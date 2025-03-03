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Александр Сокуров, Владимир Бортко и Алексей Учитель примут участие в творческих встречах на «Ленфильме»

3 марта
2025 год

Новости кино >>
3 марта 2025
«Ленфильм» запускает проект «Режиссерская среда» к 111-летию киностудии, которое отмечается 5 марта. Откроет цикл творческих встреч режиссер Сергей Снежкин. Участниками проекта также станут Александр Сокуров, Владимир Бортко, Дмитрий Светозаров, Алексей Учитель, Алексей Герман-младший и Александр Касаткин, сообщает пресс-служба студии.

Александр Сокуров, Владимир Бортко и Алексей Учитель примут участие в творческих встречах на «Ленфильме»
фото: кадр из фильма «Контрибуция»

«Режиссерская среда» — цикл творческих встреч, который включает кинопоказы и обсуждение фильма с его автором. Визави кинорежиссеров выступит известная телеведущая Ирина Петрова. Участники проекта, в разные годы снимавшие свои ленты на «Ленфильме», лично выбирают для показа одну из своих картин. Встречи в рамках цикла будут проходить не реже двух раз в месяц.

5 марта зрители увидят режиссерскую версию фильма Сергея Снежкина «Контрибуция» продолжительностью 2 часа 42 минуты вместо 1 часа 40 минут прокатной версии. Исторический детектив о временах Гражданской войны снят по мотивам повести Леонида Юзефовича, написанной для журнала «Юность» к 70-летию Октябрьской революции. Режиссер Сергей Снежкин крайне требовательно относился к художественной составляющей фильма. Особое внимание уделялось исторической достоверности костюмов, реквизита и декораций. Действие происходит в 1918 году в Перми. Белогвардейский корпус под командованием молодого генерала Анатолия Пепеляева захватывает город. Армия измотана, солдаты голодают. Генерал решает собрать деньги на нужды армии у местных купцов. Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибуции дорогой бриллиант. На следующий день камень таинственным образом исчезает. К поискам привлекают приговоренного к смерти «красного» следователя Андрея Мурзина, который должен найти бриллиант в обмен на помилование.

В фильме играют Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Илья Носков, Евгений Дятлови другие. Кинопоказ 5 марта пройдет в общедоступном формате. Чтобы попасть на сеанс, нужно зарегистрироваться.
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обсуждение >>
№ 5
Киноман1985   4.03.2025 - 13:47
111 лет заслуживают большего размаха. эти показы похожи как на минимальные усилия, мол сделали сойдет и так. читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   3.03.2025 - 14:30
На таких встречах простым зрителям вряд ли найдётся местечко. Да, честно сказать, не особо то и хочется смотреть. читать далее>>
№ 3
Юля Наумова   3.03.2025 - 14:24
Ленфильм — старейшая киностудия России и одна из первых в мире. За 111 лет снято более 1500 фильмов. Картины студии получили более 200 призов международных кинофестивалей. читать далее>>
№ 2
alexkotov   3.03.2025 - 14:13
«Ленфильму» — 111 лет, но профессионалы говорят, для киностудии это не срок. читать далее>>
№ 1
Igor D.88   3.03.2025 - 12:29
Снежин не хило вырезал целый час. Столько усилий приложить, чтобы потом не увидело большинство. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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фильмы
Контрибуция

фотографии >>
Александр Сокуров, Владимир Бортко и Алексей Учитель примут участие в творческих встречах на «Ленфильме» фотографии
Александр Сокуров, Владимир Бортко и Алексей Учитель примут участие в творческих встречах на «Ленфильме» фотографии
Александр Сокуров, Владимир Бортко и Алексей Учитель примут участие в творческих встречах на «Ленфильме» фотографии
Александр Сокуров, Владимир Бортко и Алексей Учитель примут участие в творческих встречах на «Ленфильме» фотографии
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