«Александр I» с Евгением Романцовым вышел на медиаплатформе «Смотрим»

Подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям исторической драмы Артема Насыбулина «Александр I», созданого «КОСМОС студио» при поддержке Института развития интернета. Телепремьера запланирована в эфире «России» в ближайшем будущем, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
По словам исторического консультанта Андрея Малова-Гра, «зритель увидит три периода: екатерининский, павловский и александровский. У каждого свои особенности, которые отражаются в одежде, манерах и диалогах. В период правления Екатерины II двор был изнеженным: к каждому полку было приписано больше офицеров, чем солдат. Павел I пришел с гатчинцами, многие из которых были из простого дворянства и даже рядовых. Всех, кто получал государственные деньги просто так, отправили служить или домой. А Александр I создал микст: с одной стороны, светскость и образованность при дворе с возможностью высказывать свою точку зрения, даже отличную от императорской, с другой — время побед русской армии, которая учится воевать с европейскими подготовленными армиями».
Читать интервьюПолина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт» «Сомнений, соглашаться на эту роль или нет, не было никаких, потому что мне всегда интересно играть неоднозначные фигуры. Пришлось немного изучить историю, для того чтобы понять, какие были взаимоотношения у моего героя, какая была тогда атмосфера, чем человек жил и так далее. Для меня ценнее, что внутри, а не то, что сверху. Это наше представление об этом, мы делаем, как чувствуем. У нас на площадке был замечательный консультант, который проводил прекрасный экскурс в материал, в ту эпоху, вплоть до петличек на мундире. Узнал много интересного. Например, Павел был славен тем, что у него на парике была длинная коса. И, оказывается, в нее вплетали стальной стержень, чтобы обезопасить императора. Потому что на поле боя, например, могли шашкой рубить солдаты в спину, и этот стержень мог спасти его жизнь», — рассказал Федор Лавров, исполнитель роли Павла Первого.
По сюжету воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной II, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, и европейским учителем Лагарпом, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона: мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла I, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел I погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом Александр понимает, что над Россией нависла угроза: война с непобедимым Наполеоном неизбежна, это лишь вопрос времени. «Благодаря таким фильмам мы знаем и помним нашу историю, — считает Даниил Спиваковский, сыгравший Петра Палена. — А ценно и интересно в проекте то, что мы наделяем наших персонажей психологизмом. Возможно, местами вымышленным, но это наша трактовка».
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Было снято около 450 сцен. Съемки проходили в Москве (музей-заповедник Кусково, «Мосфильм», музей-заповедник Горки Ленинские) и Санкт-Петербурге (Государственный музей-заповедник «Царское село», Казанский собор, памятник природы «Колтушские высоты», Токсовский карьер, дом А.С. Меншикова, особняк барона А.С. Штиглица, Мраморный дворец, дом Архитекторов, особняк А.Ф. Кельха, особняк Трубецких-Нарышкиных, дворец Елизаветино). Исполнителям главных ролей для съемок пришлось учиться играть на скрипке, брать уроки верховой езды и обращаться с оружием. Подготовка у художников по костюмам заняла не меньше полугода. Во время съемок было использовано около 4000 костюмов. Более 300 из них привезены из Испании. В костюмах использовалось много вышивки, например – вышитая звезда Андрея Первозванного на мундире Александра I. У художников по гриму было заготовлено порядка 500 бакенбард, 200 усов и 50 париков.
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