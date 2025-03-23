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Кристоф Вальц появится в пятом сезоне сериала «Убийства в одном здании»

23 марта
2025 год

Новости кино >>
23 марта 2025
Двукратный обладатель премии «Оскар» Кристоф Вальц присоединился к актерскому составу пятого сезона сериала «Убийства в одном здании», сообщает Variety.

Кристоф Вальц появится в пятом сезоне сериала «Убийства в одном здании»
фото: GQ

Ранее стало известно, что в новом сезоне также появится Кигэн-Майкл Ки. Подробности о сюжете продолжения детективного шоу держат в секрете. Производство проекта уже стартовало.

Главные роли в сериале играют Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес. Комедия повествует о трех жителях жилого комплекса «Аркония», которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. В предыдущих сезонах сериала также сыграли Кара Делевинь, Стинг, Мерил Стрип, Ева Лонгория, Пол Радд и другие популярные актеры.
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№ 1
TanaS   23.03.2025 - 15:59
Класс, помним-помним, что консьержа убили и ждем очередной сезон. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Кристоф ВальцСелена ГомесКара ДелевиньКигэн-Майкл КиЕва ЛонгорияСтив МартинПол РаддСтингМерил СтрипМартин Шорт
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