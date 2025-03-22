Исполнилось 90 лет со дня рождения американского актера М. Эммета Уолша

Сегодня, 22 марта, исполнилось 90 лет со дня рождения известного американского характерного актера, продюсера и постановщика трюков М. Эммета Уолша.
фото: кадр из фильма «Просто кровь»
Майкл Эммет Уолш родился 22 марта 1935 года в семье таможенника в Огденсберге, штат Нью-Йорк. У актера ирландские корни. В три года оглох на левое ухо. Его детство прошло в Вермонте. Образование получил в Технологическом колледже Кларксона в Потсдаме, затем учился в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке. В 1969-м дебютировал на Бродвее с Аль Пачино в спектакле «Носит ли тигр галстук?» по пьесе Дона Петерсона.
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