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Елена Яковлева станет «Дамой с собачкой» 31 марта

25 марта
2025 год

Новости кино >>
25 марта 2025
Премьера многосерийного детектива «Дама с собачкой. Новые серии» состоится 31 марта в 21:30 в эфире «России». Главные роли в сериале исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Ирина Таранник, Александр Резалин, Сергей Перегудов, Ирина Чериченко, Серафима Соловьева и другие, сообщает пресс-служба телеканала. Режиссером выступил Марат Ким.

Елена Яковлева станет «Дамой с собачкой» 31 марта
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Дама с собачкой. Новые серии» – продолжение истории о пенсионерке и бывшей учительнице математики Агате Денисовне (Елена Яковлева). В новых сериях Агата и бывший судья Холодов (Александр Балуев) наконец решили все свои проблемы и готовятся к свадьбе. Племянник Холодова, следователь Эдик (Сергей Перегудов), счастлив с дочерью Агаты Таней (Ирина Таранник), которая ждет их общего ребенка. Эдика повысили и дали новых подчиненных. Все меняется, когда к Агате приходит незнакомая женщина Ирина (Ирина Чериченко) и сообщает счастливой невесте шокирующие новости. Оказывается, покойный муж Агаты, адвокат Марфин (Александр Резалин), был не тем, за кого себя выдавал, а кроме того, он жив! Агата понимает, что не является вдовой и всю жизнь прожила в обмане. Мало того, Ирина тоже была женой Марфина и имеет от него сына, ровесника Тани. Но зачем мужу понадобилось инсценировать собственную смерть? Чутье подсказывает, что за историей адвоката-многоженца скрывается нечто большее.

«В третьем сезоне линия Агаты Денисовны не изменится. Профессиональным детективом наша героиня не станет, она – детектив поневоле: когда что-то обнаруживает или слышит слово «труп», в ней просыпается азарт. В новых сериях в жизни Агаты Денисовны будет хватать и драматических, и, конечно же, смешных эпизодов. Будут и убийства, и трюки, и всевозможные зрелищные моменты. Героиня ведь всегда любила провоцировать и ловить на живца! В некоторых сценах Елене Яковлевой придется даже сильно перегримировываться. А еще в третьей части у нее появится серьезный антагонист – некий теневой злодей, очень сложный персонаж – достойный противник Агаты», — говорит Марат Ким.

За производство проекта отвечает ПЦ «Браво». Оператором выступает Игорь Минаков, а сценаристами значатся Любовь Шаханова и Ксения Николаева.

«Дама с собачкой. Новые серии». ТВ-ролик
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обсуждение >>
№ 4
Yanina Sokolova   25.03.2025 - 17:34
... Чего вы так? Я вот посмотрела два сезона сериала, полностью понравились мне и серии, и сюжетная линия, и игра актёров. Собачка вообще бесподобна. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   25.03.2025 - 16:56
... Актриса хорошая, а сериал нет)) Что в этих соплях может привлекать. Собачки классные, спору нет. Остальное детский сад. читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   25.03.2025 - 16:31
Однозначно буду смотреть! Ведь там где Елена Яковлева, да ещё с собакой...! Значит сериал будет очень интересный. читать далее>>
№ 1
Nika.nikitina   25.03.2025 - 16:27
Яковлеву обожаю. Значит Каменская вышла на пенсию. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Дама с собачкой. Новые серии

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Елена Яковлева станет «Дамой с собачкой» 31 марта фотографии
Елена Яковлева станет «Дамой с собачкой» 31 марта фотографии
Елена Яковлева станет «Дамой с собачкой» 31 марта фотографии
Елена Яковлева станет «Дамой с собачкой» 31 марта фотографии
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