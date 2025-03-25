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Никита Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час»

25 марта
2025 год

Новости кино >>
25 марта 2025
ТНТ совместно с компанией «Руки Вверх Продакшн» начал съемки пилотного эпизода комедийного сериала «Потехе час». Главные роли исполняют Никита Кологривый, Анна Глаубэ, Катя Новокрещенова, Анна Ардова, Арсений Кудряшов, Наталья Иохвидова и Дарья Петриченко, сообщает пресс-служба телеканала.

Никита Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час»
фото: пресс-служба ТНТ

Главный герой Анатолий Потехин – элитный организатор самых грандиозных и эксклюзивных мероприятий в Москве, способный устроить праздник даже в центре пустыни. Но когда в один день совпадают два масштабных заказа – свадебная церемония на Мальдивах и банкет после российско-китайских переговоров, – он вынужден искать нестандартное решение. В итоге Толя решает отправится на острова сам, а вместо себя в Москву вызывает брата-близнеца Алешу, который похож на него как две капли воды.

Вот только есть одна проблема – Алеша никогда не покидал родной деревни, где держит похоронное бюро. Он простак, растяпа и редкостный раздолбай. Все, за что он берется, обречено на провал, в том числе и похороны в родной деревне. Как Алеша после всего этого сам до сих пор жив – загадка. Ведь все, кому он вызывался помочь с похоронами – сами мечтают его похоронить. Однако выбора у Толи нет – его брат должен перевоплотиться в успешного организатора мероприятий и не провалить важный вечер.

«Играть братьев-близнецов – это двойной вызов, но и двойное удовольствие. Один герой – харизматичный организатор, второй – абсолютная противоположность. Мне интересно переключаться между их образами, находить нюансы в характере каждого. В этом проекте много комедийных ситуаций, но в основе – история о семейных узах, которые, как ни крути, сильнее любых форс-мажоров», — отмечает Никита Кологривый.

Никита Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час»
фото: пресс-служба ТНТ

Но неожиданный поворот полностью меняет ситуацию: самолет Толи терпит крушение, оставляя его в компании случайных попутчиков на необитаемом острове. Тем временем Алеша остается единственным управляющим крупного агентства. Он не разбирается в элитных мероприятиях, но благодаря природной харизме, выдумке и умению выходить сухим из воды умудряется не только избегать провалов, но и укрепить позиции агентства на рынке. Теперь главный вопрос – что делать Алеше, когда брат все-таки найдется и вернется в Москву?

«Прежде всего мне хочется создать сериал-праздник, где каждое мероприятие, которое проводят наши герои, будет сделано ярко и со вкусом. При этом в истории будет глубина, поэтому наша комедия будет не только смешной, но и трогательной», — добавляет режиссер Алексей Зотов.
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обсуждение >>
№ 4
Yanina Sokolova   25.03.2025 - 17:39
Ну теперь Кологривого клонируют, Петров уже прошёл этот путь - вышло на четверочку. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   25.03.2025 - 17:16
Совсем не случайно появилась фамилия Потехин у главного героя. При том, что Жуков продюсер. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   25.03.2025 - 16:22
Легенды - не легенды, но эта группа реально не неотъемлемая часть 90-х и она известная часть, ее знают, ее помнят.... читать далее>>
№ 1
Nika.nikitina   25.03.2025 - 16:19
Если так и дальше пойдёт, то в скором времени появится фильм о легендарной культовой певице Ольге Бузовой про её трудный творческий путь. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Никита Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час» фотографии
Никита Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час» фотографии
Никита Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час» фотографии
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