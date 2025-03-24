Юрий Стоянов и Виктор Хориняк снялись в комедии Ильи Куликова «Добрый доктор»

В Москве завершились съемки комедии «Добрый доктор», главные роли в которой сыграли Юрий Стоянов и Виктор Хориняк. Фильм снят кинокомпанией LEGIO FELIX по заказу Arna Media и онлайн-кинотеатра PREMIER, уточняет пресс-служба проекта.
фото: LEGIO FELIX
«Добрый доктор» рассказывает о враче со скверным характером (Юрий Стоянов), работающем в одиночку, у которого отказала спина после того, как в него врезался курьер на самокате (Виктор Хориняк). Чтобы не оставлять пациентов без внимания и уберечь себя от увольнения, он уговорил этого самого курьера, как оказалось, с незаконченным медицинским образованием сходить вместо себя на вызовы. При этом действие фильма разворачивается 1 января, когда жизнь в России после новогодней ночи как будто замирает, больницы работают в ограниченном режиме, а у людей обостряются самые разные болячки, c которыми придется справляться обездвиженному врачу и его незадачливому протеже.
«Мне захотелось сыграть Мандрыгина, еще не прочитав сценарий. Для меня определяющим было слово "доктор". Я из врачебной семьи, но ни разу в жизни не играл врача, хотя мне хотелось бы таким образом отдать дань уважения моему папе, который был выдающимся хирургом-гинекологом. Правда, когда я прочитал сценарий, то засомневался: ведь в фильме такой доктор, что, может быть, этот образ и не стоит папе посвящать. Это история про человека, у которого поначалу нет Нового года, но в итоге он все-таки будет», — делится Юрий Стоянов.
«Мы решили, что юмор должен быть безудержным, где-то даже чуть-чуть беспредельным, угарным – ну, в этом я, слава Богу, немножко специалист. А медицинский юмор – штука сложная. Мне пришлось, к сожалению, узнать, что такое, к примеру, каловые камни. Я надеялся, что узнаю это в более зрелом возрасте, но как сценаристу довелось узнать гораздо раньше, как и о многих других медицинских подробностях», — говорит Илья Куликов.
Действие «Доброго доктора» разворачивается 1 января в Москве, в очень разных районах – от центра до самых окраин города, поэтому перед зрителем предстанет целая вереница пациентов самого разного социального статуса и послепраздничного состояния души и тела.
«Есть много фильмов, где все происходит 31 декабря, а вот время после Нового года никто не трогает, потому что всем тяжело, у всех болит голова. У нас получился первый в истории фильм про первое января, про похмельный пост-Новый год. Но дело даже не в похмелье, а в особом настроении этого дня, когда праздник вроде прошел и надо двигаться дальше. Мне кажется, 1 января – это лучший день для того, чтобы подумать о будущем, если, конечно, в этот момент ты вообще в состоянии думать. Мы сделали праздничную атмосферную комедию для семейного просмотра, понятную всем возрастам», — добавляет Илья Куликов.
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