Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Юрий Стоянов и Виктор Хориняк снялись в комедии Ильи Куликова «Добрый доктор»

24 марта
2025 год

Новости кино >>
24 марта 2025
В Москве завершились съемки комедии «Добрый доктор», главные роли в которой сыграли Юрий Стоянов и Виктор Хориняк. Фильм снят кинокомпанией LEGIO FELIX по заказу Arna Media и онлайн-кинотеатра PREMIER, уточняет пресс-служба проекта.

Юрий Стоянов и Виктор Хориняк снялись в комедии Ильи Куликова «Добрый доктор»
фото: LEGIO FELIX

«Добрый доктор» рассказывает о враче со скверным характером (Юрий Стоянов), работающем в одиночку, у которого отказала спина после того, как в него врезался курьер на самокате (Виктор Хориняк). Чтобы не оставлять пациентов без внимания и уберечь себя от увольнения, он уговорил этого самого курьера, как оказалось, с незаконченным медицинским образованием сходить вместо себя на вызовы. При этом действие фильма разворачивается 1 января, когда жизнь в России после новогодней ночи как будто замирает, больницы работают в ограниченном режиме, а у людей обостряются самые разные болячки, c которыми придется справляться обездвиженному врачу и его незадачливому протеже.

«Мне захотелось сыграть Мандрыгина, еще не прочитав сценарий. Для меня определяющим было слово "доктор". Я из врачебной семьи, но ни разу в жизни не играл врача, хотя мне хотелось бы таким образом отдать дань уважения моему папе, который был выдающимся хирургом-гинекологом. Правда, когда я прочитал сценарий, то засомневался: ведь в фильме такой доктор, что, может быть, этот образ и не стоит папе посвящать. Это история про человека, у которого поначалу нет Нового года, но в итоге он все-таки будет», — делится Юрий Стоянов.

В фильме также сыграли Антон Богданов, Елена Валюшкина, Валерий Николаев, Анастасия Куимова и другие известные актеры. Режиссером фильма выступил Никита Грамматиков, а художественным руководителем и автором сценария совместно с Варварой Бородиной и Василием Внуковым стал Илья Куликов. Фильм выйдет в кинотеатральный прокат следующей зимой. Дистрибьютором выступит «Атмосфера кино».

Юрий Стоянов и Виктор Хориняк снялись в комедии Ильи Куликова «Добрый доктор»
фото: LEGIO FELIX

«Мы решили, что юмор должен быть безудержным, где-то даже чуть-чуть беспредельным, угарным – ну, в этом я, слава Богу, немножко специалист. А медицинский юмор – штука сложная. Мне пришлось, к сожалению, узнать, что такое, к примеру, каловые камни. Я надеялся, что узнаю это в более зрелом возрасте, но как сценаристу довелось узнать гораздо раньше, как и о многих других медицинских подробностях», — говорит Илья Куликов.

Действие «Доброго доктора» разворачивается 1 января в Москве, в очень разных районах – от центра до самых окраин города, поэтому перед зрителем предстанет целая вереница пациентов самого разного социального статуса и послепраздничного состояния души и тела.

«Есть много фильмов, где все происходит 31 декабря, а вот время после Нового года никто не трогает, потому что всем тяжело, у всех болит голова. У нас получился первый в истории фильм про первое января, про похмельный пост-Новый год. Но дело даже не в похмелье, а в особом настроении этого дня, когда праздник вроде прошел и надо двигаться дальше. Мне кажется, 1 января – это лучший день для того, чтобы подумать о будущем, если, конечно, в этот момент ты вообще в состоянии думать. Мы сделали праздничную атмосферную комедию для семейного просмотра, понятную всем возрастам», — добавляет Илья Куликов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Антон БогдановВарвара БородинаЕлена ВалюшкинаВасилий ВнуковНикита ГрамматиковАнастасия КуимоваИлья КуликовВалерий НиколаевЮрий СтояновВиктор Хориняк

фотографии >>
Юрий Стоянов и Виктор Хориняк снялись в комедии Ильи Куликова «Добрый доктор» фотографии
Юрий Стоянов и Виктор Хориняк снялись в комедии Ильи Куликова «Добрый доктор» фотографии
Юрий Стоянов и Виктор Хориняк снялись в комедии Ильи Куликова «Добрый доктор» фотографии
Юрий Стоянов и Виктор Хориняк снялись в комедии Ильи Куликова «Добрый доктор» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.

День рождения >>

Филипп Азаров
Елизавета Гончаренко
Иван Козловский
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Александр Рыжков
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Лара Флинн Бойл
Ричард Конте
Келли ЛеБрок
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Герхард Ридманн
Бреннан Эллиотт
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram