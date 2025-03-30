Продюсер фильмов «Лед» и «Спутник» Михаил Врубель расскажет об особенностях своей профессии

Школа кино и телевидения «Индустрия» 2 апреля в 19:30 проведет бесплатную открытую онлайн-встречу с продюсером Михаилом Врубелем, сообщает пресс-служба Школы.
фото: пресс-служба Школы кино и телевидения «Индустрия»
Врубель является генеральным директором студии VODOROD и сооснователем Школы «Индустрия». Двукратный номинант премии «Золотой орел» спродюсировал такие фильмы, как «Притяжение», «Лед» и «Спутник». Он регулярно работает с крупными проектами, платформами и кинокомпаниями и знает, как устроена киноиндустрия изнутри. А главное, с чего начать, чтобы стать частью команды кинематографа
Запланированная встреча даст честное понимание профессии: что именно делает продюсер, какие задачи берет на себя, где находятся деньги в индустрии и как начинается путь в профессию.
фото: пресс-служба Школы кино и телевидения «Индустрия»
Врубель обсудит с участниками беседы, почему в кино сегодня растет спрос на новых продюсеров, как сегодня устроена индустрия (стриминги, авторское кино, государственное финансирование), где продюсеры находят финансирование и как строят партнерства, как найти баланс между сценарием и бюджетом, творчеством и Excel, как собрать первую команду и найти инвесторов, если у вас есть идея, какие качества важны продюсеру — и можно ли их в себе развить, почему обучение в киношколе — это не теория, а ключ к двери киноиндустрии, и куда идут выпускники «Индустрии», с кем работают и какие проекты запускают.
Благодаря встрече можно будет получить цельную картину: от первых шагов до запуска собственного проекта. С реальными цифрами, задачами, логикой работы и перспективами.
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