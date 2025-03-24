Детективный сериал «Злые люди» с Петром Рыковым и Александром Лыковым стартует 27 марта

Сериал расскажет одну из городских легенд Нижнего Новгорода, которая не только ходила в народе, но и подтверждалась реальными историческими совпадениями. Зрителей ждет не только главный персонаж — сыщик Алексей Лыков, но и множество не менее ярких второстепенных героев с по-гоголевски говорящими фамилиями — мучной король Блинов, князь и меценат Мамин, гувернантка мадам Бариньяк, закадычные друзья-следователи Титус и Девяткин, уличный мальчишка Ягода, врач Милотворский и другие.
«Злые люди» — исторический детектив, погружающий в бурную атмосферу Нижнего Новгорода в преддверии большой ярмарки 1895 года.
Ничто не предвещает беды, но размеренная обстановка в город омрачается громким убийством богатейшего предводителя губернского дворянства Нефедьева. За дело берется сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков, попавший в череду нескончаемого зла. Зрителей ждет целый водоворот экшн-сцен с боями и погонями, полными динамики и напряжения. Ведь ради победы Лыков готов поставить на кон все: любовь, честь и самое ценное – свою жизнь.
«Это кино в хорошем смысле развлекательное, у нас получился очень легкий детектив. И мне кажется, что для зрителя эта история будет отдушиной, в которую можно будет погрузиться. Погрузиться в придуманный мир, но мир очень, на самом деле, добрый, в котором есть свои герои, на которых хочется быть похожим», — говорит Ким Дружинин.
В сериале представлена разнообразная география съемок: ключевой локацией картины выступил живописный Нижний Новгород, ставший порталом в прошлое. Значительные блоки съемок проходили также в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Костроме.
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