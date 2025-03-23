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Гномы, Питер и Шерлок Холмс: главные трейлеры за неделю

23 марта
2025 год

Новости кино >>
23 марта 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Где наши деньги?»
В сети появился трейлер криминальной комедии режиссёра Владимира ЗинкевичаСпайс бойз»), роли в которой исполнили Кузьма Котрелёв, Алексей Серебряков, Владимир Сычёв и Анна Слю. Трое парней из маленького городка «выносят» из местного банка миллион рублей и на следующий день понимают, что недосчитались ещё 24 миллионов.

«Где наши деньги?»

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«сНежный человек»
29 мая в широкий прокат выходит семейный приключенческий фильм Олега АсадулинаВозвращение попугая Кеши») об обычном школьнике, который находит у деда (Владимир Стеклов) в сарае настоящего снежного человека по имени Еня. Новый друг мальчика в большой опасности: за ним гонятся преступники, которые хотят сдать его на опыты.

«сНежный человек»

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«Соловей против Муромца»
Фэнтези-экшн Карена ОганесянаКрутая перемена») получил финальный трейлер. Эпическая картина расскажет о великом противостоянии Соловья-Разбойника (Никита Ефремов) и Ильи Муромца (Владимир Любимцев), которое из стародавних времён перенеслось в наши дни. На этот раз, чтобы вернуть честное имя, богатырю придётся выступить на самой настоящей «Робоарене».

«Соловей против Муромца». Трейлер №2

Смотреть онлайн Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»

«Кракен»
Телеканал «Россия» представил трейлер фильма-катастрофы Николая ЛебедеваЭкипаж») с Александром Петровым, Алексеем Гуськовым, Виктором Добронравовым и Сергеем Гармашом в главных ролях. По сюжету экипаж подводной лодки отправляется на поиски пропавшего российского крейсера с секретным оружием, но сталкивается с пробудившимся в северных водах гигантским чудовищем.

«Кракен»

Смотреть онлайн «Экипаж»: Будь моим вторым пилотом

«ВИА Васильки»
Онлайн-кинотеатр Wink поделился тизером музыкального драмеди о возрождении легендарной музыкальной группы спустя почти полвека. Роли в проекте сыграли Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин и Анна Котова, а Игорь и Григорий Верники появятся в роли одного персонажа в разные периоды его жизни. Композитором выступил Сергей Жуков.

«ВИА «Васильки». Тизер

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«Сокровища гномов»
Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko показали трейлер приключенческой комедии с Никитой Кологривым, которая выйдет в российский прокат 1 мая 2025 года. Фильм повествует о невезучем коммерсанте Роме, унаследовавшем дом с волшебными гномами, способными находить сокровища, использовать которые можно только для добрых дел.

«Сокровища гномов»

Смотреть онлайн «Я — медведь» с Никитой Кологривым

«Я с тобой задыхаюсь»
Остросюжетная мелодрама со звездой TikTok Натали Гурмановой и самым известным пожарным России Павлом Ямановым выйдет на большие экраны 10 апреля. Во время девичника перед свадьбой с идеальным парнем молодая медсестра Даша сталкивается с неожиданными поворотами судьбы — от появления друга детства и предложения мечты до угрозы жизни и сложного выбора в экстремальных обстоятельствах.

«Я с тобой задыхаюсь»

Смотреть онлайн «Огонь» Алексея Нужного

«Беспринципные в Питере»
Премьера первых эпизодов спин-оффа популярного комедийного сериала о жителях Патриарших прудов состоится на «Кинопоиске» 24 апреля. В центре сюжета — Валя (Кристина Бабушкина), которая после ссоры с генералом уезжает в Петербург, где становится королевой вечеринок и заводит новые знакомства с местной элитой.

«Беспринципные в Питере»

Читать «Беспринципные»: Все черти отечественного кино в одном сериале

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Материалистка»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала локализованный трейлер романтической комедии Селин СонПрошлые жизни»). Профессиональный брачный агент (Дакота Джонсон), уверенная в своём мастерстве соединять сердца, остаётся убеждённой холостячкой ровно до того момента, пока в её жизни одновременно не появляются обаятельный миллионер (Педро Паскаль) и красавчик-бывший (Крис Эванс).

«Материалистка»

Читать «Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя

«Все оттенки красного»
Capella Film порадовала дублированным трейлером нидерландской мелодрамы, российская премьера которой состоится уже 24 апреля. Мажор, привыкший получать всё, что захочет, и девушка в поисках своего места в жизни не могут противостоять взаимному магнетизму и учатся отличать токсичную любовь от настоящего чувства.

«Все оттенки красного»

Читать «50 оттенков серого»: Я луплю тебя до слез

«Одно целое»
Боди-хоррор с Элисон Бри и Дэйвом Франко обзавёлся дебютным тизером. По сюжету после переезда в загородный дом супруги, чьи отношения погрязли в рутине, сталкиваются с паранормальным явлением, которое полностью меняет их жизни, их любовь и даже их плоть. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале «Санденс», а в российский кинотеатральный прокат она выйдет 31 июля.

«Одно целое». Тизер

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«Джун и Джон»
Новая картина Люка БессонаЛеон») доберётся до отечественного проката 24 апреля. Матильда Прайс и Люк Стэнтон Эдди сыграли пару молодых людей, встреча которых переворачивает весь мир с ног на голову. Бросив вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.

«Джун и Джон»

Читать «Анна» Люка Бессона: За себя и за Сашку

«Шерлок и дочь»
3 апреля онлайн-кинотеатр «Амедиатека» покажет первые серии детектива, представляющего под новым углом классическую историю о великом британском сыщике. Молодая американка Амелия (Блю Хант), чья мать была убита, узнаёт о возможном родстве с Шерлоком Холмсом (Дэвид Тьюлис) и помогает ему спасти Ватсона и миссис Хадсон от преступного синдиката, пока он разгадывает тайну своей новоиспечённой дочери.

«Шерлок и дочь»

Читать «Энола Холмс»: Краткий курс счастливой леди

«Ночь с психопатом»
Трейлер комедийного триллера от продюсера Марго Робби с Самарой Уивинг и Рэем Николсоном теперь можно посмотреть и на русском языке. Поп-звезда 90-х София Майнор оказывается в ловушке в собственном доме, куда проник её сбежавший из психушки фанат, мечтающий устроить с ней жуткую свадьбу.


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«Лига теней»
15 мая компания Global Film выпустит в российский прокат экшн-триллер Джо КарнаханаДень курка»), главные роли в котором исполнили Омар Си и Керри Вашингтон. По сюжету бывшие лидеры секретной организации наёмников вынуждены скрываться от армии преследователей, потому что рискнули нарушить одно из главных правил, влюбившись друг в друга.

«Лига теней»

Смотреть онлайн «День курка» Джо Карнахана
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№ 1
Тульский парень   23.03.2025 - 18:51
Соловей против Муромца хуже Кракена)) Чушь несусветная. читать далее>>
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