Не стало звезды «Гусарской баллады» Ларисы Голубкиной

В возрасте 85 лет не стало матери Марии Голубкиной
, заслуженной и народной артистки РСФСР, популярной советской и российской актрисы Ларисы Голубкиной
. Печальную новость в своем телеграм-канале сообщил Андрей Малахов
.
«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина», —
написал телеведущий.
Лариса Ивановна
родилась 9 марта 1940 года в Москве. Окончила Московское музыкальное педагогическое училище и ГИТИС. С 1965-го — актриса Театра Армии
. Работала на радио и телевидении, выступала на эстраде. В репертуаре Голубкиной-певицы старинные романсы, песни из кинофильмов. Была замужем за артистом театра и кино Андреем Мироновым
.
Помимо «Гусарской баллады» актриса также запомнилась по фильмам «Дайте жалобную книгу
», «Сказка о царе Салтане
», «Освобождение
» и «Трое в лодке, не считая собаки
». Всего за свою жизнь сыграла 26 ролей в кино и на телевидении.
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