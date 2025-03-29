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Красная корова, голубая шкатулка и фруктовый шербет: главные новости аниме за неделю

29 марта
2025 год

Новости кино >>
29 марта 2025
У Ватанабэ снова играет джаз, вкладу Исао Такахаты посветят выставку, а режиссер «Оглянись» прославляет Фукусиму: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о главных анонсах AnimeJapan 2025 или двух новых проектах Studio 4°C), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Красная корова, голубая шкатулка и фруктовый шербет: главные новости аниме за неделю

Одной строкой


🔘 Хитовая «Голубая шкатулка» откроется вновь: сроков не называют, зато есть тизер второго сезона.

🔘 Ромком «Мэдака Куроива не понимает моей привлекательности» от SynergySPВыходной Господина Злодея») тоже получит второй сезон.

🔘 «Фермер-аристократ» более точен в планах: третий сезон экранизации автобиографической манги Хирому Аракавы взойдет уже в октябре.

🔘 О скорой премьере долгожданного «Лазаря» Синъитиро Ватанабэ напоминают опенингом сериала, где звучит трек Vortex в исполнении знаменитого джазмена Камаси Вашингтона:


🔘 Бойкий опенинг и у «Зеленой ведьмы»: новый сезон «Темного дворецкого» открывают альтрокеры из Осаки Cö shu Nie с иконой вижуал-кэя HYDE. К слову, эндинг подготовила айдол-группа Ryugujo, продюсируемая Аву-тян.

🔘 Детали о новом аниме «Лиричная волшебница Наноха: Превосходство огненной мести» держат в строжайшей тайне, но просочилась информация, что цифровой релиз манги намечен на 16 апреля.

🔘 На канале префектуры Фукусима выложили душевное короткометражное аниме «Красные воспоминания» (Aka no Kioku) о художнике и красной корове — акабэко. Сделал его уроженец «страны персиков» Киётаки ОсиямаОглянись»). Смотрим:


🔘 У манги «Монолог фармацевта» намечается спин-офф о Сяолан — подруге Маомао, которая трудится служанкой у консортов.

🔘 Платформер Space Adventure Cobra - The Awakening по культовому аниме «Космические приключения Кобры» поступит в продажу 26 августа (будут версии для ПК, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox: Series X и S и даже Xbox One).

🔘 В возрасте 67 лет скончалась сэйю Ёко Каванами, чей голос звучал в «Бронированных воинах Вотомах», «Мобильном воине Гандаме», «Драконьем жемчуге», «Красавице-воине Сейлор Мун» и других аниме. Причина смерти — осложнение онкологического заболевания.

Читать «Голубая шкатулка» — спортивная романтика о бадминтоне и юности

Повторение — мать приключения


Сразу после финала третьего сезона анонсировали продление аниме «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире». Информацию подкрепили свежим постером и коротким видео, где протагонисты сталкиваются с песчаной бурей. Художник Синъитиро Оцука, автор оригинального дизайна персонажей, нарисовал памятный арт с героями. Вдобавок стало известно, что роль нового персонажа Луи, впервые появившегося в 66 серии исполняет Кономи Кохара (Тика из «Госпожи Кагуи»). С датой премьеры четвертого сезона пока не определились.


Старшеклассник Субару Нацуки внезапно оказывается в фэнтезийном мире — без объяснений, магических способностей и права на ошибку. Попав в водоворот смертельно опасных событий, он обнаруживает, что обладает пугающим даром: после каждой гибели возвращается во времени в исходную точку. Чтобы спасти полуэльфийку Эмилию и защитить дорогих ему людей, юноша вновь и вновь бросает вызов судьбе. Главные сэйю проекта — Юсукэ Кобаяси (Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна») и Риэ Такахаси (Ай Хосино из «Звездного дитя»), озвучивающие Субару и Эмилию, — отметили, что зрителям не придется ждать несколько лет, и призвали фанатов порадоваться анонсу.

Читать «Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай

Бойся своих желаний (и масок)


Еще одна новость с прошедшего AnimeJapan 2025. Студия Liden FilmsТокийские мстители», «Песнь ночных сов») показала дебютный трейлер аниме «Тандзабуро Тодзима хочет стать Наездником в маске» (Tоjima Tanzaburо wa Kamen Rider ni Naritai). Главного героя озвучивает Кацуюки Кониси (Бред Коулман из «Магии и мускулов»). Актер записал видеообращение, а также воссоздал позу с обложки манги — с маской легендарного героя в руках. Премьеру комедийного сэйнэна обещают в этом году.


Тандзабуро Тодзима так и не расстался с детской мечтой — стать настоящим Наездником в маске. Несмотря на возраст, рутину и насмешки окружающих, он продолжает тренироваться, мечтая однажды встать на защиту справедливости. Скучная жизнь резко меняется, когда его втягивают в серию ограблений, организованных преступниками, выдающими себя за «Шоккеров» — секретное международное общество, основанное нацистами. Над проектом работают: режиссер Такахиро ИкэдзоэСтальной алхимик: Братство», «Кафе «У Белого Медведя»), сценаристка Токо МатидаВампирское общежитие», «Самурай Чамплу»), чардиз Синди ЯмаутиДевочки-волшебницы: Специальная операция») и композитор TeddyLoidТруська, Чулко и пресвятой Подвяз», «Пуниру — милая слизь»).

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Уже не пираты


1 апреля (и это не шутка) в сети выйдет «Влюблённый Ван-Пис» — пародийный спин-офф легендарного сёнэна Эйитиро ОдыМонстры: Сто три милости — Проклятие дракона»). Мини-сериал станет частью промокампании по случаю возвращения оригинального аниме после перерыва: 5 апреля покажут специальный выпуск с пересказом арки «Остров Яичная Голова», а следом уже начнется трансляция новых эпизодов.

Красная корова, голубая шкатулка и фруктовый шербет: главные новости аниме за неделю

История мангаки Дайки Ихары впервые появилась на цифровой платформе Shonen Jump+ в июне 2018 года. В этой версии «Ван-Писа» герои с именами Пиратов Соломенной Шляпы вместо морских приключений переживают школьные будни: дружат, влюбляются, ссорятся и сдают контрольные. Актерский состав уже объявлен: Луффи Ямамото озвучит Рёсукэ Канэмото (Такааки Катагири из «Импульса мира»), Нами Кояму — Аянэ Сакура (Сяотань Лу из «Дней Сакамото»), а Усоппа Накацугаву — Юити Накамура (Зай из «Ниндзя Камуи»).

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Больше, чем кафе


Премьера альманаха «Ликорис Рикойл: Друзья — похитители времени» запланирована на 16 апреля. Эпизоды будут публиковаться еженедельно на официальном YouTube-канале Aniplex. Проект анонсировали почти год назад, выждав, пока уляжется хайп по оригинальному сериалу, а подробности стали поступать только в январе 2025-го. Студия A-1 PicturesТвоя апрельская ложь», «Хвост феи») представила тизер и целую пачку разноцветных постеров, созданных дизайнером персонажей ИмигимуруСлишком много проигравших героинь»).


Трогательные зарисовки будут посвящены будничной деятельности уютного кафе «ЛикоРеко», где работают агентессы Такина Иноуэ и Тисато Нисигики. Вместе с коллегами, которые параллельно охраняют покой Токио, они будут предаваться повседневной жизни с её короткими встречами, разговорами ни о чем, небольшими происшествиями и воспоминаниями.

Напарниц озвучивают:

Тисато Нисикиги — Тика Андзай (Катана из «Отряд самоубийц из другого мира»).
Такина Иноуэ — Сион Вакаяма (Момо Аясэ из «Дандадана»).

Читать Обзор сериала «Ликорис Рекойл»

Человек-легенда


Летом 2025 года в токийской галерее Azabudai Hills пройдет масштабная ретроспектива «Исао Такахата: Человек, взрастивший японскую анимацию», приуроченная к 90-летию со дня рождения мэтра и 80-летию окончания Второй мировой войны — события, глубоко повлиявшего на его творчество. Выставка организована при участии студии Ghibli и будет открыта с 27 июня по 15 сентября, после чего отправится в Париж. Ниже плакаты с иллюстрациями двух знаковых работ режиссера — «Могилы светлячков» и «Хайди — девочки Альп».

Красная корова, голубая шкатулка и фруктовый шербет: главные новости аниме за неделю

Продюсер Тосио Судзуки вспоминает, что мечтал о киноадаптации «Могилы светлячков» с 18 лет, и лишь два десятилетия спустя эта идея воплотилась благодаря Исао Такахате. Экспозиция предлагает взглянуть на режиссера не только как на сооснователя Studio Ghibli, но и как новатора, чьи творческие принципы и художественные эксперименты задали тон всей индустрии японской анимации.

Читать Как Миядзаки и Такахата переизобрели Люпена III
Бонус: С 1 апреля по 8 мая сеть Baskin-Robbins в Японии устроит сладкую коллаборацию с «Ван-Пис». Посетителей ждут лимитированные десерты, новый вкус мороженого, фирменная упаковка и эксклюзивный мерч. Главным хитом станет сорт Gomu Gomu no Fruits Punch — темно-фиолетовый шербет, вдохновленный Дьявольским плодом Луффи.

Красная корова, голубая шкатулка и фруктовый шербет: главные новости аниме за неделю

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№ 3
Ксюша Микс   29.03.2025 - 15:32
В своё время меня захватило аниме "5 невест". И разочаровало с треском, ведь в итоге неплохой главный герой получает от автора дырку от бублика, да ещё и в какой-то издевательской форме. читать далее>>
№ 2
ЛинаМисс   29.03.2025 - 15:28
Я конечно понимаю что среди аниме есть шедевры, но их от силы 1 на 10 аниме. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   29.03.2025 - 14:51
Фанатам аниме предложат новый вкус мороженного. Это какой интересно. )) читать далее>>
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