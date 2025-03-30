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XVIII Чебоксарский международный кинофестиваль принимает заявки на участие в конкурсе

30 марта
2025 год

Новости кино >>
30 марта 2025
XVIII Чебоксарский международный кинофестиваль, посвященный этническому и региональному кино, продолжает принимать заявки на участие в конкурсе. Отбор работ продлится до 15 апреля, сообщает пресс-служба смотра.

XVIII Чебоксарский международный кинофестиваль принимает заявки на участие в конкурсе
фото: пресс-служба смотра

Оргкомитет кинофестиваля ждет заявки от российских и иностранных участников по двум номинациям: «Игровое кино» и «Этническое и региональное кино». В конкурсную программу игрового кино принимаются полнометражные художественные фильмы продолжительностью от 65 до 130 минут, созданные не ранее 2023 года.

В конкурсную программу этнического и регионального кино отбирают ленты продолжительностью не менее 20 минут производства последних трех лет выпуска, отражающие этническую специфику, проблемы, культуру и традиции народов мира. Ленты, претендующие на российскую, европейскую и международную премьеры приветствуются и рассматриваются отборочной комиссией в первую очередь.

Конкурс документальных работ в 2025 году не состоится.
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