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«Александр I» с Евгением Романцовым вышел на медиаплатформе «Смотрим»

26 марта
2025 год

Новости кино >>
26 марта 2025
Подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к премьерным сериям исторической драмы Артема Насыбулина «Александр I», созданого «КОСМОС студио» при поддержке Института развития интернета. Телепремьера запланирована в эфире «России» в ближайшем будущем, уточняет пресс-служба телеканала.

«Александр I» с Евгением Романцовым вышел на медиаплатформе «Смотрим»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По словам исторического консультанта Андрея Малова-Гра, «зритель увидит три периода: екатерининский, павловский и александровский. У каждого свои особенности, которые отражаются в одежде, манерах и диалогах. В период правления Екатерины II двор был изнеженным: к каждому полку было приписано больше офицеров, чем солдат. Павел I пришел с гатчинцами, многие из которых были из простого дворянства и даже рядовых. Всех, кто получал государственные деньги просто так, отправили служить или домой. А Александр I создал микст: с одной стороны, светскость и образованность при дворе с возможностью высказывать свою точку зрения, даже отличную от императорской, с другой — время побед русской армии, которая учится воевать с европейскими подготовленными армиями».

Главные роли в сериале сыграли Евгений Романцов, Федор Лавров, Анна Банщикова, Глеб Бочков, Юрий Чурсин, Даниил Спиваковский, Артем Ткаченко, Аня Чиповская, Анна Снаткина, Владислав Ценев, Филипп Ершов, Анастасия Крылова, Ангелина Поплавская и Полина Гухман.

Читать интервью Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»
«Сомнений, соглашаться на эту роль или нет, не было никаких, потому что мне всегда интересно играть неоднозначные фигуры. Пришлось немного изучить историю, для того чтобы понять, какие были взаимоотношения у моего героя, какая была тогда атмосфера, чем человек жил и так далее. Для меня ценнее, что внутри, а не то, что сверху. Это наше представление об этом, мы делаем, как чувствуем. У нас на площадке был замечательный консультант, который проводил прекрасный экскурс в материал, в ту эпоху, вплоть до петличек на мундире. Узнал много интересного. Например, Павел был славен тем, что у него на парике была длинная коса. И, оказывается, в нее вплетали стальной стержень, чтобы обезопасить императора. Потому что на поле боя, например, могли шашкой рубить солдаты в спину, и этот стержень мог спасти его жизнь», — рассказал Федор Лавров, исполнитель роли Павла Первого.

По сюжету воспитанный бабушкой, императрицей Екатериной II, которая видела в своем старшем внуке прямого наследника престола, и европейским учителем Лагарпом, Александр придерживается либеральных взглядов и восхищается первыми годами правления Наполеона: мечтает, что и в России когда-нибудь будет республика. После смерти Екатерины, в царствование Павла I, Александр продолжает надеяться на реформы. Однако вскоре его охватывает разочарование в Павле и как в отце, и как в государственном деятеле. В результате заговора император Павел I погибает, и Александр, преследуемый чувством вины за смерть отца, вынужден взойти на престол, чтобы противостоять новым интригам аристократов и властной матери. При этом Александр понимает, что над Россией нависла угроза: война с непобедимым Наполеоном неизбежна, это лишь вопрос времени. «Благодаря таким фильмам мы знаем и помним нашу историю, — считает Даниил Спиваковский, сыгравший Петра Палена. — А ценно и интересно в проекте то, что мы наделяем наших персонажей психологизмом. Возможно, местами вымышленным, но это наша трактовка».

«Александр I» с Евгением Романцовым вышел на медиаплатформе «Смотрим»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

Было снято около 450 сцен. Съемки проходили в Москве (музей-заповедник Кусково, «Мосфильм», музей-заповедник Горки Ленинские) и Санкт-Петербурге (Государственный музей-заповедник «Царское село», Казанский собор, памятник природы «Колтушские высоты», Токсовский карьер, дом А.С. Меншикова, особняк барона А.С. Штиглица, Мраморный дворец, дом Архитекторов, особняк А.Ф. Кельха, особняк Трубецких-Нарышкиных, дворец Елизаветино). Исполнителям главных ролей для съемок пришлось учиться играть на скрипке, брать уроки верховой езды и обращаться с оружием. Подготовка у художников по костюмам заняла не меньше полугода. Во время съемок было использовано около 4000 костюмов. Более 300 из них привезены из Испании. В костюмах использовалось много вышивки, например – вышитая звезда Андрея Первозванного на мундире Александра I. У художников по гриму было заготовлено порядка 500 бакенбард, 200 усов и 50 париков.
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обсуждение >>
№ 3
Ксюша Микс   26.03.2025 - 14:17
Ну наконец-то дождались, а то надоела уже это Екатерина, да Пётр. Александр 1 был умным правителем и победителем Наполеона. Интересно будет посмотреть каким представят его в фильме. читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   26.03.2025 - 14:14
Очень порадовал драма Александр l. Премьера все ближе и это не может не радовать. Надеюсь до летних каникул платформы и телеканалы покажут ещё много интересного. читать далее>>
№ 1
Весне дорогу!   26.03.2025 - 14:05
"Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда, Нечаянно пригретый славой, Над нами царствовал тогда". А.С. "Наше все" Пушкин читать далее>>
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«Александр I» с Евгением Романцовым вышел на медиаплатформе «Смотрим» фотографии
«Александр I» с Евгением Романцовым вышел на медиаплатформе «Смотрим» фотографии
«Александр I» с Евгением Романцовым вышел на медиаплатформе «Смотрим» фотографии
«Александр I» с Евгением Романцовым вышел на медиаплатформе «Смотрим» фотографии
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