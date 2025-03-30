Создатели «Черного телефона» снимут хоррор про Колымскую трассу

Скотт Дерриксон и Си Роберт Каргилл, работавшие над «Синистером» и «Черным телефоном», возьмутся за экранизацию романа «Дорога костей». Хоррор Кристофера Голдена рассказывает о Колымской трассе, расположенной между Якутском и Магаданом, уточняет The Hollywood Reporter.
фото: The Hollywood Reporter
Считается, что многие из заключенных, строивших дорогу, похоронены рядом с дорогой или непосредственно под ней. В центре сюжета хоррора — американский документалист, заинтригованный историей трассы, который в итоге борется за свою жизнь в одном из самых холодных и отдаленных мест на Земле.
Дерриксон и Каргилл напишут сценарий, а Дерриксон срежиссирует фильм. Они также выступят продюсерами картины.
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