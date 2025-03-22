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Исполнилось 90 лет со дня рождения американского актера М. Эммета Уолша

22 марта
2025 год

Новости кино >>
22 марта 2025
Сегодня, 22 марта, исполнилось 90 лет со дня рождения известного американского характерного актера, продюсера и постановщика трюков М. Эммета Уолша.

Исполнилось 90 лет со дня рождения американского актера М. Эммета Уолша
фото: кадр из фильма «Просто кровь»

Майкл Эммет Уолш родился 22 марта 1935 года в семье таможенника в Огденсберге, штат Нью-Йорк. У актера ирландские корни. В три года оглох на левое ухо. Его детство прошло в Вермонте. Образование получил в Технологическом колледже Кларксона в Потсдаме, затем учился в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. В 1969-м дебютировал на Бродвее с Аль Пачино в спектакле «Носит ли тигр галстук?» по пьесе Дона Петерсона.

На телевидении начал работать в конце 60-х, в 1969-м засветился в качестве пассажира автобуса в культовом «Полуночном ковбое» Джона Шлезингера. Исполнял роли, главным образом, неприятных пролетариев и плохих парней. В Голливуде он известен как сильный актер второго плана: особо заметны такие образы, как тренер Сэлен в «Обыкновенных людях» Роберта Редфорда, Брайант в «Бегущем по лезвию» Ридли Скотта и частный детектив Виссер в дебютной картине братьев Коэн «Просто кровь». Роджер Эберт называл Уолша «поэтом подлости», а Харрисон Форд в 2018-м ввел его в Зал славы характерных актеров.

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За 55 лет сыграл 236 ролей в кино и на телевидении. Среди других заметных работ с его участием — «Маленький Большой человек», «В чем дело, Док?», «Серпико», «Долгая последняя любовь», «Торговцы грезами», «Красные», «Силквуд», «Без вести пропавшие», «Флетч», «Зубастики», «Сумеречная зона», «Снова в школу», «Гарри и Хендерсоны», «Воспитание Аризоны», «Закат», «Байки из склепа», «Красный скорпион», «Узкая грань», «Секретные материалы», «Время убивать», «Ромео + Джульетта», «Свадьба лучшего друга», «Дикий, дикий Запад», «Снежные псы», «Большой Стэн», «Голгофа», «Достать ножи» и «Праведные Джемстоуны». В 2007-м выступил постановщиком трюков во время съемок драмы «Бегущий за ветром», а в 2019-м спродюсировал ромком «Вера, надежда и любовь». Свою последнюю роль исполнил в драме «Зеленый и золотой».

Лауреат премии «Независимый дух» скончался 19 марта 2024-го в Сент-Олбансе, штат Вермонт, — за три дня до 89-летия у него остановилось сердце.
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обсуждение >>
№ 4
ДаринаКароль   23.03.2025 - 20:51
... Вот поэтому большая половина поклонников помнят его как отрицательного героя, точнее не хотят знать. Ведь многим запоминаются только "супермэны". читать далее>>
№ 3
Тульский парень   23.03.2025 - 16:50
Играл странных типов, даже в комедиях. Не приятных внешне людей. Роли давались легко, обладал талантом и подходящей внешностью. читать далее>>
№ 2
Nika.nikitina   23.03.2025 - 12:40
Последней прижизненной работой артиста стал вестерн «Отряд преступников», в котором снялись Вупи Голдберг и Марио Ван Пиблз. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   22.03.2025 - 20:48
Не так известен, как Аль Пачино, но всё же. Не хватило полгодика дожить до юбилея. читать далее>>
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