Андрей Рожков займется майнингом в сериале «Киловаттино»

По сюжету учительница Ольга Голубева (Наталья Щукина) попадается на крючок мошенников и теперь должна банку три миллиона. План ее мужа Вадима — продать деревенский дом — не срабатывает. Тогда сын Голубевых Жорик (Кирилл Митрофанов) предлагает создать ферму, но выращивать не овощи, а деньги. Ведь деревня с дешевым электричеством — идеальное место для майнинга. Осталось только скрыть эту затею от коллекторов, председателя деревни (Алексей Кравченко) и директора школы (Екатерина Стулова).
«Герои напоминают моих знакомых. Мы постоянно видим таких людей, особенно в глубинке. Сам, я, конечно, далек от майнинга, в этом мы с персонажем похожи. Как и он, изучал эту науку, серия за серией», — рассуждает Андрей Рожков. По словам актера, он долго отказывался от участия в сериалах. «Последние пять лет поступало много предложений. Вычитывал, смотрел и ждал особенное. Вот и дождался. Конечно, это новый опыт, забег ведь дальний. Надеюсь, получилась хорошая семейная комедия, которую можно смотреть с детьми», — делится он.
фото: пресс-служба СТС
17-серийную историю снимали в часе езды от Краснодара. Главное место действий — дом бабы Шуры — собирали из двух объектов. Интерьер воссоздали в частном кирпичном доме 1964 года, который включает четыре комнаты и веранду. На месте художники сделали ремонт и наполнили жильё Голубевых аутентичной советской мебелью и реквизитом, которые собирали по всему Краснодарскому краю. На территории другого объекта бригада из шести человек за месяц построила: коровник, свинарник, баню, беседку, теплицу, огородное чучело, загон с курицами и туалет. Участок Голубевых заселили деревенскими четвероногими: появились куры, свиньи, собаки и даже беременная корова, которую пришлось ловить всем поселком после побега со съемочной площадки.
Съемки осложнялись не только участием животных с характером, но и сорокаградусной жарой. «По ощущениям, у меня был рабочий отпуск. Лето, деревня, в общем, то, что каждый из нас помнит и любит. Плюс сценарий смешной и при этом добрый, так что получил огромное удовольствие. Уюта добавил Андрей Рожков: от него шла очень теплая, мягкая, положительная энергия, как и от его героя», — вспоминает Кирилл Митрофанов.
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