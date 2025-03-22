Звезда «Эйфории» Остин Абрамс окажется в «Обители зла»

Звезда «Эйфории
» Остин Абрамс
в случае успешных переговоров может возглавить актерский состав «Обители зла
» от студии Sony, уверяет THR
.
Новую версию хорошо знакомой истории поставит по своему сценарию создатель «Варвара
» Зак Креггер
. Съемки пройдут в Европе ближайшим летом, в прокат картину планируют выпустить 18 сентября 2026 года.
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Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»
Основой для будущей ленты вновь послужит игровая серия Resident Evil, появившаяся на свет в 1996-м. Помимо двух десятков игр, на счету хоррор-вселенной несколько мультфильмов и мультсериалов, сериал с Лэнсом Реддиком
, фильм «Обитель зла: Раккун-Сити
» и популярная гексалогия Пола Уильяма Скотта Андерсона
с Миллой Йовович
.
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