«Это мой лучший день рождения»: испорченный праздник и летающая Елена Яковлева в первом трейлере «Чебурашки 2»

«На мой взгляд, сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части. Мы продолжаем развивать сюжетные линии юных героев фильма. Чебурашка взрослеет и думает, что он уже может принимать решения самостоятельно. Соня, внучка Риммы, по-прежнему своенравная, вечно недовольная девочка, пытается прояснить взаимоотношения с бабушкой. И у маленького Гриши, внука Гены, тоже усложняются отношения с родителями. В новом «Чебурашке» мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме. Для маленького зрителя это по-прежнему веселый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями. Так что ждите выхода этого прекрасного фильма!», — отмечает Дмитрий Дьяченко.
фото: пресс-служба ВГТРК
За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Иван Лебедев и художник по костюмам Наталья Каневская. Производством проекта занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия», при участии киностудия «Союзмультфильм», при поддержке Фонда кино.
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