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Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта

24 марта
2025 год

Новости кино >>
24 марта 2025
Премьера детективного сериала «Злые люди», основанного на серии рассказов нижегородского писателя Николая Свечина «Хроники сыска», состоится 27 марта. Проект покажет Иви и другие онлайн-кинотеатры, сообщает пресс-служба видеосервиса. Главные роли исполнят Петр Рыков, Роман Маякин, Александр Лыков, Дмитрий Нагиев, Ангелина Стречина, Олег Гаас, Роман Мадянов, Ян Цапник, Ирина Пегова, Артем Ткаченко, Антон Денисенко, Виктория Бычкова и многие другие.



Сериал расскажет одну из городских легенд Нижнего Новгорода, которая не только ходила в народе, но и подтверждалась реальными историческими совпадениями. Зрителей ждет не только главный персонаж — сыщик Алексей Лыков, но и множество не менее ярких второстепенных героев с по-гоголевски говорящими фамилиями — мучной король Блинов, князь и меценат Мамин, гувернантка мадам Бариньяк, закадычные друзья-следователи Титус и Девяткин, уличный мальчишка Ягода, врач Милотворский и другие.

«Злые люди» — исторический детектив, погружающий в бурную атмосферу Нижнего Новгорода в преддверии большой ярмарки 1895 года.
Ничто не предвещает беды, но размеренная обстановка в город омрачается громким убийством богатейшего предводителя губернского дворянства Нефедьева. За дело берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, попавший в череду нескончаемого зла. Зрителей ждет целый водоворот экшн-сцен с боями и погонями, полными динамики и напряжения. Ведь ради победы Лыков готов поставить на кон все: любовь, честь и самое ценное – свою жизнь.

Сериал создан RWV Film (РВВ Филм) и BERG SOUND (БЕРГ САУНД) при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), телеканала НТВ и правительства Нижегородской области. Продюсерами стали Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов и Константин Елкин. Режиссером проекта выступил Ким Дружинин.

Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

«Это кино в хорошем смысле развлекательное, у нас получился очень легкий детектив. И мне кажется, что для зрителя эта история будет отдушиной, в которую можно будет погрузиться. Погрузиться в придуманный мир, но мир очень, на самом деле, добрый, в котором есть свои герои, на которых хочется быть похожим», — говорит Ким Дружинин.

В сериале представлена разнообразная география съемок: ключевой локацией картины выступил живописный Нижний Новгород, ставший порталом в прошлое. Значительные блоки съемок проходили также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Костроме.
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обсуждение >>
№ 2
Юля Наумова   24.03.2025 - 15:07
Думаю, что нас ждёт захватывающее, зрелищное кино, которое погрузит зрителя в историю и заставит сопереживать с главным героем фильма. К тому же впереди встреча с прекрасными актёрами, что не может не... читать далее>>
№ 1
Nika.nikitina   24.03.2025 - 15:04
Как же повезло некоторым нижегородцам, они уже смогли увидеть этот многообещающий сериал в жанре ироничнго детектива! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта фотографии
Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта фотографии
Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта фотографии
Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта фотографии
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