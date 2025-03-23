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Это наша лошадь: трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем»

23 марта
2025 год

Новости кино >>
23 марта 2025
Студия «Домбайфильм» опубликовала трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем» — сиквела фильма 2023 года про юного блогера, который на спор уехал из Москвы к бабушке и дедушке на Кавказ.

«Испытание аулом. Ход конём»

Во продолжении 13-летний Тимур возвращается в аул, где знакомится со своим двоюродным братом. Общение не задаётся — парни конфликтуют, что приводит к тому, что злоумышленники воруют дорогого жеребца из конюшни дедушки. Чтобы исправить ошибку, братьям приходится объединиться и вместе пройти через серьёзные, но важные для их взросления препятствия.

Роли в картине сыграли Амир Кумратов, Рамазан Джемакулов, Алина Баракаева, Юсуп Омаров, Едил Анарбай и другие.

Это наша лошадь: трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем»

«Мы с радостью и некоторой степенью волнения представляем трейлер. С момента выхода первой части прошло определенное время, наши герои повзрослели, но по-прежнему находятся на пути к постижению и осмыслению базовых человеческих ценностей. Будем надеяться, что зрителю будет интересно понаблюдать за ними и, возможно, поразмышлять самому», — отметил режиссёр и продюсер фильма Магомет-Али Найманов.

Премьера ленты «Испытание аулом. Ход конем» запланирована на осень этого года.
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Это наша лошадь: трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем» фотографии
Это наша лошадь: трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем» фотографии
Это наша лошадь: трейлер семейной комедии «Испытание аулом. Ход конем» фотографии
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