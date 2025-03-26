«Вам письмо!»: Александр Петров защищает жительниц города от плохих новостей в трейлере «Почтаря»

Действие детективной драмы происходит в 1942 году в небольшом советском городке в тылу. Цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может. В военное время за почтой следит военное ведомство.
По словам Александра Петрова, «Почтарь — человек тихий, неприметный. Мне не кажется, что его поступки идут вразрез нормам морали. Скорее, он выстраивает свою мораль так, как ему подсказывает его внутренний голос. В этом ядро и роли, и фильма. А дальше уже можно дискутировать, насколько он прав или не прав. Но для себя он, конечно же, прав. На площадке царила чудеснейшая атмосфера, которую создал режиссер Андрей Разенков. Меня он поразил своим отношением к делу как истинный художник, как профессионал и как человек, который бережет своих артистов. Места, в которых мы снимали, также были восхитительными. Вообще складывалось ощущение, что как будто какой-то камерный, уютный купол образовался вокруг нас, и история внутри становилась для нас подлинной».
Фильм создали онлайн-кинотеатр KION и «Трикита Энтертейнмент» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Рязани. Съемки проходили в Музее-заповеднике Сергея Есенина в Константинове, доме-музее Ивана Павлова и в Касимове. Цифровая премьера состоится эксклюзивно на платформе KION.
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