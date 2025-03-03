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«Вы знаете, кто я?»: Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере «Авиатора»

3 марта
2025 год

Новости кино >>
3 марта 2025
В сети появились постер и трейлер фильма Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор». Экранизацию бестселлера Евгения Водолазкина «Атмосфера кино» выпустит в прокат 20 ноября. Создатели фильма переосмыслили произведение, расширили событийный ряд и сюжетные линии персонажей. Зритель увидит не просто экранизацию, а новое кинематографическое прочтение, сообщают в пресс-службе кинокомпании.



По сюжету в 1929 году талантливый авиатор Иннокентий Платонов становится невольным участником эксперимента по крионике. Спустя почти столетие, в 2025 году, выдающемуся ученому Константину Гейгеру удается разморозить его в частной лаборатории под Петербургом. Иннокентий по крупицам восстанавливает историю своей жизни, пытаясь найти место в новой реальности. В этом ему помогает жена Гейгера, так похожая на ту, кого авиатор любил и потерял. Возможно ли изменить прошлое, оказавшись в будущем?

Главную роль — Иннокентия Платонова — исполнил Александр Горбатов, а образ профессора Гейгера воплотил Константин Хабенский. Также в ролях Евгений Стычкин, Ирина Пегова, Софья Эрнст, Дарья Кукарских, Антон Шагин, Виталий Кищенко, Алексей Кравченко и другие. Композитором фильма выступил Максим Фадеев. Кроме того, одну из своих последних ролей в фильме исполнила Евгения Добровольская.

«Вы знаете, кто я?»: Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере «Авиатора»
фото: «Атмосфера кино»

«По сюжету на моего героя возлагается огромная ответственность, казалось бы, несовместимая с человеческой природой. С момента запуска научного эксперимента Гейгер сталкивается с целым рядом моральных дилемм. Для меня его история иллюстрирует противостояние двух человеческих начал: одно стремится к амбициозной цели, второе пытается сохранить личное счастье. В процессе работы над ролью я искал ответ внутри себя, пытался понять, возможно ли в конечном итоге примирить оба начала, найти решение, которое их удовлетворит», — рассказал исполнитель одной из главных ролей Константин Хабенский.

Сценарий был написан прозаиком Юрием Арабовым при участии Евгения Водолазкина. Производством занимался телеканал «КИНОТВ» при поддержке Фонда кино. Продюсерами выступили Сергей Катышев и медиагруппа «Красный квадрат».
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обсуждение >>
№ 3
nord   4.03.2025 - 10:35
20 ноября-в к/театр. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   3.03.2025 - 20:55
Как быстро летит время...Хабенский уже играет не перспективных любовников, а можно сказать "дедушек" (воплощение молодого авиатора в старости). читать далее>>
№ 1
Тульский парень   3.03.2025 - 19:01
Ну вот.. смогли выдавить симпатичный сюжетик)Каким перед нами предстанет Горбатов, ведь ему сто лет отроду. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Юрий АрабовЕвгений ВодолазкинАлександр Горбатов (II)Евгения ДобровольскаяВиталий КищенкоЕгор КончаловскийАлексей КравченкоДарья КукарскихИрина ПеговаЕвгений СтычкинМаксим ФадеевКонстантин ХабенскийАнтон ШагинСофья Эрнст
фильмы
Авиатор

фотографии >>
«Вы знаете, кто я?»: Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере «Авиатора» фотографии
«Вы знаете, кто я?»: Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере «Авиатора» фотографии
«Вы знаете, кто я?»: Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере «Авиатора» фотографии
«Вы знаете, кто я?»: Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере «Авиатора» фотографии
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