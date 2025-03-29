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В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым

29 марта
2025 год

Новости кино >>
29 марта 2025
Стартовал московский блок съемок восьмисерийной криминальной драмы Олега Асадулина «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым, Даниилом Воробьевым, Алексеем Онеженом, Никитой Кологривым, Екатериной Климовой, Павлом Ворожцовым, Олегом Каменщиковым и Амаду Мамадаковым. Производством сериала занимаются онлайн-кинотеатр START, телеканал НТВ, кинокомпании «ТФ Контент» и «Хэд Мэйд Продакшен» при поддержке Института развития интернета и Республики Татарстан, уточняет пресс-служба видеосервиса.

В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым
фото: пресс-служба видеосервиса Start и телеканала НТВ

Главный герой — подросток из привилегированной семьи по имени Гриша (Онежен) — после переезда из Волгограда в Казань оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден учиться его жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Воробьев) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов (Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которыми стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.

«Этот проект для меня — рассказ о возникновении организованных преступных группировок нового образца — "братвы" — в конце 70-х и начале 80-х в СССР и история про людей, которым выпало нелегкое испытание — жить в то трудное время. На съемочной площадке царит рабочая и творческая атмосфера. Происходит полное погружение в советский период за счет работы наших художников-постановщиков, художников по костюмам, по гриму. Все эти цеха создают такие условия, что ты вдруг как будто бы попадаешь туда, назад. Такая машина времени на площадке, знаете», — рассказал Павел Ворожцов.

В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым
фото: пресс-служба видеосервиса Start и телеканала НТВ

Сериал раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике. В частности, речь пойдет о том, как впервые в СССР в конце 70-х появилась первая советская организованная преступная группа нового образца — братва. Авторы поднимают вопрос о том, как идеологический разрыв и отсутствие диалога между ослабевающей советской властью и обществом — молодежью, в первую очередь — привели к формированию этого явления. Банда «Тяп-Ляп» держала в страхе город, а апогеем ее криминальной деятельности стала знаменитая «пробежка» — массовое нападение на обычных советских граждан, когда, вооружившись обрезами, пистолетами и арматурой, члены банды вышли на главную улицу Новотатарской слободы Казани и начали нападать на всех подряд. Это стало настоящим вызовом для милиции Татарстана, и она приняла его, возбудив первое в СССР после смерти Сталина уголовное дело о бандитизме.

В основу сценария легла подлинная история, а у большинства героев драмы есть реальные прототипы. Идеологом «криминального казанского движа» в то время был не какой-нибудь матерый вор в законе, а местный врач-психиатр Михаил Захаревич. Сериал рассказывает о трагической судьбе казанских подростков, оказавшихся под властью этого талантливого манипулятора, сумевшего направить энергию молодежи в губительное для нее самой русло. Подростки поздно замечают, что ими манипулируют. Под руководством Захаревича они проживают бессмысленную, но яркую и зачастую короткую жизнь. И каждого из них ждет своя расплата за личные ошибки и преступления. Главным консультантом драмы выступил генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу «Тяп-Ляп» в 1978–1980-х годах.
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№ 2
Ксюша Микс   29.03.2025 - 15:26
Очередное "Слово пацана"? Нет бы что то светлое снять. читать далее>>
№ 1
ЛинаМисс   29.03.2025 - 15:26
А о добром и вечном слабо снять? Нет, надо всю грязь собрать и вывалить на неокрепшие умы подростков и молодых людей. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Владимир Вдовиченков, Даниил Воробьев и Алексей Онежен окажутся у истоков возникновения «братвы»
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В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым фотографии
В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым фотографии
В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым фотографии
В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым фотографии
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