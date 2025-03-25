Никита Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час»

Главный герой Анатолий Потехин – элитный организатор самых грандиозных и эксклюзивных мероприятий в Москве, способный устроить праздник даже в центре пустыни. Но когда в один день совпадают два масштабных заказа – свадебная церемония на Мальдивах и банкет после российско-китайских переговоров, – он вынужден искать нестандартное решение. В итоге Толя решает отправится на острова сам, а вместо себя в Москву вызывает брата-близнеца Алешу, который похож на него как две капли воды.
Вот только есть одна проблема – Алеша никогда не покидал родной деревни, где держит похоронное бюро. Он простак, растяпа и редкостный раздолбай. Все, за что он берется, обречено на провал, в том числе и похороны в родной деревне. Как Алеша после всего этого сам до сих пор жив – загадка. Ведь все, кому он вызывался помочь с похоронами – сами мечтают его похоронить. Однако выбора у Толи нет – его брат должен перевоплотиться в успешного организатора мероприятий и не провалить важный вечер.
«Играть братьев-близнецов – это двойной вызов, но и двойное удовольствие. Один герой – харизматичный организатор, второй – абсолютная противоположность. Мне интересно переключаться между их образами, находить нюансы в характере каждого. В этом проекте много комедийных ситуаций, но в основе – история о семейных узах, которые, как ни крути, сильнее любых форс-мажоров», — отмечает Никита Кологривый.
фото: пресс-служба ТНТ
Но неожиданный поворот полностью меняет ситуацию: самолет Толи терпит крушение, оставляя его в компании случайных попутчиков на необитаемом острове. Тем временем Алеша остается единственным управляющим крупного агентства. Он не разбирается в элитных мероприятиях, но благодаря природной харизме, выдумке и умению выходить сухим из воды умудряется не только избегать провалов, но и укрепить позиции агентства на рынке. Теперь главный вопрос – что делать Алеше, когда брат все-таки найдется и вернется в Москву?
«Прежде всего мне хочется создать сериал-праздник, где каждое мероприятие, которое проводят наши герои, будет сделано ярко и со вкусом. При этом в истории будет глубина, поэтому наша комедия будет не только смешной, но и трогательной», — добавляет режиссер Алексей Зотов.
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