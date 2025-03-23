Гномы, Питер и Шерлок Холмс: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
СВЕЖИЕ РУССКИЕ
«Где наши деньги?»
В сети появился трейлер криминальной комедии режиссёра Владимира Зинкевича
(«Спайс бойз
»), роли в которой исполнили Кузьма Котрелёв
, Алексей Серебряков
, Владимир Сычёв
и Анна Слю
. Трое парней из маленького городка «выносят» из местного банка миллион рублей и на следующий день понимают, что недосчитались ещё 24 миллионов.
«Где наши деньги?»
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Экранизация Atomic Heart, сериал по «Майору Грому» и «Мажор в Дубае»: Кинопоиск анонсировал грядущие проекты
«сНежный человек»
29 мая в широкий прокат выходит семейный приключенческий фильм Олега Асадулина
(«Возвращение попугая Кеши
») об обычном школьнике, который находит у деда (Владимир Стеклов
) в сарае настоящего снежного человека по имени Еня. Новый друг мальчика в большой опасности: за ним гонятся преступники, которые хотят сдать его на опыты.
«сНежный человек»
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Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Соловей против Муромца»
Фэнтези-экшн Карена Оганесяна
(«Крутая перемена
») получил финальный трейлер. Эпическая картина расскажет о великом противостоянии Соловья-Разбойника (Никита Ефремов
) и Ильи Муромца (Владимир Любимцев
), которое из стародавних времён перенеслось в наши дни. На этот раз, чтобы вернуть честное имя, богатырю придётся выступить на самой настоящей «Робоарене».
«Соловей против Муромца». Трейлер №2
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Русские народные супергерои и суперзлодеи: Репортаж со съёмок фильма «Стальное сердце»
«Кракен»
Телеканал «Россия» представил трейлер фильма-катастрофы Николая Лебедева
(«Экипаж
») с Александром Петровым
, Алексеем Гуськовым
, Виктором Добронравовым
и Сергеем Гармашом
в главных ролях. По сюжету экипаж подводной лодки отправляется на поиски пропавшего российского крейсера с секретным оружием, но сталкивается с пробудившимся в северных водах гигантским чудовищем.
«Кракен»
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«Экипаж»: Будь моим вторым пилотом
«ВИА Васильки»
Онлайн-кинотеатр Wink поделился тизером музыкального драмеди о возрождении легендарной музыкальной группы спустя почти полвека. Роли в проекте сыграли Ирина Розанова
, Дмитрий Харатьян
, Николай Добрынин
и Анна Котова
, а Игорь
и Григорий Верники
появятся в роли одного персонажа в разные периоды его жизни. Композитором выступил Сергей Жуков
.
«ВИА «Васильки». Тизер
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«ВИА "Васильки"», «Опасная близость» и «Актерище» вошли в программу IV Фестиваля контента стриминговых сервисов ORIGINAL+
«Сокровища гномов»
Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko показали трейлер приключенческой комедии с Никитой Кологривым
, которая выйдет в российский прокат 1 мая 2025 года. Фильм повествует о невезучем коммерсанте Роме, унаследовавшем дом с волшебными гномами, способными находить сокровища, использовать которые можно только для добрых дел.
«Сокровища гномов»
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«Я — медведь» с Никитой Кологривым
«Я с тобой задыхаюсь»
Остросюжетная мелодрама со звездой TikTok Натали Гурмановой
и самым известным пожарным России Павлом Ямановым
выйдет на большие экраны 10 апреля. Во время девичника перед свадьбой с идеальным парнем молодая медсестра Даша сталкивается с неожиданными поворотами судьбы — от появления друга детства и предложения мечты до угрозы жизни и сложного выбора в экстремальных обстоятельствах.
«Я с тобой задыхаюсь»
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«Огонь» Алексея Нужного
«Беспринципные в Питере»
Премьера первых эпизодов спин-оффа популярного комедийного сериала
о жителях Патриарших прудов состоится на «Кинопоиске» 24 апреля. В центре сюжета — Валя (Кристина Бабушкина
), которая после ссоры с генералом уезжает в Петербург, где становится королевой вечеринок и заводит новые знакомства с местной элитой.
«Беспринципные в Питере»
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«Беспринципные»: Все черти отечественного кино в одном сериале
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Материалистка»
Кинопрокатная компания «Вольга» опубликовала локализованный трейлер романтической комедии Селин Сон
(«Прошлые жизни
»). Профессиональный брачный агент (Дакота Джонсон
), уверенная в своём мастерстве соединять сердца, остаётся убеждённой холостячкой ровно до того момента, пока в её жизни одновременно не появляются обаятельный миллионер (Педро Паскаль
) и красавчик-бывший (Крис Эванс
).
«Материалистка»
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«Прошлые жизни»: Время встречи изменить нельзя
«Все оттенки красного»
Capella Film порадовала дублированным трейлером нидерландской мелодрамы, российская премьера которой состоится уже 24 апреля. Мажор, привыкший получать всё, что захочет, и девушка в поисках своего места в жизни не могут противостоять взаимному магнетизму и учатся отличать токсичную любовь от настоящего чувства.
«Все оттенки красного»
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«50 оттенков серого»: Я луплю тебя до слез
«Одно целое»
Боди-хоррор с Элисон Бри
и Дэйвом Франко
обзавёлся дебютным тизером. По сюжету после переезда в загородный дом супруги, чьи отношения погрязли в рутине, сталкиваются с паранормальным явлением, которое полностью меняет их жизни, их любовь и даже их плоть. Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале «Санденс», а в российский кинотеатральный прокат она выйдет 31 июля.
«Одно целое». Тизер
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«Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
«Джун и Джон»
Новая картина Люка Бессона
(«Леон
») доберётся до отечественного проката 24 апреля. Матильда Прайс
и Люк Стэнтон Эдди
сыграли пару молодых людей, встреча которых переворачивает весь мир с ног на голову. Бросив вызов времени и закону, они пускаются в головокружительное приключение, которое наполнит их жизни красками, магией и безудержной любовью.
«Джун и Джон»
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«Анна» Люка Бессона: За себя и за Сашку
«Шерлок и дочь»
3 апреля онлайн-кинотеатр «Амедиатека» покажет первые серии детектива, представляющего под новым углом классическую историю о великом британском сыщике. Молодая американка Амелия (Блю Хант
), чья мать была убита, узнаёт о возможном родстве с Шерлоком Холмсом (Дэвид Тьюлис
) и помогает ему спасти Ватсона и миссис Хадсон от преступного синдиката, пока он разгадывает тайну своей новоиспечённой дочери.
«Шерлок и дочь»
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«Энола Холмс»: Краткий курс счастливой леди
«Ночь с психопатом»
Трейлер комедийного триллера от продюсера Марго Робби
с Самарой Уивинг
и Рэем Николсоном
теперь можно посмотреть и на русском языке. Поп-звезда 90-х София Майнор оказывается в ловушке в собственном доме, куда проник её сбежавший из психушки фанат, мечтающий устроить с ней жуткую свадьбу.
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«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
«Лига теней»
15 мая компания Global Film выпустит в российский прокат экшн-триллер Джо Карнахана
(«День курка
»), главные роли в котором исполнили Омар Си
и Керри Вашингтон
. По сюжету бывшие лидеры секретной организации наёмников вынуждены скрываться от армии преследователей, потому что рискнули нарушить одно из главных правил, влюбившись друг в друга.
«Лига теней»
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«День курка» Джо Карнахана
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