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VII фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и открыл прием заявок

3 марта
2025 год

Новости кино >>
3 марта 2025
Российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и открыл прием заявок на участие в конкурсной программе. Седьмой смотр пройдет с 19 по 22 июня в городе Иваново, сообщает пресс-служба фестиваля.

VII фестиваль сериалов «Пилот» объявил даты проведения и открыл прием заявок
фото: пресс-служба смотра

В этом году в конкурсной программе смотра будет представлена секция пилотов документальных сериалов, куда можно подать пилоты и первые серии док проектов хронометражем от 15 до 35 минут. К участию в основной конкурсной программе принимаются пилоты и первые серии сериалов, которые не транслировались по телевидению, не демонстрировались в онлайн-кинотеатрах, не находятся в публичном доступе в сети Интернет и не принимавшие участие в других кинофестивалях. Хронометраж серии от 24 до 52 минут, включая титры. Подать заявку на участие в конкурсной программе — игровых и документальных проектов — можно на официальном сайте фестиваля до 25 апреля.

III Всероссийский деловой форум «Пилот. Точки взлета» также пройдет 19-22 июня. Форум стал местом притяжения всей индустрии — в его программе ежегодно представлены новейшие исследования рынка, обсуждения новых трендов в индустрии, а также эксклюзивные новинки онлайн-платформ и телеканалов. Именно в рамках форума проходят премьеры первых материалов ключевых проектов, которые потом становятся главными хитами платформ. В прошлом году зрители первыми увидели материалы таких проектов, как «Первый номер», «Последний богатырь. Наследие» и других. Также в программе традиционная секция проектов в производстве, претендующих на приз «Самый ожидаемый сериал».
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обсуждение >>
№ 4
Ангелина_Сокол   10.03.2025 - 08:58
Один из немногих НУЖНЫХ и полезных для киноиндустрии фестивалей, призовые места занимают довольно-таки неплохие картины. читать далее>>
№ 3
Киноман1985   4.03.2025 - 13:14
Без сомнений порадуют киноманов. читать далее>>
№ 2
Тульский парень   3.03.2025 - 18:34
Нормальные фестивали как Пилот не теряют актуальности, наоборот разворачиваются с каждым сезоном лучше и лучше. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   3.03.2025 - 17:00
Ждём ... сам форум «Пилот» и показанные на нём эксклюзивные новинки онлайн-платформ и телеканалов, ключевые проекты, которые потом должны стать главными хитами платформ и которые (если...) мы будем с... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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