«Вы знаете, кто я?»: Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере «Авиатора»

В сети появились постер и трейлер фильма Егора Михалкова-Кончаловского «Авиатор». Экранизацию бестселлера Евгения Водолазкина «Атмосфера кино» выпустит в прокат 20 ноября. Создатели фильма переосмыслили произведение, расширили событийный ряд и сюжетные линии персонажей. Зритель увидит не просто экранизацию, а новое кинематографическое прочтение, сообщают в пресс-службе кинокомпании.
По сюжету в 1929 году талантливый авиатор Иннокентий Платонов становится невольным участником эксперимента по крионике. Спустя почти столетие, в 2025 году, выдающемуся ученому Константину Гейгеру удается разморозить его в частной лаборатории под Петербургом. Иннокентий по крупицам восстанавливает историю своей жизни, пытаясь найти место в новой реальности. В этом ему помогает жена Гейгера, так похожая на ту, кого авиатор любил и потерял. Возможно ли изменить прошлое, оказавшись в будущем?
«По сюжету на моего героя возлагается огромная ответственность, казалось бы, несовместимая с человеческой природой. С момента запуска научного эксперимента Гейгер сталкивается с целым рядом моральных дилемм. Для меня его история иллюстрирует противостояние двух человеческих начал: одно стремится к амбициозной цели, второе пытается сохранить личное счастье. В процессе работы над ролью я искал ответ внутри себя, пытался понять, возможно ли в конечном итоге примирить оба начала, найти решение, которое их удовлетворит», — рассказал исполнитель одной из главных ролей Константин Хабенский.
Сценарий был написан прозаиком Юрием Арабовым при участии Евгения Водолазкина. Производством занимался телеканал «КИНОТВ» при поддержке Фонда кино. Продюсерами выступили Сергей Катышев и медиагруппа «Красный квадрат».
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