Любовь и другие катастрофы: трейлеры ромкома о русалке «ЧаО» и экопритчи «Такара — ребенок будущего»

Studio 4°C
поделилась обновлениями сразу по двум многообещающим проектам! Анонсированное
в начале года романтическое фэнтези «ЧаО
» (ChaO) обрастает подробностями: опубликованы дебютный тизер, постер
и дата релиза — 15 августа. Следом, в конце сентября намечена премьера и оригинальной научно-фантастической драмы «Такара — ребенок будущего
». Проморолик уже доступен для просмотра. Креативная студия известна любителям анимации по «Детям моря
», «Детройту, городу металла
», «Железобетону
» и «Играм разума
».
Что общего у заурядного офисного служащего и принцессы-русалки из подводного королевства? Стивен трудится в судостроительной компании и живет по строгому расписанию. Всё меняет встреча с наследницей морского трона Чао, которая заявляется нему с неожиданным предложением руки и сердца. На постере — улыбающиеся Стивен и Чао, идущие по оживленному городу под слоганами: «Встреча — это чудо
» и «Этим летом вы встретите русалку нового времени
».
Сараримана озвучивает Одзи Судзука
(Каору Тоно
из фильма «Тоннель в лето, выход прощаний
»), а роль обитательницы водных глубин воплощает киноактриса Анна Ямада
(Асирпа из игровой версии «Золотого божества
»). Судзука рассказал, что во время записи чувствовал поддержку команды и с удовольствием работал над ролью. Ямада отметила, что старалась передать характер героини через озорные интонации и звукоподражания, добавив: «Это было непросто, но очень весело
».
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Аниме «Такара — ребенок будущего
», который пару лет назад анонсировался
как фильм, превратился в научно-популярный сериал из 11 коротких эпизодов по пять минут, который посвящен теме глобального потепления и изменению климата. Юный Такара переносится из 2100 года в наше время. Его цель — исследовать Землю и рассказать жителям XXI века о грядущих ужасах. Компанию ему составляет современная школьница Сара, с которой они путешествуют по разным уголкам планеты на летающем аппарате Ранфо. Первый эпизод покажут 25 сентября на Всемирной выставке в Осаке.
В тизере анимированные сцены перемежаются документальными кадрами с видами Земли. Проект носит не только развлекательный, но и образовательный характер: для него планируется разработка методических материалов, которые можно будет использовать на школьных уроках. Главного героя озвучивает Юки Кадзи
(Эрен Йегер
из «Атаки титанов
»), а Сару — юная Хонохана Ёсида
(Ком
из «Жар-птица: Эдем17
»).
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