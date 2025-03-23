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23 марта 2025
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Звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж станет новым графом Монте-Кристо
Звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж станет новым графом Монте-Кристо
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23 марта 2025
Звезда «
Бриджертонов
»
Реге-Жан Пейдж
станет новым графом Монте-Кристо. Актер сыграет главную роль в очередной адаптации романа Александра Дюма, взяв на себя и продюсерские обязанности, сообщает Deadline.
фото: lofficielusa.com
Фильмом будет заниматься независимая студия Department M. За сценарий отвечает писатель
Патрик Несс
. Среди ближайших проектов Department M также значится экранизация романа
Ю Несбе
«
Кровь на снегу
» с
Аароном Тейлор-Джонсоном
и
Бенедиктом Камбербэтчем
в главных ролях.
В 2024 году вышли сразу две экранизации «Графа Монте-Кристо». В
полнометражной ленте
главную роль сыграл
Пьер Нине
, а в одноименном
сериале
снялся
Сэм Клафлин
.
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