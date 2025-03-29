В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым

фото: пресс-служба видеосервиса Start и телеканала НТВ
Главный герой — подросток из привилегированной семьи по имени Гриша (Онежен) — после переезда из Волгограда в Казань оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден учиться его жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич (Воробьев) — умный, образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов (Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которыми стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.
«Этот проект для меня — рассказ о возникновении организованных преступных группировок нового образца — "братвы" — в конце 70-х и начале 80-х в СССР и история про людей, которым выпало нелегкое испытание — жить в то трудное время. На съемочной площадке царит рабочая и творческая атмосфера. Происходит полное погружение в советский период за счет работы наших художников-постановщиков, художников по костюмам, по гриму. Все эти цеха создают такие условия, что ты вдруг как будто бы попадаешь туда, назад. Такая машина времени на площадке, знаете», — рассказал Павел Ворожцов.
фото: пресс-служба видеосервиса Start и телеканала НТВ
Сериал раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике. В частности, речь пойдет о том, как впервые в СССР в конце 70-х появилась первая советская организованная преступная группа нового образца — братва. Авторы поднимают вопрос о том, как идеологический разрыв и отсутствие диалога между ослабевающей советской властью и обществом — молодежью, в первую очередь — привели к формированию этого явления. Банда «Тяп-Ляп» держала в страхе город, а апогеем ее криминальной деятельности стала знаменитая «пробежка» — массовое нападение на обычных советских граждан, когда, вооружившись обрезами, пистолетами и арматурой, члены банды вышли на главную улицу Новотатарской слободы Казани и начали нападать на всех подряд. Это стало настоящим вызовом для милиции Татарстана, и она приняла его, возбудив первое в СССР после смерти Сталина уголовное дело о бандитизме.
В основу сценария легла подлинная история, а у большинства героев драмы есть реальные прототипы. Идеологом «криминального казанского движа» в то время был не какой-нибудь матерый вор в законе, а местный врач-психиатр Михаил Захаревич. Сериал рассказывает о трагической судьбе казанских подростков, оказавшихся под властью этого талантливого манипулятора, сумевшего направить энергию молодежи в губительное для нее самой русло. Подростки поздно замечают, что ими манипулируют. Под руководством Захаревича они проживают бессмысленную, но яркую и зачастую короткую жизнь. И каждого из них ждет своя расплата за личные ошибки и преступления. Главным консультантом драмы выступил генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу «Тяп-Ляп» в 1978–1980-х годах.
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