Кристоф Вальц появится в пятом сезоне сериала «Убийства в одном здании»

Двукратный обладатель премии «Оскар» Кристоф Вальц
присоединился к актерскому составу пятого сезона сериала «Убийства в одном здании
», сообщает Variety.
фото: GQ
Ранее стало известно, что в новом сезоне также появится Кигэн-Майкл Ки
. Подробности о сюжете продолжения детективного шоу держат в секрете. Производство проекта уже стартовало.
Главные роли в сериале играют Стив Мартин
, Мартин Шорт
и Селена Гомес
. Комедия повествует о трех жителях жилого комплекса «Аркония», которые обожают криминальные рассказы и неожиданно оказываются втянуты в расследование убийства, произошедшего прямо у них под носом. В предыдущих сезонах сериала также сыграли Кара Делевинь
, Стинг
, Мерил Стрип
, Ева Лонгория
, Пол Радд
и другие популярные актеры.
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