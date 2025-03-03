«Анора» получила главный «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Триумфатором вечера стала «
Анора
»
Шона Бэйкера
, получившая пять наград. Помимо приза в главной категории, фильму достались статуэтки за режиссуру, оригинальный сценарий, главную женскую роль
Майки Мэдисон
и монтаж.
фото: Vanity Fair Юра Борисов
в своей номинации «Лучший актер второго плана» вновь проиграл
Кирану Калкину
из «
Настоящей боли
». В аналогичной женской категории победила
Зоя Салдана
(«
Эмилия Перес
»). Фильм
Жака Одиара
, претендовавший на награду как лучшая иностранная картина, уступил бразильской ленте «
Я все еще здесь
».
Еще одного фаворита наградного сезона — фильм «
Бруталист
» — отметили за роль
Эдриана Броуди
, музыку и операторскую работу. «
Конклаву
» вручили приз за лучший адаптированный сценарий. Лучшим мультфильмом назвали «
Поток
». Мюзикл «
Злая
» наградили за работу художника-постановщика и костюмы.
Полный список лауреатов премии «Оскар» по итогам 2024 года:
Лучший фильм
– «Анора» (
рецензия
)
«Бруталист» (
рецензия
)
«Боб Дилан: Никому не известный» (
трейлер
)
«Конклав» (
обзор этого и других фильмов про Ватикан
)
«Дюна: Часть вторая» (
рецензия
)
«Эмилия Перес» (
трейлер
)
«Я все еще здесь» (
трейлер
)
«Мальчишки из "Никеля"» (
трейлер
)
«Субстанция» (
рецензия
)
«Злая» (
рецензия
)
Лучший режиссер
–
Шон Бейкер
(«Анора»)
Брэди Корбет
(«Бруталист»)
Корали Фаржа
(«Субстанция»)
Джеймс Мэнгольд
(«Боб Дилан: Никому не известный»)
Жак Одиар
(«Эмилия Перес»)
Лучшая актриса
–
Майки Мэдисон
(«Анора»)
Синтия Эриво
(«Злая»)
Деми Мур
(«Субстанция»)
Фернанда Торрес
(«Я все еще здесь»)
Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)
Лучший актер
–
Эдриан Броуди
(«Бруталист»)
Тимоти Шаламе
(«Боб Дилан: Никому не известный»)
Колман Доминго
(«
Синг-Синг
»)
Рэйф Файнс
(«Конклав»)
Себастиан Стэн
(«
Ученик. Восхождение Трампа
» –
рецензия
)
Лучшая актриса второго плана
–
Зои Салдана
(«Эмилия Перес»)
Моника Барбаро
(«Боб Дилан: Никому не известный»)
Ариана Гранде
(«Злая»)
Изабелла Росселлини
(«Конклав»)
Фелисити Джонс
(«Бруталист»)
Лучший актер второго плана
–
Киран Калкин
(«
Настоящая боль
»)
Юра Борисов
(«Анора»)
Эдвард Нортон
(«Боб Дилан: Никому не известный»)
Гай Пирс
(«Бруталист»)
Джереми Стронг
(«Ученик. Восхождение Трампа»)
Лучший оригинальный сценарий
– «Анора»
«Бруталист»
«Настоящая боль» (
трейлер
)
«
Cентябрь 5
» (
трейлер
)
«Субстанция»
Лучший адаптированный сценарий
– «Конклав»
«Боб Дилан: Никому не известный»
«Эмилия Перес»
«Мальчишки из "Никеля"»
«Синг-Синг» (
трейлер
)
Лучший международный фильм
– «
Я все еще здесь
» (Бразилия)
«
Девушка с иглой
» (Дания –
трейлер
)
«Эмилия Перес» (Франция)
«
Семя священного инжира
» (Германия —
трейлер
)
«
Поток
» (Латвия)
Лучший полнометражный анимационный фильм
– «Поток» (
обзор
)
«
Головоломка 2
» (
рецензия
)
«
Мемуары улитки
» (
трейлер
)
«
Уоллес и Громит: Самая дикая месть
» (
трейлер
)
«
Дикий робот
» (
рецензия
)
Лучший оператор
– «Бруталист»
«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«
Мария
» (
трейлер
)
«
Носферату
» (
рецензия
)
Лучшая песня
– El Mal («Эмилия Перес»)
The Journey («
Батальон 6888
» —
трейлер
)
Like A Bird («Синг-Синг»)
Mi Camino («Эмилия Перес»)
Never Too Late (Elton John: Never Too Late)
Лучшая музыка
– «Бруталист»
«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Злая»
«Дикий робот»
Лучший монтаж
– «Анора»
«Бруталист»
«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Злая»
Лучшая работа художника-постановщика
– «Злая»
«Бруталист»
«Конклав»
«Дюна: Часть вторая»
«Носферату»
Лучшие костюмы
– «Злая»
«Боб Дилан: Никому не известный»
«Конклав»
«
Гладиатор 2
» (
рецензия
)
«Носферату»
Лучший звук
– «Дюна: Часть вторая»
«Боб Дилан: Никому не известный»
«Эмилия Перес»
«Злая»
«Дикий робот»
Лучшие макияж и прически
– «Субстанция»
«
Другой человек
» (
рецензия
)
«Эмилия Перес»
«Носферату»
«Злая»
Лучшие визуальные эффекты
– «Дюна: Часть вторая»
«
Чужой: Ромул
» (
рецензия
)
«
Быть лучше: История Робби Уильямса
» (
трейлер
)
«
Планета обезьян: Новое царство
» (
трейлер
)
«Злая»
Лучший документальный фильм
– «
Нет другой земли
»
«
Дневники черного ящика
»
«Фарфоровая война»
«
Саундтрек к государственному перевороту
»
«
Сахарный тростник
»
Лучший короткометражный документальный фильм
– «
Единственная девушка в оркестре
» (
трейлер
)
«
Смерть в цифрах
»
«
Я готов, надзиратель
»
«
Инцидент
»
«
Инструменты бьющегося сердца
»
Лучший короткометражный игровой фильм
– «
Я не робот
»
«
Залог
»
«
Ануя
»
«
Последний рейнджер
»
«
Человек, который не мог молчать
»
Лучший короткометражный анимационный фильм
– «
В тени кипариса
»
«
Красавцы
»
«
Волшебные леденцы
»
«
Путешествие к чуду
»
«
Фу!
»
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