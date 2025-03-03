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«Анора» получила главный «Оскар»

3 марта
2025 год

Новости кино >>
3 марта 2025
В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар». Триумфатором вечера стала «Анора» Шона Бэйкера, получившая пять наград. Помимо приза в главной категории, фильму достались статуэтки за режиссуру, оригинальный сценарий, главную женскую роль Майки Мэдисон и монтаж.

«Анора» получила главный «Оскар»
фото: Vanity Fair

Юра Борисов в своей номинации «Лучший актер второго плана» вновь проиграл Кирану Калкину из «Настоящей боли». В аналогичной женской категории победила Зоя СалданаЭмилия Перес»). Фильм Жака Одиара, претендовавший на награду как лучшая иностранная картина, уступил бразильской ленте «Я все еще здесь».

Еще одного фаворита наградного сезона — фильм «Бруталист» — отметили за роль Эдриана Броуди, музыку и операторскую работу. «Конклаву» вручили приз за лучший адаптированный сценарий. Лучшим мультфильмом назвали «Поток». Мюзикл «Злая» наградили за работу художника-постановщика и костюмы.

Полный список лауреатов премии «Оскар» по итогам 2024 года:

Лучший фильм – «Анора» (рецензия)

«Бруталист» (рецензия)
«Боб Дилан: Никому не известный» (трейлер)
«Конклав» (обзор этого и других фильмов про Ватикан)
«Дюна: Часть вторая» (рецензия)
«Эмилия Перес» (трейлер)
«Я все еще здесь» (трейлер)
«Мальчишки из "Никеля"» (трейлер)
«Субстанция» (рецензия)
«Злая» (рецензия)

Лучший режиссерШон Бейкер («Анора»)

Брэди Корбет («Бруталист»)
Корали Фаржа («Субстанция»)
Джеймс Мэнгольд («Боб Дилан: Никому не известный»)
Жак Одиар («Эмилия Перес»)

Лучшая актрисаМайки Мэдисон («Анора»)

Синтия Эриво («Злая»)
Деми Мур («Субстанция»)
Фернанда Торрес («Я все еще здесь»)
Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)

Лучший актерЭдриан Броуди («Бруталист»)

Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
Колман ДомингоСинг-Синг»)
Рэйф Файнс («Конклав»)
Себастиан СтэнУченик. Восхождение Трампа» – рецензия)

Лучшая актриса второго планаЗои Салдана («Эмилия Перес»)

Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)
Ариана Гранде («Злая»)
Изабелла Росселлини («Конклав»)
Фелисити Джонс («Бруталист»)


Лучший актер второго планаКиран КалкинНастоящая боль»)

Юра Борисов («Анора»)
Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
Гай Пирс («Бруталист»)
Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Лучший оригинальный сценарий – «Анора»

«Бруталист»
«Настоящая боль» (трейлер)
«Cентябрь 5» (трейлер)
«Субстанция»

Лучший адаптированный сценарий – «Конклав»

«Боб Дилан: Никому не известный»
«Эмилия Перес»
«Мальчишки из "Никеля"»
«Синг-Синг» (трейлер)

Лучший международный фильм – «Я все еще здесь» (Бразилия)

«Девушка с иглой» (Дания – трейлер)
«Эмилия Перес» (Франция)
«Семя священного инжира» (Германия — трейлер)
«Поток» (Латвия)

Лучший полнометражный анимационный фильм – «Поток» (обзор)

«Головоломка 2» (рецензия)
«Мемуары улитки» (трейлер)
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть» (трейлер)
«Дикий робот» (рецензия)

Лучший оператор – «Бруталист»

«Дюна: Часть вторая»
«Эмилия Перес»
«Мария» (трейлер)
«Носферату» (рецензия)

Лучшая песня – El Mal («Эмилия Перес»)

The Journey («Батальон 6888» — трейлер)
Like A Bird («Синг-Синг»)
Mi Camino («Эмилия Перес»)
Never Too Late (Elton John: Never Too Late)

Лучшая музыка – «Бруталист»

«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Злая»
«Дикий робот»

Лучший монтаж – «Анора»

«Бруталист»
«Конклав»
«Эмилия Перес»
«Злая»

Лучшая работа художника-постановщика – «Злая»
«Бруталист»
«Конклав»
«Дюна: Часть вторая»
«Носферату»

Лучшие костюмы – «Злая»

«Боб Дилан: Никому не известный»
«Конклав»
«Гладиатор 2» (рецензия)
«Носферату»

Лучший звук – «Дюна: Часть вторая»

«Боб Дилан: Никому не известный»
«Эмилия Перес»
«Злая»
«Дикий робот»

Лучшие макияж и прически – «Субстанция»

«Другой человек» (рецензия)
«Эмилия Перес»
«Носферату»
«Злая»

Лучшие визуальные эффекты – «Дюна: Часть вторая»

«Чужой: Ромул» (рецензия)
«Быть лучше: История Робби Уильямса» (трейлер)
«Планета обезьян: Новое царство» (трейлер)
«Злая»

Лучший документальный фильм – «Нет другой земли»

«Дневники черного ящика»
«Фарфоровая война»
«Саундтрек к государственному перевороту»
«Сахарный тростник»

Лучший короткометражный документальный фильм – «Единственная девушка в оркестре» (трейлер)

«Смерть в цифрах»
«Я готов, надзиратель»
«Инцидент»
«Инструменты бьющегося сердца»

Лучший короткометражный игровой фильм – «Я не робот»

«Залог»
«Ануя»
«Последний рейнджер»
«Человек, который не мог молчать»

Лучший короткометражный анимационный фильм – «В тени кипариса»

«Красавцы»
«Волшебные леденцы»
«Путешествие к чуду»
«Фу!»
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обсуждение >>
№ 22
Silva N (Белгород)   5.03.2025 - 00:45
№ 21 Валентина С.Д. (Санкт-Петербург) ... Что-то я не припомню, чтобы 30-40-50 лет назад громко и в открытую с высокой трибуны призывали убивать русских, расчленить, а еще лучше уничтожить Россию... читать далее>>
№ 21
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   5.03.2025 - 00:21
... Какя разница, у нас всегда противостояние. читать далее>>
№ 20
Silva N (Белгород)   5.03.2025 - 00:15
№ 19 Валентина С.Д. (Санкт-Петербург) Когда это было?! читать далее>>
№ 19
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   5.03.2025 - 00:07
... Бондарчук, Меньшов, Михалков получили Оскар за фильм. Нашим же актёрам труднее получить Оскар , так как нет персональной награды "за лучшую роль в иностранном фильме". У Лавроненко... читать далее>>
№ 18
Silva N (Белгород)   4.03.2025 - 23:33
Наивный народ - наши актеры. Да будь они хоть семи пядей во лбу и талантливей американцев, никакого оскара им не дадут. Потому что они из России! читать далее>>
Всего сообщений: 21
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