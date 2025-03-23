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У «Тайны Коко» будет продолжение

23 марта
2025 год

Новости кино >>
23 марта 2025
Продолжение «Тайны Коко» находится в разработке. Как пишет Deadline, информацию о сиквеле подтвердил генеральный директор Disney Боб Айгер. По его словам, мультфильм будет полон юмора, души и приключений.

У «Тайны Коко» будет продолжение
фото: Disney

Над сиквелом будут работать режиссеры первой части Ли Анкрич и Эдриан Молина, а продюсером мультфильма станет Марк Нильсен, стоявший за «Историей игрушек 4» и «Головоломкой 2». Премьера в зарубежных кинотеатрах запланирована на 2029 год.

Первая часть мультфильма вышла в 2017-м. Это история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников.
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№ 1
Тульский парень   23.03.2025 - 16:34
Почему столько лет думали после выхода. Мультик был на Оскаре, в мире воспринят на Ура!. По кассе не видел, впрочем там купается в несколько раз. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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