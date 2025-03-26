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Евгения Глотова, Михаил Грищенко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Под покровом надежды»

26 марта
2025 год

Новости кино >>
26 марта 2025
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы «Под покровом надежды». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли исполнили Евгения Глотова, Михаил Грищенко, Ян Ильвес и Юрий Круглов.

Евгения Глотова, Михаил Грищенко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Под покровом надежды»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Наш проект – это история не о наивности и какой-то влюбленности, глупости, а об абсолютной любви между мужчиной и женщиной. Когда ты видишь человека и чувствуешь, как внутри все оживает, а спустя пять-семь лет, встретив его снова, испытываешь те же самые чувства – это и есть абсолютная любовь. Вот что испытывает наша главная героиня Мила. Она попала в семью, где любви нет, а есть только издевательство, унижение и условная забота. Тут сходятся абсолютная любовь и тирания. Вот об этом и фильм. О любви, боли, силе и правде», — говорит режиссер мини-сериала Влад Николаев.

По сюжету скромная девушка Мила Емельянова искренне хочет любви, душевного тепла и понимания. Но, когда она наконец встречает своего «принца на белом коне», молодого врача Ивана - семейная жизнь оборачивается сплошным кошмаром. Девушка переживает нелюбовь и измену мужа, психологическое давление свекра. Даже забеременев, Миле не удается обрести долгожданное счастье в полной семье. «Мила – самая неблизкая мне из всех героинь. Мне сложно понять ее поведение в отношении с мужчиной, ее абсолютную любовь к Ивану, — признается Евгения Глотова. — Мы с режиссером нашли для этого визуальный образ: у нее часто мокрые глаза, она как бы не видит реальности, ничего вокруг, полностью растворяется в этом чувстве. Нам важно было показать героиню с такой стороны, чтобы у зрителей не сложилось впечатление, что она глупая. Мы попытались вызвать сочувствие к Миле. Надеюсь, у нас получилось».

Евгения Глотова, Михаил Грищенко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Под покровом надежды»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Михаил Грищенко «давно хотел сыграть такого персонажа, на которого зритель будет смотреть и говорить: "мерзавец, подлец". Публика будет им недовольна, станет писать ему негативные комментарии, говорить, какой он гадкий. Такая роль мне понравилась, я даже полюбил этого героя. Иван – самовлюбленный эгоист, инфантильный, неспособный к глубоким чувствам. Он полностью сломанный человек. Островок любви Ивана – это его покойная мама. Ее в сериале нет, но она будет на слуху: про нее скажут в нескольких сценах, и все. Мне кажется, он любит только ее, несмотря на отношения с Катей». А Ян Ильвес считает, что его «герой Максим исключительно положительный, честный и порядочный человек, всегда готов пожертвовать собой. Он такой, каким и должен быть герой в классическом понимании».

За визуальную составляющую отвечают оператор Евгений Макаров и художник-постановщик Александр Зубков. По словам актера Юрия Круглова, «таких Юриев Леонидовичей, как мой герой, очень много. Мне кажется, 90% родителей так или иначе давят на своих детей, потому что ожидают от них чего-то большего, хотят, чтобы дети достигли необыкновенных вершин. Хочется сделать героя абсолютно разным в каждой серии. Нас учили так: артист выходит на площадку одним и уходит другим, он меняется. Так и здесь: Юрий Леонидович заходит одним и меняется. Он тоже учится чему-то новому, что-то открывает и понимает. В конце он извлекает определенный урок: оказывается, иногда надо отпустить ситуацию, дать людям уйти из дома. К примеру, своим детям, когда они подрастают».
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Евгения Глотова, Михаил Грищенко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Под покровом надежды» фотографии
Евгения Глотова, Михаил Грищенко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Под покровом надежды» фотографии
Евгения Глотова, Михаил Грищенко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Под покровом надежды» фотографии
Евгения Глотова, Михаил Грищенко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Под покровом надежды» фотографии
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