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Создатели «Черного телефона» снимут хоррор про Колымскую трассу

30 марта
2025 год

Новости кино >>
30 марта 2025
Скотт Дерриксон и Си Роберт Каргилл, работавшие над «Синистером» и «Черным телефоном», возьмутся за экранизацию романа «Дорога костей». Хоррор Кристофера Голдена рассказывает о Колымской трассе, расположенной между Якутском и Магаданом, уточняет The Hollywood Reporter.

Создатели «Черного телефона» снимут хоррор про Колымскую трассу
фото: The Hollywood Reporter

Считается, что многие из заключенных, строивших дорогу, похоронены рядом с дорогой или непосредственно под ней. В центре сюжета хоррора — американский документалист, заинтригованный историей трассы, который в итоге борется за свою жизнь в одном из самых холодных и отдаленных мест на Земле.

Дерриксон и Каргилл напишут сценарий, а Дерриксон срежиссирует фильм. Они также выступят продюсерами картины.
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№ 1
Angelika77   30.03.2025 - 19:18
Ну если сравнивать картины "Синистер" и "Чёрный телефон", то второй фильм даже рядом не валялся. Идея Колымской трассы вроде неплохая, должен получиться хоррорный ужастик. читать далее>>
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