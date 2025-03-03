Александр Сокуров, Владимир Бортко и Алексей Учитель примут участие в творческих встречах на «Ленфильме»

«Режиссерская среда» — цикл творческих встреч, который включает кинопоказы и обсуждение фильма с его автором. Визави кинорежиссеров выступит известная телеведущая Ирина Петрова. Участники проекта, в разные годы снимавшие свои ленты на «Ленфильме», лично выбирают для показа одну из своих картин. Встречи в рамках цикла будут проходить не реже двух раз в месяц.
5 марта зрители увидят режиссерскую версию фильма Сергея Снежкина «Контрибуция» продолжительностью 2 часа 42 минуты вместо 1 часа 40 минут прокатной версии. Исторический детектив о временах Гражданской войны снят по мотивам повести Леонида Юзефовича, написанной для журнала «Юность» к 70-летию Октябрьской революции. Режиссер Сергей Снежкин крайне требовательно относился к художественной составляющей фильма. Особое внимание уделялось исторической достоверности костюмов, реквизита и декораций. Действие происходит в 1918 году в Перми. Белогвардейский корпус под командованием молодого генерала Анатолия Пепеляева захватывает город. Армия измотана, солдаты голодают. Генерал решает собрать деньги на нужды армии у местных купцов. Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибуции дорогой бриллиант. На следующий день камень таинственным образом исчезает. К поискам привлекают приговоренного к смерти «красного» следователя Андрея Мурзина, который должен найти бриллиант в обмен на помилование.
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