«Белый пароход», «Вечная зима» и «Смотри на меня!» вошли в программу фестиваля «Алафейская гора»

С 4 по 9 апреля в Тобольске пройдет четвертый фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». В конкурсных программах участвуют 9 полнометражных фильмов и 14 короткометражных картин, сообщает пресс-служба смотра.
В этом году впервые партнером фестиваля станет «Кино-Театр.ру». На церемонии закрытия фестиваля в короткометражном конкурсе также будет вручен специальный приз «Кино-Театр.ру» — онлайн-премьера фильма-участника фестиваля.
Важным нововведением фестиваля станет специальный приз за лучшую локацию одному из конкурсных фильмов. Вручение такого приза на фестивале в Тобольске кажется логичным, ведь Тобольск – город с богатой киноисторией и фактурными местами для съемок. Там было снято более 40 российских фильмов.
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