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Не стало звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной

22 марта
2025 год

Новости кино >>
22 марта 2025
В возрасте 85 лет не стало матери Марии Голубкиной, заслуженной и народной артистки РСФСР, популярной советской и российской актрисы Ларисы Голубкиной. Печальную новость в своем телеграм-канале сообщил Андрей Малахов.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал телеведущий.

Не стало звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной

Лариса Ивановна родилась 9 марта 1940 года в Москве. Окончила Московское музыкальное педагогическое училище и ГИТИС. С 1965-го — актриса Театра Армии. Работала на радио и телевидении, выступала на эстраде. В репертуаре Голубкиной-певицы старинные романсы, песни из кинофильмов. Была замужем за артистом театра и кино Андреем Мироновым.

Помимо «Гусарской баллады» актриса также запомнилась по фильмам «Дайте жалобную книгу», «Сказка о царе Салтане», «Освобождение» и «Трое в лодке, не считая собаки». Всего за свою жизнь сыграла 26 ролей в кино и на телевидении.
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Ири Казанцева (Красноярск)   23.03.2025 - 05:49
Прекрасная женщина, актриса, глубокая, умная, настоящая, очень жалко, когда уходят такие люди! Светлая память! читать далее>>
№ 5
маринович   22.03.2025 - 23:48
Моя любимая....НАВСЕГДА....какой тяжёлый уход....светлая память....навсегда в моём сердце... читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Лариса ГолубкинаМария ГолубкинаАндрей МалаховАндрей Миронов
фильмы
Гусарская балладаДайте жалобную книгуОсвобождениеСказка о царе СалтанеТрое в лодке, не считая собаки
театры
Театр Армии

фотографии >>
Не стало звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной фотографии
Не стало звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной фотографии
Не стало звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной фотографии
Не стало звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной фотографии
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Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.

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