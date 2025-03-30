Колбаса, огромный дог и Юра Борисов: главные трейлеры за неделю

Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.
НОВЫЕ РУССКИЕ
«Чебурашка-2»
PR-служба ВГТРК показала трейлер продолжения самого кассового фильма
в истории российского кинопроката, премьера которого намечена на 1 января 2026 года. Взрослеющий Чебурашка всё чаще хулиганит и проявляет самостоятельность, а после очередного проступка сбегает с друзьями в горы навстречу опасным приключениям.
«Чебурашка-2»
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С чего начался «Чебурашка 2»: репортаж со съёмок фильма
«Урок»
Онлайн-кинотеатр Okko представил тизер-трейлер драматического сериала с Юрой Борисовым
в роли бывшей звезды хип-хопа, который после рехаба устраивается работать в обычную школу и начинает заниматься воспитанием подростков. Роли в проекте также исполнили Даниил Воробьёв
и Ольга Лерман
.
«Урок». Тизер-трейлер
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Подростки в космосе, Макрон — в деревне: 46 российских сериалов, которые покажут в этом сезоне
«Почтарь»
Онлайн-кинотеатр KION опубликовал трейлер драмы с Александром Петровым
, выход которой в прокат приурочен к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Картина расскажет о скромном почтальоне из маленького города, который «защищает» местных жителей от плохих новостей.
«Почтарь»
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Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Финал»
В сети появился тизер-трейлер спортивной драмы о победе сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 в Лондоне: тогда в финале наши спортсмены встретились со сборной Бразилии. Главные роли в фильме сыграли Денис Шведов
, Сергей Безруков
, Ирина Пегова
, Дмитрий Губерниев
, Сергей Шакуров
, Михаил Тройник
и другие.
«Финал». Тизер-трейлер
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«Одиннадцать молчаливых мужчин»: Лондон ис зе кэпитал оф грейт футбал
«Притворись моим мужем»
Новая комедия от Кинокомпании братьев Андреасян
с Павлом Прилучным
в роли дубайского шейха выйдет в прокат 12 июня. По сюжету успешная бизнес-леди Виктория (Диана Пожарская
) выдаёт своего подчиненного Романа (Дмитрий Власкин
) за жениха, чтобы получить крупный контракт с арабскими инвесторами в ОАЭ.
«Притворись моим мужем»
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«Постучись в мою Тверь» с Павлом Прилучным и Дмитрием Власкиным
«Формула преступления-2»
7 апреля в онлайн-кинотеатрах «Иви» и «Кинопоиск» стартует 2 сезон ретро-детектива
о гениальной женщине-криминалисте (Алина Ланина
), чьи методы работы известны далеко за пределами Санкт-Петербурга конца XIX века. В продолжении героиня получит предложение руки и сердца от своего напарника (Андрей Горбачёв
), но на пути влюблённых возникнет неожиданное препятствие.
«Формула преступления-2»
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«Формула преступления»
«Колбаса»
Кинопрокатная компания «Атмосфера кино» поделилась трейлером «очень вкусной комедии» с Александром Метёлкиным
, Дмитрием Нагиевым
и Анатолием Журавлёвым
в главных ролях. Фильм расскажет об избалованном мажоре, который отправляется в деревню оптимизировать колбасный завод. Но местные жители во главе с директором объявляют ему настоящую войну.
«Колбаса»
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«Зять» с Дмитрием Нагиевым
«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала первым тизером второй части анимационной франшизы
про необыкновенных суперагентов. Ганзель и Гретель снова в деле: спасая заколдованную принцессу, брат и сестра встречают Принца-чародея, а также попадают в Деревню Санты, Город Воров и на Злодейский бал Графа Дракулы.
«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица». Тизер
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«Ганзель, Гретель и Агентство Магии»
«Легенды наших предков»
Приключенческое фэнтези Ивана Соснина
(«Пришелец
») обзавелось финальным трейлером. По просьбе древнего лесного духа репортёр из Екатеринбурга (Александр Яценко
) вместе с 12-летней дочерью (Александра Бабаскина
) отправляется спасать исчезающих мифических существ.
«Легенды наших предков»
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«Пришелец» Ивана Соснина
ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ
«Верни её из мёртвых»
29 мая кинопрокатная компания «Вольга» выпустит в широкий прокат хоррор от режиссёров Дэнни
и Майкла Филиппу
(«Два, три, демон, приди!
») с Салли Хокинс
(«Форма воды
») в главной роли. Осиротевшие брат и сестра переезжают в дом к своей приёмной матери и начинают подозревать, что за её любовью скрывается нечто зловещее.
«Верни её из мёртвых». Тизер
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«Два, три, демон, приди!» Дэнни и Майкла Филиппу
«Папа в отлёте»
В апреле онлайн-кинотеатр «Амедиатека» покажет комедийный сериал со звездой шоу «Половое воспитание
» и «Белый лотос
» Эйми Лоу Вуд
. Он расскажет о непростой совместной жизни беременной 24-летней девушки и её инфантильного отца, который переживает личностный кризис и совсем не готов становиться дедушкой.
«Папа в отлёте»
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«Белый лотос». Третий сезон: Если есть на свете Тай
«Перекрёсток Салливанов»
Ещё одна грядущая премьера «Амедиатеки» — драматическая история талантливого нейрохирурга Мэгги (Морган Кохэн
), которая после скандала на работе вынуждена вернуться в кемпинг своего отца (Скотт Паттерсон
). Она погружается в воспоминания о прошлом, когда в городке появляется незнакомец (Чад Майкл Мюррей
), способный перевернуть её жизнь.
«Перекрёсток Салливанов»
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«Любовь с первого полёта» с Морган Кохэн
«Верный друг»
Экранизация романа «Друг» Сигрид Нуньес готовится выйти в российский прокат 15 мая. Айрис (Наоми Уоттс
) наследует дога своего самого близкого друга (Билл Мюррей
), неожиданно ушедшего из жизни. Сначала она не в восторге от огромной собаки, но со временем общее горе помогает странному дуэту встать на путь принятия и исцеления.
«Верный друг»
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«История семьи Блум» с Наоми Уоттс
«Заведи меня»
Остроумная романтическая комедия с Бел Паули
и Ником Робинсоном
получила локализованный трейлер. Действие ленты разворачивается в идеальном мире, где больше нет войн, голода, боли и страданий. Чтобы подавить любые эмоции, люди принимают особые витамины, но однажды одна парочка решает пропустить приём лекарства.
«Заведи меня»
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«Равные» — ешё одна история о мире без чувств
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