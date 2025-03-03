Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд»

Звезда «Перевала Дятлова», «Чумы» и «Ыт» Георгий Бессонов выступит в роли гида в тревел-шоу «Где снимали» и проведет зрителей по местам съемок знаменитых кинолент в Якутии, а также раскроет малоизвестные факты об их создании. Съемки проекта проходят сейчас в Якутске и его окрестностях. Шоу «Где снимали» создается на базе интерактивной «Кинокарты России», где указаны точные координаты мест съемок известных отечественных фильмов и сериалов.
фото: пресс-служба проекта
Всего планируется шесть выпусков шоу. Помимо Якутии, они будут посвящены Москве, Петербургу, Ивановской, Ярославской, Калининградской областям. Одним из ведущих шоу выступает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Компанию ему составляют известные российские актеры. Выход шоу запланирован на весну 2025 года. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В выпуске, посвященном Якутии, Георгий Бессонов расскажет о Никоне Семеновиче Табунасове — первом якутском актере, который в 1935 году снялся в фильме Александра Довженко «Аэроград». Он также объяснит, как и почему якутское кино стало настоящим брендом не только республики, но и всей страны, какую роль в этом играет студия «Сахафильм» и что такое «Амгавуд». Кроме того, зрители узнают, как в Якутске оказался голливудский актер Том Харди и что он там делал.
«Проект "Где снимали" — это не просто путешествие по съемочным площадкам, а возможность по-новому взглянуть на отечественное кино, узнать, как меняется индустрия и какие регионы становятся ее новыми центрами. Мы хотим показать, что российское кино — это не только Москва и Санкт-Петербург, но и сотни других уголков страны, в которых создаются удивительные истории. Якутское кино — феномен, который все пытаются разгадать. Это особый мир, полный самобытных историй, уникальных персонажей и удивительных мест. Именно поэтому так важно показать не только сами фильмы, но и те красивые места, где они создавались. В нашем шоу мы хотим передать эту атмосферу, чтобы зрители почувствовали их энергетику и лучше поняли, что такое якутский кинематограф», — указывает автор проекта, главный редактор портала Кино-Театр.Ру Жан Просянов.
«В Якутии мы очень ценим природу и с большим вниманием подходим к выбору мест для съемок. Для нас это не просто локации — это полноценные герои наших фильмов. Якутская природа по-настоящему особенная: она всегда узнаваема в кадре, ее невозможно спутать ни с чем другим. Именно поэтому этот проект так важен для меня — он дает возможность показать зрителям силу и магию этих мест, которые становятся сердцем нашего кинематографа», — поделился Георгий Бессонов.
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