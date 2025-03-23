У «Тайны Коко» будет продолжение

Продолжение «Тайны Коко» находится в разработке. Как пишет Deadline, информацию о сиквеле подтвердил генеральный директор Disney Боб Айгер. По его словам, мультфильм будет полон юмора, души и приключений.
фото: Disney
Над сиквелом будут работать режиссеры первой части Ли Анкрич и Эдриан Молина, а продюсером мультфильма станет Марк Нильсен, стоявший за «Историей игрушек 4» и «Головоломкой 2». Премьера в зарубежных кинотеатрах запланирована на 2029 год.
Первая часть мультфильма вышла в 2017-м. Это история двенадцатилетнего Мигеля, который в результате череды забавных недоразумений отправляется в захватывающее приключение. Юноше предстоит разгадать семейную тайну столетней давности, и устроить встречу родственников.
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