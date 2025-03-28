Директор гимназии Ольга Бобкова получит «Взятку»

Главная героиня Елена — директор самой престижной гимназии в городе. В юности она пережила предательство любимого мужчины и лучшей подруги, потеряла ребенка и поставила крест на личной жизни, предпочитая строить карьеру. Однажды к ней обращается бывшая подруга с просьбой устроить дочку Олю. Лена с трудом узнает ее — муж погиб, остатки денег уходят на борьбу с тяжелой болезнью. Лена поддается искушению и соглашается устроить девочку в гимназию за большую взятку — это расплата за предательство Сони. Подруга продает старинное фамильное кольцо и передает Лене взятку. С этого момента события начинают развиваться совершенно непредсказуемо, драматично и неожиданно, вовлекая все новых и новых людей. Елене предстоит исправить свои собственные ошибки, научиться прощать, доверять людям и найти свою любовь.
«Моя героиня Лена – целеустремленная, волевая, сильная и в то же время хрупкая девушка с большой болью в сердце от предательства и трагедии, которые перевернули ее жизнь. Работа и попытки построить отношения с мужчинами лишь заглушают то, что продолжает «разъедать» ее изнутри. Те поражения, обиды и неудачи, которые мы копим в душе, отбирают наше внимание, тормозят, заставляя переживать снова и снова негативные эмоции. Порой важно взглянуть на свои ошибки и переживания, сделать выводы и наконец-то отпустить их, чтобы жить дальше. В этом и есть главная мысль нашего сериала», — отмечает Ольга Бобкова.
обсуждение >>