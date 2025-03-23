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Звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж станет новым графом Монте-Кристо

23 марта
2025 год

Новости кино >>
23 марта 2025
Звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж станет новым графом Монте-Кристо. Актер сыграет главную роль в очередной адаптации романа Александра Дюма, взяв на себя и продюсерские обязанности, сообщает Deadline.

Звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж станет новым графом Монте-Кристо
фото: lofficielusa.com

Фильмом будет заниматься независимая студия Department M. За сценарий отвечает писатель Патрик Несс. Среди ближайших проектов Department M также значится экранизация романа Ю Несбе «Кровь на снегу» с Аароном Тейлор-Джонсоном и Бенедиктом Камбербэтчем в главных ролях.

В 2024 году вышли сразу две экранизации «Графа Монте-Кристо». В полнометражной ленте главную роль сыграл Пьер Нине, а в одноименном сериале снялся Сэм Клафлин.
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