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Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» меняет даты проведения

24 марта
2025 год

Новости кино >>
24 марта 2025
Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» меняет даты проведения. Ввиду насыщенной программы смотр пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба мероприятия.

Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» меняет даты проведения
фото: пресс-служба смотра

Часть внеконкурсных показов, а также мероприятия культурной программы и показы спектакля «Цирк на нитях» Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова состоятся в период с 14 по 20 апреля. Конкурсные кинопоказы, специальные показы и мероприятия деловой программы пройдут с 16 по 24 июня.

Церемония открытия конкурсной недели состоится 16 июня, а торжественную церемонию вручения призов проведут 24 июня. Мероприятия кинофестиваля реализуются в рамках национального проекта «Культура».
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