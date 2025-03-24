Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

ХХХ Открытый российский международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест» объявил победителей

24 марта
2025 год

Новости кино >>
24 марта 2025
ХХХ Открытый российский международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест» объявил победителей. Гран-при смотра достался картине «Алешенька» режиссера Дмитрия Геллера. Полный список лауреатов доступен на сайте фестиваля.

ХХХ Открытый российский международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест» объявил победителей
фото: Кадр из фильма «Алешенька»

Лучшим полнометражным проектом стал «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита. Спецпризами были отмечены работы «Булгаков» Станислава Соколова и «Последний киносеанс» Рима Шарафутдинова. В номинации «Авторские короткометражные фильмы» победил «Человек за шторой» Ивана Бондаренко. Лучшим фильмом для детей назвали «Глупую собаку» Дарьи Ищейкиной.

Лучшим дебютом признали «Смерть человека невидимки» Валентина Тютерева. В катгории «Студенческие фильмы» наградили Юлию Задарко за проект «Веселый парень». Среди сериалов отметили «Держи Краба / CLAWLOLO», эпизод «Граммофон», режиссера Алексея Алексеева. В категории «Прикладная анимация» приз достался картине «Никогда я не был счастливей» Алексея и Марии Ермолаевых.

В народном голосовании на платформе Suzdalfest.online победил «Трамвай №13» Ирины Ковтун.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Igor D.88   24.03.2025 - 19:17
Сразу вспоминается песня "Руки вверх" про Алешку. Фиолетовое чудо)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения» претендуют на Национальную анимационную премию «Икар»
Константин Бронзит: «Жизнь вокруг течет ненормально, и искусство на это реагирует»
Руки вверх, или Панические атаки Лунтика: 100 российских фильмов 2024 года
персоны
Константин БронзитДмитрий ГеллерСтанислав Соколов (III)Рим Шарафутдинов
фильмы
АлёшенькаЛунтик. Возвращение домой

анонс

Скорбим

Лариса Голубкина
22 марта ушла из жизни актриса Лариса Голубкина.

День рождения >>

Филипп Азаров
Елизавета Гончаренко
Иван Козловский
Александр Маракулин
Андрей Мерзликин
Александр Рыжков
Виктория Толстоганова
Михаил Тройник
Гасанага Турабов
Лара Флинн Бойл
Ричард Конте
Келли ЛеБрок
Стив Маккуин
Патриция Милларде
Герхард Ридманн
Бреннан Эллиотт
все родившиеся 24 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен