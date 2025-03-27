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Любовь и другие катастрофы: трейлеры ромкома о русалке «ЧаО» и экопритчи «Такара — ребенок будущего»

27 марта
2025 год

Новости кино >>
27 марта 2025
Studio 4°C поделилась обновлениями сразу по двум многообещающим проектам! Анонсированное в начале года романтическое фэнтези «ЧаО» (ChaO) обрастает подробностями: опубликованы дебютный тизер, постер и дата релиза — 15 августа. Следом, в конце сентября намечена премьера и оригинальной научно-фантастической драмы «Такара — ребенок будущего». Проморолик уже доступен для просмотра. Креативная студия известна любителям анимации по «Детям моря», «Детройту, городу металла», «Железобетону» и «Играм разума».

Любовь и другие катастрофы: трейлеры ромкома о русалке «ЧаО» и экопритчи «Такара — ребенок будущего»

Что общего у заурядного офисного служащего и принцессы-русалки из подводного королевства? Стивен трудится в судостроительной компании и живет по строгому расписанию. Всё меняет встреча с наследницей морского трона Чао, которая заявляется нему с неожиданным предложением руки и сердца. На постере — улыбающиеся Стивен и Чао, идущие по оживленному городу под слоганами: «Встреча — это чудо» и «Этим летом вы встретите русалку нового времени».


Сараримана озвучивает Одзи Судзука (Каору Тоно из фильма «Тоннель в лето, выход прощаний»), а роль обитательницы водных глубин воплощает киноактриса Анна Ямада (Асирпа из игровой версии «Золотого божества»). Судзука рассказал, что во время записи чувствовал поддержку команды и с удовольствием работал над ролью. Ямада отметила, что старалась передать характер героини через озорные интонации и звукоподражания, добавив: «Это было непросто, но очень весело».

Читать 5 важных идей аниме «Рыбка Поньо на утесе»
Аниме «Такара — ребенок будущего», который пару лет назад анонсировался как фильм, превратился в научно-популярный сериал из 11 коротких эпизодов по пять минут, который посвящен теме глобального потепления и изменению климата. Юный Такара переносится из 2100 года в наше время. Его цель — исследовать Землю и рассказать жителям XXI века о грядущих ужасах. Компанию ему составляет современная школьница Сара, с которой они путешествуют по разным уголкам планеты на летающем аппарате Ранфо. Первый эпизод покажут 25 сентября на Всемирной выставке в Осаке.


В тизере анимированные сцены перемежаются документальными кадрами с видами Земли. Проект носит не только развлекательный, но и образовательный характер: для него планируется разработка методических материалов, которые можно будет использовать на школьных уроках. Главного героя озвучивает Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов»), а Сару — юная Хонохана Ёсида (Ком из «Жар-птица: Эдем17»).

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№ 3
Ксюша Микс   27.03.2025 - 15:53
... Бред не понравился как и ходячий замок, под веществами создатели явно "творили" читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   27.03.2025 - 15:51
«Рыбка Поньо на утесе» замечательная история, она не надоедает, хоть и пару раз в год могу наткнутся по тв и если есть возможность всегда смотрю))) таких фильмов, аниме просто мизер читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   27.03.2025 - 14:12
Как вариант интересно донести детям значение экологии на планете и глобального потепления - анимэшное кино "Такара - ребёнок будущего" подходит 100%. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Любовь и другие катастрофы: трейлеры ромкома о русалке «ЧаО» и экопритчи «Такара — ребенок будущего» фотографии
Любовь и другие катастрофы: трейлеры ромкома о русалке «ЧаО» и экопритчи «Такара — ребенок будущего» фотографии
Любовь и другие катастрофы: трейлеры ромкома о русалке «ЧаО» и экопритчи «Такара — ребенок будущего» фотографии
Любовь и другие катастрофы: трейлеры ромкома о русалке «ЧаО» и экопритчи «Такара — ребенок будущего» фотографии
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