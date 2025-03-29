Приключение Split Fiction адаптируют для кино

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В Москве продолжаются съемки криминальной драмы «Айда!» с Владимиром Вдовиченковым и Даниилом Воробьевым

Выставка студии Ghibli, новый Ватанабэ и сладкое возвращение «Ван-Пис»

Красная корова, голубая шкатулка и фруктовый шербет: главные новости аниме за неделю

28 марта

«Белый пароход», «Вечная зима» и «Смотри на меня!» вошли в программу фестиваля «Алафейская гора»

Смотр современного и актуального кино c 4 по 9 апреля в Тобольске