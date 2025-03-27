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Сериал «ВИА "Васильки"» с Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой стартует 10 апреля

27 марта
2025 год

Новости кино >>
27 марта 2025
Первые два эпизода восьмисерийного музыкальное драмеди «ВИА "Васильки"» с Ириной Розановой, Дмитрием Харатьяном, Игорем и Григорием Верниками, Николаем Добрыниным и Анной Котовой можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре Wink.ru 10 апреля. Далее серии будут выходить по одной в неделю, уточняет пресс-служба платформы.

«ВИА «Васильки»


По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растет. Студентка журфака Лена знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова. Но внезапно «Васильки» исчезают со сцены. Спустя 45 лет дочки Лены и внук Рома отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов, чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены.

«Проект заинтересовал меня трогательной историей о любви, дружбе и творчестве, рассказанной сквозь призму нескольких поколений и двух эпох. Наш проект музыкальный, в нем звучат потрясающие мелодии. Это и стало ключевым в моем решении присоединиться к проекту. Песни погружают в атмосферу светлого времени, передают нотки ностальгии и тепла. Я уверена, что эта музыка поможет зрителям прочувствовать героев и их переживания. Я была невероятно рада возможности поработать с Сергеем Жуковым и с такими великолепными актерами, как Дмитрий Харатьян и Ирина Розанова, с которыми мы впервые встретились в кадре. Мне много раз говорили про внешнее сходство с Ириной Юрьевной, и вот мы сыграли мать и дочь. По-моему, это судьба», — призналась Анна Котова.

Сериал «ВИА Васильки» с Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой стартует 10 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Сериал пополнит линейку Wink Originals. За производство отвечает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «НМГ Студии». Съемки шли в Москве и окрестностях столицы. Часть сцен драмеди снимали в Абхазии. По словам режиссера Юрия Шарова, рабочий процесс в южной локации оказался самым сложным.

«В Абхазии у нас сразу в первый день была сложнейшая съемка концерта "Васильков". И погода была просто ужасная, весь день шел сильнейший ливень. Нам было очень непросто снимать в таких условиях — нужно было создать летнюю атмосферу с голубым небом и всеобщей радостью. Но приходилось выкручиваться и работать — у нас просто не было такого понятия, как "погодный день". Все дни были очень плотно расписаны, потому что собрать вместе артистов большого ансамбля очень сложно», — рассказал Юрий Шаров.
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обсуждение >>
№ 9
Angelika77   30.03.2025 - 20:09
... Я думаю сериал больше зайдёт аудитории 50+, чем молодёжи. Всё таки история прошлого столетия и актёры такие же. читать далее>>
№ 8
Никита Е. Никитин   29.03.2025 - 15:40
Хоррор? читать далее>>
№ 7
Киноман1985   29.03.2025 - 15:03
Симпатичный трейлер, кто не видел посмотрите. Душевный фильм для всех. Позитив, играет музыка. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   28.03.2025 - 21:25
... Естественно по факту, заранее говорить не о чем. Коллектив точно крутой, собрали самые "вершки" как говорится. читать далее>>
№ 5
Reliya (pseudonym)   28.03.2025 - 20:30
С нетерпением жду его выхода!.. Ещё плюс один сериал с участием любимого актёра (Николая Добрынина)! читать далее>>
Всего сообщений: 9
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Сериал «ВИА "Васильки"» с Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой стартует 10 апреля фотографии
Сериал «ВИА "Васильки"» с Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой стартует 10 апреля фотографии
Сериал «ВИА "Васильки"» с Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой стартует 10 апреля фотографии
Сериал «ВИА "Васильки"» с Дмитрием Харатьяном, Николаем Добрыниным и Анной Котовой стартует 10 апреля фотографии
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