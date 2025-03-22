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Звезда «Эйфории» Остин Абрамс окажется в «Обители зла»

22 марта
2025 год

Новости кино >>
22 марта 2025
Звезда «Эйфории» Остин Абрамс в случае успешных переговоров может возглавить актерский состав «Обители зла» от студии Sony, уверяет THR.

Звезда «Эйфории» Остин Абрамс окажется в «Обители зла»
фото: comicbasics.com

Новую версию хорошо знакомой истории поставит по своему сценарию создатель «Варвара» Зак Креггер. Съемки пройдут в Европе ближайшим летом, в прокат картину планируют выпустить 18 сентября 2026 года.

Читать Хроники Джилл и Элис: История создания Вселенной «Обители зла»
Основой для будущей ленты вновь послужит игровая серия Resident Evil, появившаяся на свет в 1996-м. Помимо двух десятков игр, на счету хоррор-вселенной несколько мультфильмов и мультсериалов, сериал с Лэнсом Реддиком, фильм «Обитель зла: Раккун-Сити» и популярная гексалогия Пола Уильяма Скотта Андерсона с Миллой Йовович.
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№ 3
Тульский парень   23.03.2025 - 16:48
... Пацан не самый известный, про звездность молчу. Конечно он согласится. Еще бы упустить такую возможность. читать далее>>
№ 2
Nika.nikitina   23.03.2025 - 12:29
Надеемся, что в Обители зла он тоже эпизодическую роль примет. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   22.03.2025 - 20:47
Переговоры только идут, результат пока не известен так что планы можно не строить. Всё может измениться. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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