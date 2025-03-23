Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь»

23 марта
2025 год

Новости кино >>
23 марта 2025
В Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь». В мероприятии приняли участие более 100 кинематографистов Москвы, Санкт- Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Алтайского края, Омской области, Республики Алтай и других регионов.

В Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь»
фото: пресс-служба форума

Как сообщает пресс-служба форума, в круглом столе «Презентация киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа» приняли участие представители Новосибирской области, Красноярского края, Томской области и Алтайского края. Эксперты и участники заострили внимание на важности укрепления связей между региональными и федеральными киностудиями, развитии ключевых маршрутов для проведения киносъемок на территории Сибирского федерального округа. Также речь шла о подготовке и повышении квалификации кадров в сфере кинопроизводства. Отдельное внимание в рамках программы мероприятия было уделено значению и инфраструктуре Сибирского федерального округа, инвестициям в кинопроизводство Сибири. В рамках мероприятия были представлены материалы новых сибирских фильмов, выходящих в ближайшее время в кинопрокат: «Юди. Танец в темноте» Максима Башорина, «Наследники Победы» Дарьи Бернандской, «Увидеть небо» Павла Меняйло, а также фильм о самой титулованной в России команде глухих хоккеистов «Безмолвные атаки» Василия Ковбасюка.

«У нас есть хорошие результаты по развитию киноотрасли, растет поддержка некоммерческих организаций для проектов популяризации кино, в частности, в нашей киноиндустрии особенное внимание уделяется детскому кино. Более 14 млн выделено на Пушкинскую карту, почти 44 млн рублей выплачено на реализацию 11 проектов от Президентского фонда культурных инициатив, офис которого открылся в Новосибирске на базе Центра креативных индустрий в 2024 году. В 2025м году будет создана кинокомиссия и планируется выплата рибейтов. В конце сентября пройдет Фестиваль индустриального кино "Кремний"», — отметила заместитель министра культуры Новосибирской области Ирина Рудковская.

Как добавил первый заместитель генерального директора «Енисей кино» Александр Червов, Красноярский край практически готовая площадка для кинопроизводства, где можно получить не только рибейты, но и найти единомышленников для проектов. В прошлом году было выплачено 59 млн рублей на поддержку 4 проектов: сериал «Ронин» кинокомпании «Триикс Медиа», фильмы «Я — бывший алкоголик» кинокомпании «АртВЕКА», «Новогоднее письмо» кинокомпании «Мечта», «Не в своей тарелке» кинокомпании «Абрадокс».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Павел Меняйло
фильмы
Не в своей тарелкеРонинЮДИ: Танец в темноте

фотографии >>
В Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» фотографии
В Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» фотографии
В Новосибирске состоялся II Форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.
Виталий Мелик-Карамов
21 марта ушёл из жизни режиссёр Виталий Мелик-Карамов.
Константин Адам
20 марта ушёл из жизни актёр Константин Адам.
Вадим Жук
20 марта ушёл из жизни актёр Вадим Жук.

День рождения >>

Алексей Богданович
Николай Волков (старший)
Арчил Гомиашвили
Тарас Денисенко
Дарья Егорова
Анна Роскошная
Марьяна Спивак
Екатерина Стулова
Борис Тенин
Сара Бакстон
Серена Гранди
Ричард Греко
Корин Клери
Джоан Кроуфорд
Стивен Стрейт
Зыгмунт Хюбнер
все родившиеся 23 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен