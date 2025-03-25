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«Это мой лучший день рождения»: испорченный праздник и летающая Елена Яковлева в первом трейлере «Чебурашки 2»

25 марта
2025 год

Новости кино >>
25 марта 2025
В сети появился первый трейлер продолжения истории о легендарном ушастике «Чебурашка 2». Кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит картину в прокат 1 января 2026 года.



Над продолжением самого кассового фильма в истории российского кинопроката работает команда первой части, включая сценаристов и продюсеров. Режиссером картины снова выступает Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернется весь звездный ансамбль первой части – Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Ева Смирнова и другие. Также создатели порадуют зрителя новыми интересными персонажами и локациями.

«На мой взгляд, сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части. Мы продолжаем развивать сюжетные линии юных героев фильма. Чебурашка взрослеет и думает, что он уже может принимать решения самостоятельно. Соня, внучка Риммы, по-прежнему своенравная, вечно недовольная девочка, пытается прояснить взаимоотношения с бабушкой. И у маленького Гриши, внука Гены, тоже усложняются отношения с родителями. В новом «Чебурашке» мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме. Для маленького зрителя это по-прежнему веселый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями. Так что ждите выхода этого прекрасного фильма!», — отмечает Дмитрий Дьяченко.

«Это мой лучший день рождения»: испорченный праздник и летающая Елена Яковлева в первом трейлере «Чебурашки 2»
фото: пресс-служба ВГТРК

За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Иван Лебедев и художник по костюмам Наталья Каневская. Производством проекта занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», при участии киностудия «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино.
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№ 2
Darkshines   25.03.2025 - 20:05
... в конкуренции 1 января 2026 г. с "Простоквашино" и "Буратино" - точно не соберет. Надежда "Чебурашки 2" - гиперинфляция к этому числу, тогда соберет, и даже пересоберет... читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   25.03.2025 - 18:45
Ну что за очередными миллиардами собрался ушастый. Ставл, что не соберет кассу первого фильма. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Это мой лучший день рождения»: испорченный праздник и летающая Елена Яковлева в первом трейлере «Чебурашки 2» фотографии
«Это мой лучший день рождения»: испорченный праздник и летающая Елена Яковлева в первом трейлере «Чебурашки 2» фотографии
«Это мой лучший день рождения»: испорченный праздник и летающая Елена Яковлева в первом трейлере «Чебурашки 2» фотографии
«Это мой лучший день рождения»: испорченный праздник и летающая Елена Яковлева в первом трейлере «Чебурашки 2» фотографии
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