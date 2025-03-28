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Андрей Рожков займется майнингом в сериале «Киловаттино»

28 марта
2025 год

Новости кино >>
28 марта 2025
Премьера комедийного сериала Александра Назарова «Киловаттино», где свою первую главную роль исполнил Андрей Рожков, состоится 14 апреля в 19:00 на СТС. В проекте также сыграли Наталья Щукина, Галина Петрова, Алексей Кравченко, Екатерина Стулова, Иван Моховиков, Ника Жукова, Кирилл Митрофанов и Дарья Отрошко, сообщает пресс-служба телеканала.

Андрей Рожков займется майнингом в сериале «Киловаттино»
фото: пресс-служба СТС

По сюжету учительница Ольга Голубева (Наталья Щукина) попадается на крючок мошенников и теперь должна банку три миллиона. План ее мужа Вадима — продать деревенский дом — не срабатывает. Тогда сын Голубевых Жорик (Кирилл Митрофанов) предлагает создать ферму, но выращивать не овощи, а деньги. Ведь деревня с дешевым электричеством — идеальное место для майнинга. Осталось только скрыть эту затею от коллекторов, председателя деревни (Алексей Кравченко) и директора школы (Екатерина Стулова).

«Герои напоминают моих знакомых. Мы постоянно видим таких людей, особенно в глубинке. Сам, я, конечно, далек от майнинга, в этом мы с персонажем похожи. Как и он, изучал эту науку, серия за серией», — рассуждает Андрей Рожков. По словам актера, он долго отказывался от участия в сериалах. «Последние пять лет поступало много предложений. Вычитывал, смотрел и ждал особенное. Вот и дождался. Конечно, это новый опыт, забег ведь дальний. Надеюсь, получилась хорошая семейная комедия, которую можно смотреть с детьми», — делится он.

Андрей Рожков займется майнингом в сериале «Киловаттино»
фото: пресс-служба СТС

17-серийную историю снимали в часе езды от Краснодара. Главное место действий — дом бабы Шуры — собирали из двух объектов. Интерьер воссоздали в частном кирпичном доме 1964 года, который включает четыре комнаты и веранду. На месте художники сделали ремонт и наполнили жильё Голубевых аутентичной советской мебелью и реквизитом, которые собирали по всему Краснодарскому краю. На территории другого объекта бригада из шести человек за месяц построила: коровник, свинарник, баню, беседку, теплицу, огородное чучело, загон с курицами и туалет. Участок Голубевых заселили деревенскими четвероногими: появились куры, свиньи, собаки и даже беременная корова, которую пришлось ловить всем поселком после побега со съемочной площадки.

Съемки осложнялись не только участием животных с характером, но и сорокаградусной жарой. «По ощущениям, у меня был рабочий отпуск. Лето, деревня, в общем, то, что каждый из нас помнит и любит. Плюс сценарий смешной и при этом добрый, так что получил огромное удовольствие. Уюта добавил Андрей Рожков: от него шла очень теплая, мягкая, положительная энергия, как и от его героя», — вспоминает Кирилл Митрофанов.
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обсуждение >>
№ 7
nord   29.03.2025 - 08:14
Необычный сюжет. читать далее>>
№ 6
Юрий Савинов   29.03.2025 - 00:19
Класс. Жду не дождусь. Наконец уральские пельмени в кино. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   28.03.2025 - 21:23
Больше всего насмешило, что "собирали по всему Краснодарскому краю" мебель советского времени. Да здесь и собирать то сильно не надо - заезжаешь в любую глубинку и буквально в каждом доме есть... читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   28.03.2025 - 20:09
... Мне наоборот нравятся. Жуки очень симпатичный сериал. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   28.03.2025 - 20:02
О, Андрей (Вадим Голубев) Рожков будет майнить в деревне чтобы отдать долг и закрыть ипотеку? Отлично! #Этомысмотрим! ... Спасибо за то, что держите нас в курсе своих предпочтений в отношении... читать далее>>
Всего сообщений: 7
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Андрей Рожков займется майнингом в сериале «Киловаттино» фотографии
Андрей Рожков займется майнингом в сериале «Киловаттино» фотографии
Андрей Рожков займется майнингом в сериале «Киловаттино» фотографии
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