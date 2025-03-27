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Алина Ланина и Андрей Горбачев откроют новую «Формулу преступления» 7 апреля

27 марта
2025 год

Новости кино >>
27 марта 2025
На Иви и Кинопоиске 7 апреля стартует второй — 16-серийный — сезон ретро-детектива «Формула преступления» с Алиной Ланиной и Андреем Горбачевым в образах женщины-криминалиста Анастасии Ардашниковой и пристава полицейского сыска Тараса Смолокурова. Продолжение сериала шестилетней давности вновь сняла телекомпания «Мостелефильм», уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви.

«Формула преступления-2»

По сюжету прошел год с момента, как вернувшаяся из Сорбонны Анастасия Ардашникова успешно занимается частным сыском в Санкт-Петербурге, но официального приглашения на службу полицейские власти ей так и не делают. Зато слава о девушке-сыщике уже далеко перешагнула столичный рубеж. Напарник Анастасии, молодой пристав Тарас Петрович Смолокуров, наконец решается сделать ей предложение и встречает взаимность. Но перед влюбленными возникает неожиданное препятствие, преодолеть которое будет очень непросто. «Перед нами была поставлена задача преемственности — события нового сезона станут прямым продолжением первого сезона сериала. Удивительно, но с тех пор мы все сохранились — вся команда, в том числе и горизонтальные артисты, а их 17 человек! Это по-прежнему вертикальный сериал по формату. Во втором сезоне 16 новых эпизодов: одно детективное расследование состоит из двух серий. Их сюжет даже круче, чем в первом сезоне — экзотичнее и еще закрученнее», — интригует режиссер Сергей Виноградов.

Компанию исполнителям главных ролей составили Валерий Кухарешин, Владимир Постников, Ольга Белявская, Даниил Кокин, Антон Пулит, Александр Безруков, Денис Синявский, Александра Жарова, Александр Завьялов и Игорь Головин. По словам Алины Ланиной, «"Формула преступления" — это особенный проект в моем сердце. Расставаться с ним шесть лет назад было тяжелее обычного, не только потому, что тогда мы снимали девять месяцев и успели стать семьей, но и потому что сама история, на мой взгляд, получилась крепкой и интересной. Эту изюминку среди подобных проектов уловил и зритель».

Алина Ланина и Андрей Горбачев откроют новую «Формулу преступления» 7 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Второй сезон снимался в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Местами съемок стали Михайловский и Шереметевский дворцы, особняки Кельха, Гудовича, Гильзе фан дер Пальса, а также усадьбы Строгановых (Марьино) и Трубецких (Елизаветино). Новые серии будут выходить в онлайн-кинотеатрах каждую неделю: на Иви в понедельник по четыре серии, а на Кинопоиске с понедельника по четверг по одной серии.

«Для нас это очень долгожданный проект, как долгожданный ребенок для всей команды: и главных героев, и всех актеров, и, конечно, съемочной группы. По-другому и быть не могло! Вся творческая команда проекта очень ждала съемок продолжения. И доктор, а в нашем случае зритель, сказал, что ребенок здоров! Рейтинги просмотров первого сезона говорят сами за себя, и мы очень рады выходу нового сезона. У нас замечательный, просто обожаемый режиссер Сергей Виноградов, с нами оператор Игорь Рукин и актеры, с которыми работали в первом сезоне. Все встретились на площадке с теплым, даже семейным чувством», — рассказал Андрей Горбачёв.
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обсуждение >>
№ 16
Yanina Sokolova   31.03.2025 - 12:45
Все так нахваливают первый сезон сериала, а я его даже не смотрела. Надо срочно исправлять, чтобы успеть до 7 апреля) читать далее>>
№ 15
Наталья Графская   30.03.2025 - 17:57
Ураааааа! Дождалась 2 сезона! Этот сериал - моя любовная любовь... Пересматривала раза 3 точно... Иногда, когда взгрустнется, просто включаю любую серию и отдыхаю.... читать далее>>
№ 14
материаловед (омск)   30.03.2025 - 12:05
без преувеличения - безумно рад ! мы с женой каждый год ждали продолжения , невероятно классный сериал - в этот новый год пересматривали третий раз , похоже в этом жанре ( ист. детектив ) мы , русские... читать далее>>
№ 13
brocard (Москва)   29.03.2025 - 21:34
Здорово. Сериал этот полюбился. Хотя поначалу шел со скрипом. :) Главное, чтобы не перестарались и не испортили его. Артисты замечательные. Сюжеты неплохие. Юмора в меру и лирики. Смотреть было реально... читать далее>>
№ 12
Лиляна Лиляна   29.03.2025 - 21:20
... Я тоже, наконец-то дождались! Прекрасный ретро-детектив, за основу взяли наш "Анна детективъ", но сделали своё и хорошо получилось. Я даже его пересмотрела после первого раза. Качественный... читать далее>>
Всего сообщений: 15
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Алина Ланина и Андрей Горбачев откроют новую «Формулу преступления» 7 апреля фотографии
Алина Ланина и Андрей Горбачев откроют новую «Формулу преступления» 7 апреля фотографии
Алина Ланина и Андрей Горбачев откроют новую «Формулу преступления» 7 апреля фотографии
Алина Ланина и Андрей Горбачев откроют новую «Формулу преступления» 7 апреля фотографии
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