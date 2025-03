Приключение Split Fiction адаптируют для кино

Кооперативная игра Юсефа Фареса Split Fiction получит экранизацию. За очередным нашумевшим творением Hazelight Studios охотится сразу несколько ведущих голливудских студий, уверяет Variety Приключение, созданное руководителем студии Hazelight Юсефом Фаресом и Себастьяном Йоханссоном, сочетает в себе фэнтези и научную фантастику. По сюжету две молодые писательницы оказываются внутри миров, которые они написали. Геймерам приготовили увлекательные бои на разделенном экране, платформенные испытания и различные способности для каждого персонажа.Split Fiction пользуется успехом как у игроков, так и у критиков. Игра продалась тиражом более двух миллионов копий за первую неделю после релиза 6 марта, и это число продолжает стремительно расти.Фарес представил свое новое детище на церемонии премии Game Awards 2024, однако разработка началась еще в 2021 году — после выхода предыдущего шедевра It Takes Two. В апреле 2022-го стало известно , что права на киноадаптацию It Takes Two были выкуплены компанией Amazon.