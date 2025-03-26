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«Вам письмо!»: Александр Петров защищает жительниц города от плохих новостей в трейлере «Почтаря»

26 марта
2025 год

Новости кино >>
26 марта 2025
Опубликован трейлер фильма Андрея Разенкова «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли. Лента выйдет в широкий прокат 24 апреля.

«Почтарь»

Действие детективной драмы происходит в 1942 году в небольшом советском городке в тылу. Цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может. В военное время за почтой следит военное ведомство.

По словам Александра Петрова, «Почтарь — человек тихий, неприметный. Мне не кажется, что его поступки идут вразрез нормам морали. Скорее, он выстраивает свою мораль так, как ему подсказывает его внутренний голос. В этом ядро и роли, и фильма. А дальше уже можно дискутировать, насколько он прав или не прав. Но для себя он, конечно же, прав. На площадке царила чудеснейшая атмосфера, которую создал режиссер Андрей Разенков. Меня он поразил своим отношением к делу как истинный художник, как профессионал и как человек, который бережет своих артистов. Места, в которых мы снимали, также были восхитительными. Вообще складывалось ощущение, что как будто какой-то камерный, уютный купол образовался вокруг нас, и история внутри становилась для нас подлинной».

«Вам письмо!»: Александр Петров защищает жительниц города от плохих новостей в трейлере «Почтаря»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Компанию Петрову в картине составили Инга Оболдина, Полина Агуреева, Владислав Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин.

Фильм создали онлайн-кинотеатр KION и «Трикита Энтертейнмент» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Рязани. Съемки проходили в Музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове, доме-музее Ивана Павлова и в Касимове. Цифровая премьера состоится эксклюзивно на платформе KION.
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обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   26.03.2025 - 18:41
Конечно же Минкульт поддержал съёмки "Почтальона" - это же фильм на военною тематику, о наших героях того времени, которые каждый как мог приближали победу 45-го. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Вам письмо!»: Александр Петров защищает жительниц города от плохих новостей в трейлере «Почтаря» фотографии
«Вам письмо!»: Александр Петров защищает жительниц города от плохих новостей в трейлере «Почтаря» фотографии
«Вам письмо!»: Александр Петров защищает жительниц города от плохих новостей в трейлере «Почтаря» фотографии
«Вам письмо!»: Александр Петров защищает жительниц города от плохих новостей в трейлере «Почтаря» фотографии
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