое время работала медсестрой в больнице и учительницей на замену. В 1975-м победила в конкурсе красоты «Мисс Скандинавия». С 1976-го по 1979-й училась в Национальной академии драматического искусства. В 1980-1991 годах работала в Королевском Драматическом Театре Стокгольма, где играла во многих спектаклях («Король Лир» — Корделия, «Мастер и Маргарита» — Маргарита, «Сон в летнюю ночь» — Титания).
Номинантка «Эмми», «Золотого глобуса» и «Оскара». Лауреатка нескольких престижных наград, включая премию «Золотые дерби», приз Фестиваля независимого кино в Праге и Премию Ингмара Бергмана. С 1995-го постоянно проживает в Бедфорде, штат Нью-Йорк.
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