ХХХ Открытый российский международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест» объявил победителей. Гран-при смотра достался картине «Алешенька» режиссера Дмитрия Геллера. Полный список лауреатов доступен на сайте фестиваля.
Лучшим дебютом признали «Смерть человека невидимки» Валентина Тютерева. В катгории «Студенческие фильмы» наградили Юлию Задарко за проект «Веселый парень». Среди сериалов отметили «Держи Краба / CLAWLOLO», эпизод «Граммофон», режиссера Алексея Алексеева. В категории «Прикладная анимация» приз достался картине «Никогда я не был счастливей» Алексея и Марии Ермолаевых.
В народном голосовании на платформе Suzdalfest.online победил «Трамвай №13» Ирины Ковтун.
обсуждение >>