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Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»

25 марта
2025 год

Новости кино >>
25 марта 2025
В Москве, в театре «Маска», состоялась церемония вручения премии «Ника». Триумфатором вечера стала картина Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», собравшая семь наград, в том числе в главной категории «Лучший игровой фильм». Ведущими церемонии выступили актеры Ника Здорик и Сергей Городничий, Елизавета Ищенко и Кузьма Сапрыкин, Федор Федотов и Тина Стойилкович, Ксения Трейстер и Александр Зарядин. Трансляция мероприятия эксклюзивно достуна в онлайн-кинотеатре KION.

Фильм «Мастер и Маргарита» стал триумфатором премии «Ника»
фото: пресс-служба премии

«Мастера и Маргариту» также отметили за лучшие роли Юлии Снигирь и Евгения Цыганова, операторскую работу Максима Жукова, а также работы художников по костюмам (Галина Солодовникова, Ульяна Полянская), художника (Денис Лищенко) и звукорежиссера (Алексей Самоделко). Евгений Цыганов разделил актерский приз с Юрой Борисовым, сыгравшим в «Кончится лето». За роли второго плана посмертно наградили Романа МадяноваЛюбовь Советского Союза») и Евгению ДобровольскуюХуже всех»).

В режиссерской номинации отметили Бакура Бакурадзе за фильм «Снег в моем дворе». Открытием года стала Зака Абдрахманова, снявшая картину «Папа умер в субботу». В новой номинации «Лучший сериал» победил «Плевако». Лучшим анимационным фильмом назвали работу Константина Бронзита «Лунтик. Возвращение домой». В неигровой категории победил «Лексо». Андрея Кончаловского и Елену Киселеву наградили за сценарий к фильму «Смотри на меня!», а приз за лучшую музыку достался Алексею Рыбникову9 секунд»). За монтаж отметили «Кончится лето» и Ивана Лебедева.

Лауреатом премии «Ника» в номинации «Честь и достоинство» в этом году стал композитор Александр Зацепин. Специального приза Совета Академии «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» удостоен Владимир Малышев.
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№ 2
даурия   25.03.2025 - 13:21
Фильм скучный,тегамотина какая то.Мы с полфильма ушли и зал был полупустой.Что Снегирь,что Цыганов играют везде одинаково,не выражая никаких эмоций.Интересно,по каким критериям оценивают эти фильмы и работу... читать далее>>
№ 1
Ирина (Казань)   25.03.2025 - 12:50
Хоть все бы награды он собрал, фильм все равно никакой и даже, можно сказать, что плохой. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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