«Вы знаете, кто я?»: Константин Хабенский возвращает к жизни Александра Горбатова в трейлере «Авиатора»

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Главная тема Борисов, «Бруталист», букмекеры: кто получит «Оскар»-2025 Кино-Театр.Ру пробует заглянуть в голову американских киноакадемиков

Новости кино «Истребитель демонов: Бесконечный замок» обзавелся трейлером и датой премьеры Всё, что нужно знать о финальной трилогии самого кассового аниме планеты

Обзор сериалов «Дети перемен»: Чеховская братва Сериал об эпохе (которая проходит) и русском искусстве (которое навсегда)

Новости кино Петр Рыков вернется в новых сериях «Кордона» Премьера продолжения детектива состоится 10 марта

Рецензии на фильмы «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: как мы не пришли к «Злой» Первая часть отечественной сказки, которая, увы, проигрывает недавнему голливудскому мюзиклу

Интервью Мария Шульгина: «В третьем сезоне «Почки» мы решили углубиться в историю детства Наташи Кустовой» Режиссер и сценарист сериала — о новизне героини, дальнейшем сюжете и румынском кино