Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»

В Москве, в театре «Маска», состоялась церемония вручения премии «
Ника
». Триумфатором вечера стала картина
Михаила Локшина
«
Мастер и Маргарита
», собравшая семь наград, в том числе в главной категории «Лучший игровой фильм». Ведущими церемонии выступили актеры
Ника Здорик
и
Сергей Городничий
,
Елизавета Ищенко
и
Кузьма Сапрыкин
,
Федор Федотов
и
Тина Стойилкович
,
Ксения Трейстер
и
Александр Зарядин
. Трансляция мероприятия эксклюзивно достуна в онлайн-кинотеатре KION.
фото: пресс-служба премии
«Мастера и Маргариту» также отметили за лучшие роли
Юлии Снигирь
и
Евгения Цыганова
, операторскую работу
Максима Жукова
, а также работы художников по костюмам (
Галина Солодовникова
,
Ульяна Полянская
), художника (
Денис Лищенко
) и звукорежиссера (
Алексей Самоделко
). Евгений Цыганов разделил актерский приз с
Юрой Борисовым
, сыгравшим в «
Кончится лето
». За роли второго плана посмертно наградили
Романа Мадянова
(«
Любовь Советского Союза
») и
Евгению Добровольскую
(«
Хуже всех
»).
В режиссерской номинации отметили
Бакура Бакурадзе
за фильм «
Снег в моем дворе
». Открытием года стала
Зака Абдрахманова
, снявшая картину «
Папа умер в субботу
». В новой номинации «Лучший сериал» победил «
Плевако
». Лучшим анимационным фильмом назвали работу
Константина Бронзита
«
Лунтик. Возвращение домой
». В неигровой категории победил «
Лексо
».
Андрея Кончаловского
и
Елену Киселеву
наградили за сценарий к фильму «
Смотри на меня!
», а приз за лучшую музыку достался
Алексею Рыбникову
(«
9 секунд
»). За монтаж отметили «Кончится лето» и
Ивана Лебедева
.
Лауреатом премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» в этом году стал композитор
Александр Зацепин
. Специального приза Совета Академии «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» удостоен
Владимир Малышев
.
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