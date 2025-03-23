Это наша лошадь: трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем»

Студия «Домбайфильм» опубликовала трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем
» — сиквела фильма 2023 года
про юного блогера, который на спор уехал из Москвы к бабушке и дедушке на Кавказ.
«Испытание аулом. Ход конём»
Во продолжении 13-летний Тимур возвращается в аул, где знакомится со своим двоюродным братом. Общение не задаётся — парни конфликтуют, что приводит к тому, что злоумышленники воруют дорогого жеребца из конюшни дедушки. Чтобы исправить ошибку, братьям приходится объединиться и вместе пройти через серьёзные, но важные для их взросления препятствия.
Роли в картине сыграли Амир Кумратов
, Рамазан Джемакулов
, Алина Баракаева
, Юсуп Омаров
, Едил Анарбай
и другие.
«Мы с радостью и некоторой степенью волнения представляем трейлер. С момента выхода первой части прошло определенное время, наши герои повзрослели, но по-прежнему находятся на пути к постижению и осмыслению базовых человеческих ценностей. Будем надеяться, что зрителю будет интересно понаблюдать за ними и, возможно, поразмышлять самому
», — отметил режиссёр и продюсер фильма Магомет-Али Найманов.
Премьера ленты «Испытание аулом. Ход конем
» запланирована на осень этого года.
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