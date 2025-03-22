Звезда «Эйфории» Остин Абрамс окажется в «Обители зла»

что почитать?

Это официально: Паулина Андреева и Фёдор Бондарчук расстались после 9 лет отношений

Саша Бортич спровоцировала слухи о романе с Давидом Сократяном

«РЭД»: Если бы старость могла

Популярной советской актрисе было 85 лет

Главная тема

Магия и правда жизни: ключевые темы и события в творчестве Хаяо Миядзаки

За что мы любим самого известного режиссера аниме