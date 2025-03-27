Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Борис Дергачев и Никита Кологривый попадут на «Театральную зону»

27 марта
2025 год

Новости кино >>
27 марта 2025
Начались съемки культурно-воспитательной комедии Ашота Кещяна «Театральная зона» с Борисом Дергачевым и Никитой Кологривым, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

Борис Дергачев и Никита Кологривый попадут на «Театральную зону»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

«Я играю Червонцева, художественного руководителя театра. Сыграть режиссера в кино — это победа для актера, который долгое время работал в театре, а я до сих пор работаю в "Электротеатре Станиславский" и всю жизнь общаюсь с режиссерами. В юморе проекта мы старались обходить пошлые вещи, которые могут возникнуть на фоне того, что весь процесс происходит в тюрьме. Плюс, если посмотреть на подбор актеров, то каждый из них — профессионал в жанре юмора. В сериале есть и любовная история, и история отцов и детей. В общем, если говорить про темы, которые поднимают авторы, то их очень много, и они вечные», — рассказал Борис Дергачев.

По сюжету режиссер тульского ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру… и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключенных и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. К тому же, Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и новоявленным актерам, которые под шумок планируют побег. По словам Никиты Кологривого, его «персонаж Рома — местный авторитет, но при этом большой романтик. Я его так назвал. Он достаточно трогательный, и им руководит любовь. И именно поэтому я и решил, что должен сыграть такого персонажа — добро побеждает зло внутри него. Юмор у сериала прекрасный, чувствуется почерк опытных авторов. Авторы комедии говорят со зрителем о том, что не надо забывать: везде есть люди. И любой человек стремится исправиться, он стремится к любви, к хорошему отношению. А мои партнеры — все мастера комедийного жанра, поэтому я в их компании себя чувствовал очень хорошо».

Борис Дергачев и Никита Кологривый попадут на «Театральную зону»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

В комедии также снимаются Семен Молоканов, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Виталий Хаев и другие актеры. «В этом проекте я играю Омара, но не самого себя. Мой герой хочет доказать своему отцу, что он изменился. У него есть большая мечта — чтобы отец увидел в нем правильного человека. Этим он мне симпатичен. Наверное, авторы сериала хотят поговорить со зрителями о том, что человек меняется. Все люди могут ошибаться, и в какой бы сфере человек ни находился, он все равно может и должен оставаться человеком и сострадать другому. Юмор сериала разносторонний, колоритный — и кавказский, и славянский, и азиатский. Есть и добрый юмор, и черный юмор. Мне нравится, когда юмор не однотипный. Есть даже шутки на грани, но при этом они никого не обижают», — говорит Омар Алибутаев

Генеральными продюсерами сериала выступают Сарик и Гевонд Андреасяны. За производство отвечают студия KIONFILM и Кинокомпания братьев Андреасян. «Мой герой по прозвищу Рататуй — сложный персонаж. Он живет обособленно от остальных с одной мыслью — поскорее выйти на свободу. И тут в колонию попадает режиссер ТЮЗа – Червонцев, прямо из театра на зону! Это глоток свежего воздуха для Рататуя. Он сам с детства ходил с мамой в театр и видел все постановки Червонцева. У сериала так называемый "ситуативный юмор", когда героя помещают в несвойственную ему среду, и из его реакций, действий, взаимоотношений с другими персонажами рождается основной юмор. Плюс к этому - разные характеры героев и разные воспоминания из "прошлой жизни". Это фильм о тяге каждого из нас к прекрасному, чистому, светлому, настоящему и честному. В данном случае, к театру, как к чему-то обнадеживающему, как к мосту в "нормальную" жизнь», — считает Олег Верещагин.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Ксюша Микс   27.03.2025 - 15:41
Я уже боюсь в туалет зайти. Откроешь дверь а там Кологривый сидит. Он вроде один но в это же время везде. Это наверное матрица. читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   27.03.2025 - 15:32
Дергачев увлекается комедией в целом и стендапом в частности, поэтому в своих преимущественно комедийных ролях актер часто импровизирует и дарит персонажам свои собственные реплики. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
У «МТС» появилась собственная студия производства фильмов и сериалов KIONFILM
Поиск по меткам
KION
персоны
Омар АлибутаевГевонд АндреасянСарик АндреасянОлег ВерещагинБорис ДергачевАшот КещянНикита КологривыйСемён МолокановВиталий Хаев
фильмы
Театральная зона

фотографии >>
Борис Дергачев и Никита Кологривый попадут на «Театральную зону» фотографии
Борис Дергачев и Никита Кологривый попадут на «Театральную зону» фотографии
Борис Дергачев и Никита Кологривый попадут на «Театральную зону» фотографии
Борис Дергачев и Никита Кологривый попадут на «Театральную зону» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Весёлкин
26 марта ушёл из жизни актёр Алексей Весёлкин.
Галина Шубарина
26 марта ушла из жизни артистка Галина Шубарина.
Клара Малышева
26 марта ушла из жизни артистка балета, педагог Клара Малышева.
Андрей Ермаш
25 марта ушёл из жизни режиссёр Андрей Ермаш.
Елена Быстрицкая
25 марта ушла из жизни артистка балета, педагог Елена Быстрицкая.
Галина Марченко
25 марта ушла из жизни актриса Галина Марченко.

День рождения >>

Никита Джигурда
Алексей Жарков
Алексей Зубков
Елена Коробейникова
Светлана Рябова
Андрей Свиридов
Алика Смехова
Антанас Шурна
Геннадий Юдин
Кенни Даути
Николя Дювошель
Майкл Йорк
Элизабет Митчелл
Софи Нелисс
Нэйтан Филлион
Мария Шнайдер
все родившиеся 27 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
Волшебный единорог
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, 2025
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен