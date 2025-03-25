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К тебе или ко мне? Шазад Латиф планирует измену в отрывке из фильма «Тайна в её глазах»

25 марта
2025 год

Новости кино >>
25 марта 2025
Кино-Театр.Ру представляет эсклюзивный фрагмент триллера «Тайна в её глазах» режиссёра Сэма ЙэтсаАгата и проклятие Иштар»). В нём Шазад Латиф готовится к встрече с любовницей.

«Тайна в её глазах». Отрывок

После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Аннет замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.

К тебе или ко мне? Шазад Латиф планирует измену в отрывке из фильма «Тайна в её глазах»

Роли в картине также исполнили Дейзи Ридли, Матильда Лутц, Алистер Петри, Пиппа Беннет-Ворнер, Дженни Гэлловэй и другие. В российский прокат «Тайна в её глазах» выйдет 27 марта.
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обсуждение >>
№ 2
Юля Наумова   25.03.2025 - 13:47
После звездной роли в «Звездных войнах» Дейзи Ридли явно ищет новые горизонты. читать далее>>
№ 1
Nika.nikitina   25.03.2025 - 13:40
Да, фильм стоит посмотреть. Есть также сериал из Великобритании "В ее глазах" 2021г, с не менее парадоксальным финалом. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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К тебе или ко мне? Шазад Латиф планирует измену в отрывке из фильма «Тайна в её глазах» фотографии
К тебе или ко мне? Шазад Латиф планирует измену в отрывке из фильма «Тайна в её глазах» фотографии
К тебе или ко мне? Шазад Латиф планирует измену в отрывке из фильма «Тайна в её глазах» фотографии
К тебе или ко мне? Шазад Латиф планирует измену в отрывке из фильма «Тайна в её глазах» фотографии
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