XVIII Чебоксарский международный кинофестиваль принимает заявки на участие в конкурсе

Оргкомитет кинофестиваля ждет заявки от российских и иностранных участников по двум номинациям: «Игровое кино» и «Этническое и региональное кино». В конкурсную программу игрового кино принимаются полнометражные художественные фильмы продолжительностью от 65 до 130 минут, созданные не ранее 2023 года.
В конкурсную программу этнического и регионального кино отбирают ленты продолжительностью не менее 20 минут производства последних трех лет выпуска, отражающие этническую специфику, проблемы, культуру и традиции народов мира. Ленты, претендующие на российскую, европейскую и международную премьеры приветствуются и рассматриваются отборочной комиссией в первую очередь.
Конкурс документальных работ в 2025 году не состоится.
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