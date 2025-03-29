Красная корова, голубая шкатулка и фруктовый шербет: главные новости аниме за неделю

У Ватанабэ
снова играет джаз, вкладу Исао Такахаты
посветят выставку, а режиссер «Оглянись
» прославляет Фукусиму: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о главных анонсах AnimeJapan 2025
или двух новых проектах Studio 4°C
), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
Одной строкой
🔘 Хитовая «Голубая шкатулка
» откроется вновь: сроков не называют, зато есть тизер
второго сезона.
🔘 Ромком «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности
» от SynergySP
(«Выходной Господина Злодея
») тоже получит второй сезон.
🔘 «Фермер-аристократ
» более точен в планах: третий сезон экранизации автобиографической манги Хирому Аракавы
взойдет уже в октябре.
🔘 О скорой премьере долгожданного «Лазаря
» Синъитиро Ватанабэ
напоминают опенингом сериала, где звучит трек Vortex
в исполнении знаменитого джазмена Камаси Вашингтона
:
🔘 Бойкий опенинг
и у «Зеленой ведьмы
»: новый сезон «Темного дворецкого
» открывают альтрокеры из Осаки Cö shu Nie
с иконой вижуал-кэя HYDE
. К слову, эндинг подготовила айдол-группа Ryugujo
, продюсируемая Аву-тян
.
🔘 Детали о новом аниме «Лиричная волшебница Наноха: Превосходство огненной мести
» держат в строжайшей тайне, но просочилась информация, что цифровой релиз манги намечен на 16 апреля.
🔘 На канале префектуры Фукусима выложили душевное короткометражное аниме «Красные воспоминания
» (Aka no Kioku) о художнике и красной корове — акабэко
. Сделал его уроженец «страны персиков» Киётаки Осияма
(«Оглянись
»). Смотрим:
🔘 У манги «Монолог фармацевта
» намечается спин-офф о Сяолан — подруге Маомао
, которая трудится служанкой у консортов.
🔘 Платформер Space Adventure Cobra - The Awakening
по культовому аниме «Космические приключения Кобры
» поступит в продажу 26 августа (будут версии для ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox: Series X и S и даже Xbox One).
🔘 В возрасте 67 лет скончалась сэйю Ёко Каванами
, чей голос звучал в «Бронированных воинах Вотомах
», «Мобильном воине Гандаме
», «Драконьем жемчуге
», «Красавице-воине Сейлор Мун
» и других аниме. Причина смерти — осложнение онкологического заболевания.
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«Голубая шкатулка» — спортивная романтика о бадминтоне и юности
Повторение — мать приключения
Сразу после финала третьего сезона анонсировали продление аниме «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире
». Информацию подкрепили свежим постером
и коротким видео, где протагонисты сталкиваются с песчаной бурей. Художник Синъитиро Оцука
, автор оригинального дизайна персонажей, нарисовал памятный арт с героями
. Вдобавок стало известно, что роль нового персонажа Луи, впервые появившегося в 66 серии исполняет Кономи Кохара
(Тика
из «Госпожи Кагуи
»). С датой премьеры четвертого сезона пока не определились.
Старшеклассник Субару Нацуки внезапно оказывается в фэнтезийном мире — без объяснений, магических способностей и права на ошибку. Попав в водоворот смертельно опасных событий, он обнаруживает, что обладает пугающим даром: после каждой гибели возвращается во времени в исходную точку. Чтобы спасти полуэльфийку Эмилию и защитить дорогих ему людей, юноша вновь и вновь бросает вызов судьбе. Главные сэйю проекта — Юсукэ Кобаяси
(Сэнку Исигами
из «Доктора Стоуна
») и Риэ Такахаси
(Ай Хосино
из «Звездного дитя
»), озвучивающие Субару и Эмилию, — отметили, что зрителям не придется ждать несколько лет, и призвали фанатов порадоваться анонсу.
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«Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай
Бойся своих желаний (и масок)
Еще одна новость с прошедшего AnimeJapan 2025
. Студия Liden Films
(«Токийские мстители
», «Песнь ночных сов
») показала дебютный трейлер аниме «Тандзабуро Тодзима хочет стать Наездником в маске
» (Tоjima Tanzaburо wa Kamen Rider ni Naritai). Главного героя озвучивает Кацуюки Кониси
(Бред Коулман
из «Магии и мускулов
»). Актер записал видеообращение
, а также воссоздал позу
с обложки манги — с маской легендарного героя в руках. Премьеру комедийного сэйнэна
обещают в этом году.
Тандзабуро Тодзима так и не расстался с детской мечтой — стать настоящим Наездником в маске
. Несмотря на возраст, рутину и насмешки окружающих, он продолжает тренироваться, мечтая однажды встать на защиту справедливости. Скучная жизнь резко меняется, когда его втягивают в серию ограблений, организованных преступниками, выдающими себя за «Шоккеров» — секретное международное общество, основанное нацистами. Над проектом работают: режиссер Такахиро Икэдзоэ
(«Стальной алхимик: Братство
», «Кафе «У Белого Медведя
»), сценаристка Токо Матида
(«Вампирское общежитие
», «Самурай Чамплу
»), чардиз Синди Ямаути
(«Девочки-волшебницы: Специальная операция
») и композитор TeddyLoid
(«Труська, Чулко и пресвятой Подвяз
», «Пуниру — милая слизь
»).
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«Бессонница после школы» — целебное аниме от той же студии
Уже не пираты
1 апреля (и это не шутка) в сети выйдет «Влюблённый Ван-Пис
» — пародийный спин-офф легендарного сёнэна Эйитиро Оды
(«Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
»). Мини-сериал станет частью промокампании по случаю возвращения оригинального
аниме после перерыва
: 5 апреля покажут специальный выпуск с пересказом арки «Остров Яичная Голова
», а следом уже начнется трансляция новых эпизодов.
История мангаки Дайки Ихары
впервые появилась на цифровой платформе Shonen Jump+
в июне 2018 года. В этой версии «Ван-Писа» герои с именами Пиратов Соломенной Шляпы вместо морских приключений переживают школьные будни: дружат, влюбляются, ссорятся и сдают контрольные. Актерский состав уже объявлен: Луффи Ямамото озвучит Рёсукэ Канэмото
(Такааки Катагири из «Импульса мира
»), Нами Кояму — Аянэ Сакура
(Сяотань Лу
из «Дней Сакамото
»), а Усоппа Накацугаву — Юити Накамура
(Зай
из «Ниндзя Камуи
»).
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«Ван-Пис: Красный» — музыкальный аниме-блокбастер
Больше, чем кафе
Премьера альманаха «Ликорис Рикойл: Друзья — похитители времени
» запланирована на 16 апреля. Эпизоды будут публиковаться еженедельно на официальном YouTube-канале Aniplex
. Проект анонсировали
почти год назад, выждав, пока уляжется хайп по оригинальному сериалу
, а подробности
стали поступать только в январе 2025-го. Студия A-1 Pictures
(«Твоя апрельская ложь
», «Хвост феи
») представила тизер и целую пачку разноцветных постеров
, созданных дизайнером персонажей Имигимуру
(«Слишком много проигравших героинь
»).
Трогательные зарисовки будут посвящены будничной деятельности уютного кафе «ЛикоРеко», где работают агентессы Такина Иноуэ
и Тисато Нисигики
. Вместе с коллегами, которые параллельно охраняют покой Токио, они будут предаваться повседневной жизни с её короткими встречами, разговорами ни о чем, небольшими происшествиями и воспоминаниями.
Напарниц озвучивают:
Тисато Нисикиги — Тика Андзай
(Катана
из «Отряд самоубийц из другого мира
»).
Такина Иноуэ — Сион Вакаяма
(Момо Аясэ
из «Дандадана
»).
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Обзор сериала «Ликорис Рекойл»
Человек-легенда
Летом 2025 года в токийской галерее Azabudai Hills
пройдет масштабная ретроспектива «Исао Такахата: Человек, взрастивший японскую анимацию
», приуроченная к 90-летию со дня рождения мэтра и 80-летию окончания Второй мировой войны — события, глубоко повлиявшего на его творчество. Выставка организована при участии студии Ghibli
и будет открыта с 27 июня по 15 сентября, после чего отправится в Париж. Ниже плакаты с иллюстрациями двух знаковых работ режиссера — «Могилы светлячков
» и «Хайди — девочки Альп
».
Продюсер Тосио Судзуки
вспоминает, что мечтал о киноадаптации «Могилы светлячков» с 18 лет, и лишь два десятилетия спустя эта идея воплотилась благодаря Исао Такахате. Экспозиция предлагает взглянуть на режиссера не только как на сооснователя Studio Ghibli, но и как новатора, чьи творческие принципы и художественные эксперименты задали тон всей индустрии японской анимации.
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Как Миядзаки и Такахата переизобрели Люпена III
Бонус
: С 1 апреля по 8 мая сеть Baskin-Robbins
в Японии устроит сладкую коллаборацию с «Ван-Пис»
. Посетителей ждут лимитированные десерты, новый вкус мороженого, фирменная упаковка и эксклюзивный мерч. Главным хитом станет сорт Gomu Gomu no Fruits Punch
— темно-фиолетовый шербет, вдохновленный Дьявольским плодом Луффи
.
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