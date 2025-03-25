«Я пропащий тип»: Юра Борисов устраивается на работу в школу в тизер-трейлере сериала «Урок»

В сети появился тизер-трейлер сериала «Урок» о бывшей звезде хип-хопа, которая после рехаба, с подачи старшего брата, попадает в обычную школу и начинает заниматься воспитанием подростков. Главные роли исполняют Юра Борисов и Даниил Воробьев. Премьера сериала MEM Cinema Production состоится эксклюзивно в 2025 году в онлайн-кинотеатре Okko.
Антон (Юра Борисов) был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике, он все потерял. Теперь бывшая звезда возвращается в родной город, где у него остался старший брат Константин (Даниил Воробьев), который всегда был его полной противоположностью. Константин предлагает брату помощь, но с одним условием. Так Антон становится учителем в школе и теперь вынужден вникать в проблемы подростков.
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