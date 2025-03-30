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Колбаса, огромный дог и Юра Борисов: главные трейлеры за неделю

30 марта
2025 год

Новости кино >>
30 марта 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

НОВЫЕ РУССКИЕ

«Чебурашка-2»
PR-служба ВГТРК показала трейлер продолжения самого кассового фильма в истории российского кинопроката, премьера которого намечена на 1 января 2026 года. Взрослеющий Чебурашка всё чаще хулиганит и проявляет самостоятельность, а после очередного проступка сбегает с друзьями в горы навстречу опасным приключениям.

«Чебурашка-2»

Читать С чего начался «Чебурашка 2»: репортаж со съёмок фильма

«Урок»
Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер-трейлер драматического сериала с Юрой Борисовым в роли бывшей звезды хип-хопа, который после рехаба устраивается работать в обычную школу и начинает заниматься воспитанием подростков. Роли в проекте также исполнили Даниил Воробьёв и Ольга Лерман.

«Урок». Тизер-трейлер

Читать Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне

«Почтарь»
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер драмы с Александром Петровым, выход которой в прокат приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Картина расскажет о скромном почтальоне из маленького города, который «защищает» местных жителей от плохих новостей.

«Почтарь»

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

«Финал»
В сети появился тизер-трейлер спортивной драмы о победе сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 в Лондоне: тогда в финале наши спортсмены встретились со сборной Бразилии. Главные роли в фильме сыграли Денис Шведов, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Сергей Шакуров, Михаил Тройник и другие.

«Финал». Тизер-трейлер

Читать «Одиннадцать молчаливых мужчин»: Лондон ис зе кэпитал оф грейт футбал

«Притворись моим мужем»
Новая комедия от Кинокомпании братьев Андреасян с Павлом Прилучным в роли дубайского шейха выйдет в прокат 12 июня. По сюжету успешная бизнес-леди Виктория (Диана Пожарская) выдаёт своего подчиненного Романа (Дмитрий Власкин) за жениха, чтобы получить крупный контракт с арабскими инвесторами в ОАЭ.

«Притворись моим мужем»

Смотреть онлайн «Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Дмитрием Власкиным

«Формула преступления-2»
7 апреля в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» стартует 2 сезон ретро-детектива о гениальной женщине-криминалисте (Алина Ланина), чьи методы работы известны далеко за пределами Санкт-Петербурга конца XIX века. В продолжении героиня получит предложение руки и сердца от своего напарника (Андрей Горбачёв), но на пути влюблённых возникнет неожиданное препятствие.

«Формула преступления-2»

Смотреть онлайн «Формула преступления»

«Колбаса»
Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» поделилась трейлером «очень вкусной комедии» с Александром Метёлкиным, Дмитрием Нагиевым и Анатолием Журавлёвым в главных ролях. Фильм расскажет об избалованном мажоре, который отправляется в деревню оптимизировать колбасный завод. Но местные жители во главе с директором объявляют ему настоящую войну.

«Колбаса»

Смотреть онлайн «Зять» с Дмитрием Нагиевым

«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала первым тизером второй части анимационной франшизы про необыкновенных суперагентов. Ганзель и Гретель снова в деле: спасая заколдованную принцессу, брат и сестра встречают Принца-чародея, а также попадают в Деревню Санты, Город Воров и на Злодейский бал Графа Дракулы.

«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица». Тизер

Смотреть онлайн «Ганзель, Гретель и Агентство Магии»

«Легенды наших предков»
Приключенческое фэнтези Ивана СоснинаПришелец») обзавелось финальным трейлером. По просьбе древнего лесного духа репортёр из Екатеринбурга (Александр Яценко) вместе с 12-летней дочерью (Александра Бабаскина) отправляется спасать исчезающих мифических существ.

«Легенды наших предков»

Смотреть онлайн «Пришелец» Ивана Соснина

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Верни её из мёртвых»
29 мая кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в широкий прокат хоррор от режиссёров Дэнни и Майкла ФилиппуДва, три, демон, приди!») с Салли ХокинсФорма воды») в главной роли. Осиротевшие брат и сестра переезжают в дом к своей приёмной матери и начинают подозревать, что за её любовью скрывается нечто зловещее.

«Верни её из мёртвых». Тизер

Смотреть онлайн «Два, три, демон, приди!» Дэнни и Майкла Филиппу

«Папа в отлёте»
В апреле онлайн-кинотеатр «Амедиатека» покажет комедийный сериал со звездой шоу «Половое воспитание» и «Белый лотос» Эйми Лоу Вуд. Он расскажет о непростой совместной жизни беременной 24-летней девушки и её инфантильного отца, который переживает личностный кризис и совсем не готов становиться дедушкой.

«Папа в отлёте»

Читать «Белый лотос». Третий сезон: Если есть на свете Тай

«Перекрёсток Салливанов»
Ещё одна грядущая премьера «Амедиатеки» — драматическая история талантливого нейрохирурга Мэгги (Морган Кохэн), которая после скандала на работе вынуждена вернуться в кемпинг своего отца (Скотт Паттерсон). Она погружается в воспоминания о прошлом, когда в городке появляется незнакомец (Чад Майкл Мюррей), способный перевернуть её жизнь.

«Перекрёсток Салливанов»

Смотреть онлайн «Любовь с первого полёта» с Морган Кохэн

«Верный друг»
Экранизация романа «Друг» Сигрид Нуньес готовится выйти в российский прокат 15 мая. Айрис (Наоми Уоттс) наследует дога своего самого близкого друга (Билл Мюррей), неожиданно ушедшего из жизни. Сначала она не в восторге от огромной собаки, но со временем общее горе помогает странному дуэту встать на путь принятия и исцеления.

«Верный друг»

Смотреть онлайн «История семьи Блум» с Наоми Уоттс

«Заведи меня»
Остроумная романтическая комедия с Бел Паули и Ником Робинсоном получила локализованный трейлер. Действие ленты разворачивается в идеальном мире, где больше нет войн, голода, боли и страданий. Чтобы подавить любые эмоции, люди принимают особые витамины, но однажды одна парочка решает пропустить приём лекарства.

«Заведи меня»

Смотреть онлайн «Равные» — ешё одна история о мире без чувств
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№ 2
Анастасия Ал. Благинина   30.03.2025 - 20:12
Прилучный - "арабский шейх"... Вот умора! Арабские шейхи внешне гораздо симпатичнее. читать далее>>
№ 1
Angelika77   30.03.2025 - 19:13
Много интересного ожидается в скором будущем. Вот сериальчик с Борисовым и фильм "Притворись моим мужем" посмотрела бы, чисто чтоб голову не грузить. читать далее>>
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