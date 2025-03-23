В Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». В мероприятии приняли участие более 100 кинематографистов Москвы, Санкт- Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Алтайского края, Омской области, Республики Алтай и других регионов.
фото: пресс-служба форума
Как сообщает пресс-служба форума, в круглом столе «Презентация киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа» приняли участие представители Новосибирской области, Красноярского края, Томской области и Алтайского края. Эксперты и участники заострили внимание на важности укрепления связей между региональными и федеральными киностудиями, развитии ключевых маршрутов для проведения киносъемок на территории Сибирского федерального округа. Также речь шла о подготовке и повышении квалификации кадров в сфере кинопроизводства. Отдельное внимание в рамках программы мероприятия было уделено значению и инфраструктуре Сибирского федерального округа, инвестициям в кинопроизводство Сибири. В рамках мероприятия были представлены материалы новых сибирских фильмов, выходящих в ближайшее время в кинопрокат: «Юди. Танец в темноте» Максима Башорина, «Наследники Победы» Дарьи Бернандской, «Увидеть небо» Павла Меняйло, а также фильм о самой титулованной в России команде глухих хоккеистов «Безмолвные атаки» Василия Ковбасюка.
«У нас есть хорошие результаты по развитию киноотрасли, растет поддержка некоммерческих организаций для проектов популяризации кино, в частности, в нашей киноиндустрии особенное внимание уделяется детскому кино. Более 14 млн выделено на Пушкинскую карту, почти 44 млн рублей выплачено на реализацию 11 проектов от Президентского фонда культурных инициатив, офис которого открылся в Новосибирске на базе Центра креативных индустрий в 2024 году. В 2025м году будет создана кинокомиссия и планируется выплата рибейтов. В конце сентября пройдет Фестиваль индустриального кино "Кремний"», — отметила заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская.
Как добавил первый заместитель генерального директора «Енисей кино» Александр Червов, Красноярский край практически готовая площадка для кинопроизводства, где можно получить не только рибейты, но и найти единомышленников для проектов. В прошлом году было выплачено 59 млн рублей на поддержку 4 проектов: сериал «Ронин» кинокомпании «Триикс Медиа», фильмы «Я — бывший алкоголик» кинокомпании «АртВЕКА», «Новогоднее письмо» кинокомпании «Мечта», «Не в своей тарелке» кинокомпании «Абрадокс».
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