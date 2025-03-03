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Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд»

3 марта
2025 год

Новости кино >>
3 марта 2025
Звезда «Перевала Дятлова», «Чумы» и «Ыт» Георгий Бессонов выступит в роли гида в тревел-шоу «Где снимали» и проведет зрителей по местам съемок знаменитых кинолент в Якутии, а также раскроет малоизвестные факты об их создании. Съемки проекта проходят сейчас в Якутске и его окрестностях. Шоу «Где снимали» создается на базе интерактивной «Кинокарты России», где указаны точные координаты мест съемок известных отечественных фильмов и сериалов.

Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд»
фото: пресс-служба проекта

Всего планируется шесть выпусков шоу. Помимо Якутии, они будут посвящены Москве, Петербургу, Ивановской, Ярославской, Калининградской областям. Одним из ведущих шоу выступает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему составляют известные российские актеры. Выход шоу запланирован на весну 2025 года. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В выпуске, посвященном Якутии, Георгий Бессонов расскажет о Никоне Семеновиче Табунасове — первом якутском актере, который в 1935 году снялся в фильме Александра Довженко «Аэроград». Он также объяснит, как и почему якутское кино стало настоящим брендом не только республики, но и всей страны, какую роль в этом играет студия «Сахафильм» и что такое «Амгавуд». Кроме того, зрители узнают, как в Якутске оказался голливудский актер Том Харди и что он там делал.

«Проект "Где снимали" — это не просто путешествие по съемочным площадкам, а возможность по-новому взглянуть на отечественное кино, узнать, как меняется индустрия и какие регионы становятся ее новыми центрами. Мы хотим показать, что российское кино — это не только Москва и Санкт-Петербург, но и сотни других уголков страны, в которых создаются удивительные истории. Якутское кино — феномен, который все пытаются разгадать. Это особый мир, полный самобытных историй, уникальных персонажей и удивительных мест. Именно поэтому так важно показать не только сами фильмы, но и те красивые места, где они создавались. В нашем шоу мы хотим передать эту атмосферу, чтобы зрители почувствовали их энергетику и лучше поняли, что такое якутский кинематограф», — указывает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.

Георгий Бессонов прогуляется по местам съемок фильмов «Триумф», «Нелегал», «Первая любовь», «Спид Стар», «Не хороните меня без Ивана», «Иччи» и других. В программе также принял участие режиссер Степан Бурнашев, который рассказал, как снимать кино при температуре —60°C. Герои выпуска также посетят Ленские столбы. Режиссером выпуска стал Николай Корякин, снявший фильм «Тимир» и получивший награду за лучшую режиссуру на втором российском открытом фестивале авторского кино «Зимний».

Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд»
фото: пресс-служба проекта

«В Якутии мы очень ценим природу и с большим вниманием подходим к выбору мест для съемок. Для нас это не просто локации — это полноценные герои наших фильмов. Якутская природа по-настоящему особенная: она всегда узнаваема в кадре, ее невозможно спутать ни с чем другим. Именно поэтому этот проект так важен для меня — он дает возможность показать зрителям силу и магию этих мест, которые становятся сердцем нашего кинематографа», — поделился Георгий Бессонов.

Съемки шоу начались в середине августа в Калининграде. Ведущим первого выпуска стал актер Артем Ткаченко. Второй выпуск будет посвящен Ярославской области, в качестве ведущего выступил звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Гриша Дудник. О местах съемок кинолент в Ивановской области рассказала актриса Екатерина Новокрещенова, киноэкскурсию по Петербургу провел Тихон Жизневский, а по Москве — Кристина Бабушкина.
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№ 6
Igor D.88   5.03.2025 - 12:55
... побывать хорошо, денек-другой и обратно домой. жить там ни чем не прекрасно)))) читать далее>>
№ 5
Angelika77   4.03.2025 - 19:58
... Это правда, но жить там да и сниматься могут только крепкие по здоровью люди, морозы ухх)) читать далее>>
№ 4
Киноман1985   4.03.2025 - 13:16
... Это там сняли знаменитое фото, где Харди сидел с банкой соленых огурцов)))? читать далее>>
№ 3
Птюч   3.03.2025 - 16:43
... Прикольное видео кстати. Сейчас такое даже невозможно представить. читать далее>>
№ 2
alexkotov   3.03.2025 - 14:41
Том Харди приезжал в село Оймяконе со съемочной командой Discovery. Они снимали передачу "Путешествие в экстрим". Оймякон считается одним из самых суровых в мире для жизни. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд» фотографии
Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд» фотографии
Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд» фотографии
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