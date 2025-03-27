Борис Дергачев и Никита Кологривый попадут на «Театральную зону»

«Я играю Червонцева, художественного руководителя театра. Сыграть режиссера в кино — это победа для актера, который долгое время работал в театре, а я до сих пор работаю в "Электротеатре Станиславский" и всю жизнь общаюсь с режиссерами. В юморе проекта мы старались обходить пошлые вещи, которые могут возникнуть на фоне того, что весь процесс происходит в тюрьме. Плюс, если посмотреть на подбор актеров, то каждый из них — профессионал в жанре юмора. В сериале есть и любовная история, и история отцов и детей. В общем, если говорить про темы, которые поднимают авторы, то их очень много, и они вечные», — рассказал Борис Дергачев.
По сюжету режиссер тульского ТЮЗа устраивает поистине огненную премьеру… и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно — поставить «Ромео и Джульетту», собрав труппу из заключенных и охранников. Непримиримая вражда двух кланов превращает репетиции в абсурдные стычки, а сцену — в поле сражения. К тому же, Шекспир дарит шанс на свободу не только режиссеру, но и новоявленным актерам, которые под шумок планируют побег. По словам Никиты Кологривого, его «персонаж Рома — местный авторитет, но при этом большой романтик. Я его так назвал. Он достаточно трогательный, и им руководит любовь. И именно поэтому я и решил, что должен сыграть такого персонажа — добро побеждает зло внутри него. Юмор у сериала прекрасный, чувствуется почерк опытных авторов. Авторы комедии говорят со зрителем о том, что не надо забывать: везде есть люди. И любой человек стремится исправиться, он стремится к любви, к хорошему отношению. А мои партнеры — все мастера комедийного жанра, поэтому я в их компании себя чувствовал очень хорошо».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
В комедии также снимаются Семен Молоканов, Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Виталий Хаев и другие актеры. «В этом проекте я играю Омара, но не самого себя. Мой герой хочет доказать своему отцу, что он изменился. У него есть большая мечта — чтобы отец увидел в нем правильного человека. Этим он мне симпатичен. Наверное, авторы сериала хотят поговорить со зрителями о том, что человек меняется. Все люди могут ошибаться, и в какой бы сфере человек ни находился, он все равно может и должен оставаться человеком и сострадать другому. Юмор сериала разносторонний, колоритный — и кавказский, и славянский, и азиатский. Есть и добрый юмор, и черный юмор. Мне нравится, когда юмор не однотипный. Есть даже шутки на грани, но при этом они никого не обижают», — говорит Омар Алибутаев
Генеральными продюсерами сериала выступают Сарик и Гевонд Андреасяны. За производство отвечают студия KIONFILM и Кинокомпания братьев Андреасян. «Мой герой по прозвищу Рататуй — сложный персонаж. Он живет обособленно от остальных с одной мыслью — поскорее выйти на свободу. И тут в колонию попадает режиссер ТЮЗа – Червонцев, прямо из театра на зону! Это глоток свежего воздуха для Рататуя. Он сам с детства ходил с мамой в театр и видел все постановки Червонцева. У сериала так называемый "ситуативный юмор", когда героя помещают в несвойственную ему среду, и из его реакций, действий, взаимоотношений с другими персонажами рождается основной юмор. Плюс к этому - разные характеры героев и разные воспоминания из "прошлой жизни". Это фильм о тяге каждого из нас к прекрасному, чистому, светлому, настоящему и честному. В данном случае, к театру, как к чему-то обнадеживающему, как к мосту в "нормальную" жизнь», — считает Олег Верещагин.
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