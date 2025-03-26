Александр Робак, Дарья Коныжева и Олеся Судзиловская запустят «Фейерверки днем»

Стартовали съемки драмы «Фейерверки днем». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании Gonzo Film, отвечающей за производство картины при поддержке Министерства культуры РФ.
фото: пресс-служба кинокомпании Gonzo Film
Фильм ставит по собственному сценарию участница лаборатории «Ленфильм-дебют» Нина Волова, для которой лента станет дебютом в полнометражном кино. «У папы был трехэтажный дом и несколько лет назад он его продал, чтобы расплатиться с долгами. После чего они с мамой развелись, моя сестра переехала, а у меня осталось ощущение смены эпохи, конца привычной жизни. В общем, мне было грустно, и я написала сценарий про семью, съезжающую из дома из-за долгов. Но написала не от лица члена этой семьи, а от китайского бизнесмена, который приехал к ним. Хотела увидеть эту историю взглядом, так скажем, "инопланетянина"», — рассказала режиссер.
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По сюжету китайский предприниматель Вэйхонг (Бин) приезжает в Россию к задолжавшему ему бизнес-партнеру Виктору (Робак). Вэйхонг пытается навести порядок в делах: уволить неэффективных сотрудников, наладить продажи. Но вскоре становится ясно, что великую русскую тоску ему не победить, и Виктор не в силах ему помочь. Тогда Вэйхонг решает забрать дом Виктора в счет долга. Бизнесмен готов расстаться с домом, но он сталкивается с отчаянным сопротивлением своих взрослых дочерей — Ольги (Коныжева), Лены (Раскина) и Томы (Енгалычева). Конфликт дорастает до катастрофы, которая может и семью разрушить, и даже убить.
Среди продюсеров заявлены Петр Тодоровский и Иван Голомовзюк. По словам художественного руководителя Петра Тодоровского, «это личная история режиссера и автора сценария Нины Воловой. И это очень чувствуется. Автор не взял что-то с потолка, герои живые, драмы настоящие, и, может быть, поэтому — тихие. И при этом эта личная история удивительным образом перекликается с Чеховскими пьесами. Мы даже сами в шутку называем наш проект "Три сестры продают Вишневый сад". Отдельно хотелось бы сказать об одном из главных героев — китайском предпринимателе Вэйхонге. Через него режиссер показывает разность культур, нашей, и китайской. Мне кажется это очень актуально».
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