«Сердце степей» с Татьяной Ратниковой откроет неделю премьер на «Dомашнем»

По сюжету аспирантка-археолог Олеся возвращается из экспедиции к жениху Стасу. Она, как и ее родители, погибшие несколько лет назад, мечтает оставить след в истории. Стас против ее участия в долгих экспедициях и убеждает выбрать семью. Накануне свадьбы молодые люди навещают родителей Стаса в станице Ковылевка, где Олеся обнаруживает скифский курган. Владелец земли планирует построить там конюшню, но Олеся всеми силами пытается помешать ему разрушить ценный археологический памятник.
Продолжит неделю премьер 2 и 3 апреля в 19:00 мелодрама «Женщина без опыта». В главных ролях – Анна Маликова и Роман Перелыгин. Главная героиня домохозяйка Татьяна узнает, что ее муж Илья изменяет ей. Он уходит к любовнице и требует освободить квартиру. Теперь Татьяне впервые за 20 лет приходится искать работу. Образование в сфере криминалистики и любовь к детективам помогают ей устроиться в экспертную лабораторию благодаря дяде – подполковнику полиции. Однако не все коллеги рады ее появлению.
Завершает неделю премьер 4 апреля в 19:00 мелодрама «От любви до любви», в которой сыграли Янина Соколовская, Анжелика Печка и Анатолий Черников. По сюжету Анна, владелица небольшого ателье, живет вместе с сыном-студентом Антоном. Его отец погиб в аварии, когда мальчик только родился. Анна закрылась от всего мира перестала общаться с подругой Вероникой, к которой в день трагедии собирался уйти ее муж. По иронии судьбы Антон решает жениться на Юле – дочери той самой Вероники. С этого момента Анна начинает настоящую войну с потенциальной невесткой.
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