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«Я пропащий тип»: Юра Борисов устраивается на работу в школу в тизер-трейлере сериала «Урок»

25 марта
2025 год

Новости кино >>
25 марта 2025
В сети появился тизер-трейлер сериала «Урок» о бывшей звезде хип-хопа, которая после рехаба, с подачи старшего брата, попадает в обычную школу и начинает заниматься воспитанием подростков. Главные роли исполняют Юра Борисов и Даниил Воробьев. Премьера сериала MEM Cinema Production состоится эксклюзивно в 2025 году в онлайн-кинотеатре Okko.



Антон (Юра Борисов) был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике, он все потерял. Теперь бывшая звезда возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин (Даниил Воробьев), который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает брату помощь, но с одним условием. Так Антон становится учителем в школе и теперь вынужден вникать в проблемы подростков.

Режиссером сериала «Урок» выступил Сергей Филатов, оператором стал Максим Смирнов, а художником-постановщиком – Екатерина Левина.

«Я пропащий тип»: Юра Борисов устраивается на работу в школу в тизер-трейлере сериала «Урок»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Партнерами Юры и Даниила в сериале выступили Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгалычева, Полина Денисова, Алена Долголенко, Олег Савостюк и другие.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   25.03.2025 - 20:36
Уже жду выхода сериала на экраны. Сюжет конечно не из новых, но хочется чего-то эдакого посмотреть. Как Борисов умудряется вообще везде успеть? Он хоть спит? читать далее>>
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«Я пропащий тип»: Юра Борисов устраивается на работу в школу в тизер-трейлере сериала «Урок» фотографии
«Я пропащий тип»: Юра Борисов устраивается на работу в школу в тизер-трейлере сериала «Урок» фотографии
«Я пропащий тип»: Юра Борисов устраивается на работу в школу в тизер-трейлере сериала «Урок» фотографии
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