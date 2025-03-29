Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Приключение Split Fiction адаптируют для кино

29 марта
2025 год

Новости кино >>
29 марта 2025
Кооперативная игра Юсефа Фареса Split Fiction получит экранизацию. За очередным нашумевшим творением Hazelight Studios охотится сразу несколько ведущих голливудских студий, уверяет Variety.


Приключение, созданное руководителем студии Hazelight Юсефом Фаресом и Себастьяном Йоханссоном, сочетает в себе фэнтези и научную фантастику. По сюжету две молодые писательницы оказываются внутри миров, которые они написали. Геймерам приготовили увлекательные бои на разделенном экране, платформенные испытания и различные способности для каждого персонажа.

Split Fiction пользуется успехом как у игроков, так и у критиков. Игра продалась тиражом более двух миллионов копий за первую неделю после релиза 6 марта, и это число продолжает стремительно расти.


Фарес представил свое новое детище на церемонии премии Game Awards 2024, однако разработка началась еще в 2021 году — после выхода предыдущего шедевра It Takes Two. В апреле 2022-го стало известно, что права на киноадаптацию It Takes Two были выкуплены компанией Amazon.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   29.03.2025 - 16:44
очень активно ставят на игры ожидая не меньшего успеха. и зря. пока не видно огромных успехов. пару фильмов собрали кассу, стали франшизами. только их крайне мало. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Фоллаут» получил игровой «Оскар» в категории «Лучшая адаптация игры»
Дуэйн Джонсон планирует сыграть в адаптации платформера It Takes Two
Платформер Юсефа Фареса It Takes Two адаптируют для большого и малого экранов
Telltale Games превратит сериал «Пространство» в игру
Поиск по меткам
игры
персоны
Юсеф Фарес

фотографии >>
Приключение Split Fiction адаптируют для кино фотографии
Приключение Split Fiction адаптируют для кино фотографии
Приключение Split Fiction адаптируют для кино фотографии
Приключение Split Fiction адаптируют для кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виталий Раздольский
28 марта ушёл из жизни драматург, сценарист Виталий Раздольский.
Алексей Весёлкин
26 марта ушёл из жизни актёр Алексей Весёлкин.
Галина Шубарина
26 марта ушла из жизни артистка Галина Шубарина.
Клара Малышева
26 марта ушла из жизни артистка балета, педагог Клара Малышева.

День рождения >>

Станислав Говорухин
Екатерина Гулякова
Кирилл Жандаров
Наталья Иохвидова
Зарина Низамиддинова
Борис Романов
Валерий Смирнов (III)
Александр Фатюшин
Ксения Хаирова
Брендан Глисон
Пётр Гловацкий
Кристофер Ламберт
Рольф Лассгорд
Люси Лоулесс
Янник Ренье
Теренс Хилл
все родившиеся 29 марта >>

Афиша кино >>

Кукольный дом
Россия, 2024
Тайна в её глазах
триллер
Великобритания, США, 2024
Питер Пэн: Кошмар в Нетландии
триллер, фильм ужасов
Австралия, Великобритания, США, 2024
Проклятие матери. Одержимая
фильм ужасов
Индонезия, 2024
Пункт назначения: Комната 666
триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Девушки на балконе
комедия, нуар (черный фильм), фэнтези
Франция, 2024
Жига. На полной скорости
боевик, молодежный фильм
Россия, 2025
Божественная. Сара Бернар
биография, драма, мелодрама
Бельгия, Франция, 2024
Дольче!
драма, музыкальный фильм, фэнтези
Италия, Франция, 2024
Мастер
боевик, детектив, триллер, экранизация
Великобритания, США, 2025
Походу любовь
романтическая комедия
Россия, 2025
Сад изящных слов
мелодрама
Япония, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен