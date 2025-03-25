Планы на лето от «Фарфоровой куклы» до «Человека-бензопилы»: главные анонсы AnimeJapan 2025

В минувшие выходные выставочный центр Tokyo Big Sight
вновь стал главной ареной аниме-индустрии
: там прошел AnimeJapan 2025
— одно из крупнейших и значимых событий в мире японской анимации. Как всегда, мероприятие собрало сотни участников из ведущих студий и продюсерских компаний, а главной интригой стали анонсы и свежие трейлеры.
Для начала определились с премьерой долгожданного фильма «Человек-бензопила: История Резе
»: в японский прокат он выйдет 19 сентября. Также стало известно, что четвертый сезон
«Токийских мстителей
» получит подзаголовок «Война трех титанов
» (Santen Senso-hen), что подтвердили новым визуалом
. Аниме «Дни Сакамото
» вернется со вторым куром уже в июле — судя по свежему арту
, зрителей ждёт еще больше драйва. Наконец, продленный
год назад «Раб спецотряда демонического города
» готовится обнажить второй сезон
в 2026-м. И еще о пяти анонсах расскажем подробнее.
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Обзор второго сезона «Токийских мстителей»
Продолжение романтического аниме «Эта фарфоровая кукла влюбилась
» выйдет в июле. Вместе с анонсом представили видеоролик «Воспоминания
» (Memories), который подводит итоги первого сезона и демонстрирует новые сцены, а также памятный арт
от студии CloverWorks
(«Хоримия
», «Приоритет чудо-яйца
»). История о застенчивом кукольнике Вакане Годзё
и его яркой однокласснице-косплеерше Марин Китагаве
транслировалась с января по март 2022 года.
Поклонникам аниме «Труська, Чулко и Пресвятой Подвяз
» стоит готовиться к жаркому лету: приключения скандальных ангелов Панти и Стокинг продолжатся в июле. В новом трейлере дебютирует пара новых персонажей: разжалованные небожители Полиэстер и Полиуретан. Братьев озвучивают Дзюнья Эноки
(Масамунэ Кикуири
из «Мабороси
») и Юто Уэмура
(Кадзунори Нисики
из «Спирали
»). Продолжение культового сериала делает студия TRIGGER
(«Подземелье вкусностей
», «Милый во Франксе
»), ранее выкупившая права
на проект у Gainax
(«Евангелион
»). Творческим процессом руководит Хироюки Имаиси
(«Киберпанк
», «Убей или умри
»).
Фантастический триллер «Лето, когда погас свет
», который тоже выйдет в июле, но на Netflix
, пугает новым трейлером (предыдущий с русскими субтитрами можно посмотреть здесь
). В ролике звучит кусочек эндинга Anata wa Kaibutsu
в исполнении композитора и вокалиста TOOBOE
. После роковой ночи в горах Хикару вернулся не тем, что раньше. Ёсики замечает это, но боится потерять лучшего друга, а пока он цепляется за знакомый образ, деревню охватывает череда загадочных событий. К основному актерскому составу
присоединились новые участники. Школьницу Асако Ямагиси, которая слышит то, что недоступно обычным людям, — озвучит Юмири Ханамори
(Надэсико Кагамихара
из «Уютного похода
»). Голос домохозяйке Риэ Курэбайаси, способной видеть то, что скрыто от посторонних глаз, подарит Вакана Ковака
(Призрак из «Страны песков
»). Образ загадочного Танаки, ведущего собственное расследование, воплотит Тикахиро Кобаяси
(Легоши
из «Выдающихся зверей
»).
Спустя полгода после анонса
студия Kyoto Animation
(«Форма голоса
», «Вайолет Эвергарден
») раскрыла дату премьеры абсурдистской комедии «Город
». Сериал о неугомонной студентке Мидори Нагумо, чья страсть к приключениям и вечные опоздания превращают её жизнь в череду забавных происшествий, выйдет на японском телевидении 6 июля. Опенинг Hello
исполнит Фуруи Рихо
, а финальный трек LUCKY
— певица TOMOO
. Главную героиню озвучивает Микако Комацу
(Маки Дзэнин
из «Магической битвы
»).
Свежим тизером обзавелось «Космическое шоу ужасов Некрономико
» — оригинальное аниме студии Gokumi
(«Я переродился торговым автоматом и скитаюсь по лабиринту
»). За режиссуру еще одной июльской премьеры отвечает Масато Мацунэ
(«История о девушке, которая не могла стать волшебницей
»), сценарий написал Макото Уэдзу
(«Класс убийц
», «Сыграйте круто, ребята
»), а музыку — Эван Колл
(«Фрирен
», «Мой счастливый брак
»). Начинающая стримерша Мико Куроно вместе с подругой детства Маю Маюсакой и соперницей Канной Кагурадзакой принимает участие в загадочной VR-игре. Однако виртуальная реальность быстро превращается в настоящий кошмар. Роли протагонисток озвучивают соответственно Рихо Сугияма
(Микура
из «Иллюзии рая
»), Манака Ивами
(Аканэ Курокава
из «Звездного дитя
») и Нана Хасуми
(роль второго плана в ромкоме «Брачные узы с семьёй Амагами
»).
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