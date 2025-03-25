К тебе или ко мне? Шазад Латиф планирует измену в отрывке из фильма «Тайна в её глазах»

анонс

Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»

25 марта

Планы на лето от «Фарфоровой куклы» до «Человека-бензопилы»: главные анонсы AnimeJapan 2025

«Токийские мстители» воюют с титанами, Труська и Ко уходят в отрыв, а нас ждет VR-кошмар и «Лето, когда погас свет»