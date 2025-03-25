К тебе или ко мне? Шазад Латиф планирует измену в отрывке из фильма «Тайна в её глазах»

Кино-Театр.Ру
представляет эсклюзивный фрагмент триллера «Тайна в её глазах
» режиссёра Сэма Йэтса
(«Агата и проклятие Иштар
»). В нём Шазад Латиф
готовится к встрече с любовницей.
«Тайна в её глазах». Отрывок
После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Бен часто надолго уезжает, и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой. Аннет замечает, что Бен увлечен актрисой, и решает разыграть свою партию, где роль жертвы будет отведена совсем не ей.
Роли в картине также исполнили Дейзи Ридли
, Матильда Лутц
, Алистер Петри
, Пиппа Беннет-Ворнер
, Дженни Гэлловэй
и другие. В российский прокат «Тайна в её глазах
» выйдет 27 марта.
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