Красная корова, голубая шкатулка и фруктовый шербет: главные новости аниме за неделю

«Голубая шкатулка» — спортивная романтика о бадминтоне и юности

Читать «Голубая шкатулка» — спортивная романтика о бадминтоне и юности

«Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай

Читать «Неправильный способ использования исцеляющей магии» — приземленный и небанальный исекай