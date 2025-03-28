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«Белый пароход», «Вечная зима» и «Смотри на меня!» вошли в программу фестиваля «Алафейская гора»

28 марта
2025 год

Новости кино >>
28 марта 2025
С 4 по 9 апреля в Тобольске пройдет четвертый фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». В конкурсных программах участвуют 9 полнометражных фильмов и 14 короткометражных картин, сообщает пресс-служба смотра.

«Белый пароход», «Вечная зима» и «Смотри на меня!» вошли в программу фестиваля «Алафейская гора»
фото: пресс-служба смотра

Председателем жюри полнометражного конкурса стала Мария Шукшина. Вместе с ней работы участников будут оценивать продюсер, руководитель фестивальных проектов Молодежного центра Союза кинематографистов России Антон Симухин и режиссер, сценарист, педагог Илья Северов. В конкурс полнометражных фильмов вошли картины «Белый пароход» Инги Шепелевой, «Блондинка» Павла Мирзоева, «Вечная зима» Николая Ларионова, «Мужчина и женщина» Владимира Котта, «Ненормальный» Ильи Маланина, «Смотри на меня!» Владимира Грамматикова, «Точка опоры» Александра Андреева, «Эффект Хамелеона» Александра Харламова, «Я приду» Булата Сабитова.

В этом году впервые партнером фестиваля станет «Кино-Театр.ру». На церемонии закрытия фестиваля в короткометражном конкурсе также будет вручен специальный приз «Кино-Театр.ру» — онлайн-премьера фильма-участника фестиваля.

Короткометражное жюри возглавит режиссер Павел Мирзоев. С ним будут работать продюсер, главный редактор «Кино-Театр.ру» Жан Просянов и продюсер Елена Калинина. В конкурс короткометражных фильмов вошли картины «Алолай» Карена Петросяна, «Вояжер» Марины Петренко, «Леночка 1943» Дмитрия Евдокимова, «Не вздумай» Андрея Васильева, «Предложение, от которого невозможно отказаться» Анастасии Шерстук, «Пробуждение» Лидии Романенко, «Синяя планета» Яны Климовой-Юсуповой, «Сука» Владимира Долматовского, «Тоша» Аниты Фазли, «Туда, где хорошо» Ксении Пчелинцевой, «Улицы подскажут» Владимира Мотырева, «Цвиток» Максима Кулькова, «Хворь» Матвея Кораблева, «Я пинаю тень» Олега Морозова.

Важным нововведением фестиваля станет специальный приз за лучшую локацию одному из конкурсных фильмов. Вручение такого приза на фестивале в Тобольске кажется логичным, ведь Тобольск – город с богатой киноисторией и фактурными местами для съемок. Там было снято более 40 российских фильмов.
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обсуждение >>
№ 3
ДаринаКароль   29.03.2025 - 17:55
Кино-театр тоже удостоен не малого внимания на фестивале. "Засветят" короткометражку на своей платформе, и то уже хорошо. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   29.03.2025 - 14:59
Претенденты в каждой номинации приблизительно одинаковы, жюри придется попотеть чтобы выбрать достойного. Утомительная работа ничего не скажешь. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   28.03.2025 - 20:05
С Шукшиной все ясно. Начнет носом вертеть. Нужно 1000 претендентов, чтобы остался один. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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фильмы
АлолайБелый пароходБлондинкаВечная зимаВояжерМужчина и женщинаНе вздумайНенормальныйПредложение, от которого невозможно отказатьсяПробуждениеСиняя ПланетаСмотри на меня!ТошаЦвиток

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