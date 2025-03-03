Мелодрама «Золото» с Татьяной Ратниковой и Виктором Михайловым откроет линейку премьер на «Dомашнем»

Линейка премьер «Как долго я тебя искала. Сто историй о любви» стартует с 10 марта в 19:00 на «Dомашнем». Откроет неделю новинок 10 и 11 марта мелодрама «Золото», главные роли в которой исполнили Татьяна Ратникова и Виктор Михайлов, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету год назад Марию обнаружили на обочине проселочной дороги. Она ничего не помнила о себе и своем прошлом. Сейчас Маша замужем за Евгением и счастливо живет в деревне. Муж предлагает Маше поехать в Москву и, возможно, воспоминания вернутся. Пытаясь узнать, кто она такая, Маша узнает, что у нее осталась дочь. Она намерена найти своего ребенка, но бывший возлюбленный находит Марию раньше.
Продолжит неделю премьер 12 марта в 19:00 мелодрама «Иван да Мадина», в которой сыграли Аделина Гизатуллина и Илья Денискин. Иван и Мадина любили друг друга, хотели пожениться, но были разлучены по воле родителей. Спустя 10 лет судьба вновь сводит Ивана и Мадину в их родном городе. Он — успешный столичный адвокат. Она замужем и растит 9-летнего сына, похожего на Ивана.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
13 марта в 19:00 состоится премьера мелодрамы «Я живу для тебя». Главные роли исполнили Диана Ессэй и Виталий Татаринович. По сюжету во время обычного медосмотра у главной героини находят редкое неизлечимое заболевание. Подруга устраивает Вере консультацию у опытного специалиста, и тот подтверждает диагноз. Вера в ужасе, ведь по самым оптимистичным прогнозам жить ей осталось всего несколько месяцев. Чтобы не портить жизнь любимому, она с ним расстается и уезжает из города. Но через некоторое время до нее доходят сведения, что Андрею требуется помощь.
Завершает неделю премьер 14 марта в 19:00 мелодрама «Я тебе неровня». В главных ролях – Янина Соколовская, Маргарита Шерш, Алексей Фатеев и Сухраб Хайлобеков. По сюжету Ирине Сергеевне категорически не нравится девушка сына, в которую он влюблен еще со школы. Чтобы мама почувствовала разницу и, наконец, приняла его выбор, Максим подговаривает ученицу кулинарного колледжа Алису притвориться его невестой.
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