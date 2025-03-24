Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон
» меняет даты проведения. Ввиду насыщенной программы смотр пройдет в два этапа, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба смотра
Часть внеконкурсных показов, а также мероприятия культурной программы и показы спектакля «Цирк на нитях» Государственного Академического Центрального театра кукол имени Образцова
состоятся в период с 14 по 20 апреля. Конкурсные кинопоказы, специальные показы и мероприятия деловой программы пройдут с 16 по 24 июня.
Церемония открытия конкурсной недели состоится 16 июня, а торжественную церемонию вручения призов проведут 24 июня. Мероприятия кинофестиваля реализуются в рамках национального проекта «Культура».
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